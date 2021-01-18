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Реакция на задержание Навального, СК и налоги. Главные новости РБК

Зарубежные страны требуют новых санкций из-за Навального; экс-гендиректор «ВСМПО-Ависма» лишился доли в компании; СК хочет ужесточить наказание для ИП из-за налогов; какой будет цифровая трансформация Роскомнадзора — в обзоре РБК

Прибалтийские страны потребовали ввести санкции из-за Навального

Вечером 17 января оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении. ФСИН обвинила его в нарушении правил испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого ряд стран заявили о необходимости ввести новые санкции против России.

  • Так, сразу три прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — заявили, что Москва должна освободить Навального. В противном случае, говорится в заявлении МИДов этих стран, ЕС должен рассмотреть введение новых санкций против России. Немедленно освободить Навального потребовал и председатель Европейского совета Шарль Мишель, а также МИД Австрии и МИД Франции.
  • О необходимости немедленно освободить Навального заявил и советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан. По его словам, задержание Навального — «не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу». Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать международное право и заниматься проблемами собственной страны.

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  • После задержания Навального доставили во 2-й отдел полиции управления МВД России по городскому округу Химки, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. К нему не пустили адвоката Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сославшись на ночное время.
  • Во Внуково, где должен был приземлиться самолет с Навальным, ограничили вход в аэропорт. По данным «ОВД-Инфо», там задержали более 50 человек, к утру 18 января большинство из них отпустили без составления протоколов.
    Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» лишился доли в компании

Михаил Воеводин, бывший гендиректор титановой корпорации «ВСМПО-Ависма», отказался от прав на принадлежавшие ему 6,53% компании, узнал РБК.

  • Долю Воеводина получит основной акционер компании Михаил Шелков, сообщили источники РБК. Сумма сделки — около 2 млрд руб., утверждает один из них. При этом, исходя из стоимости акций компании на Московской бирже 15 января, доля 6,53% стоила 16 млрд руб. Шелков комментировать это отказался, РБК также направил запросы адвокатам Воеводина.
  • «ВСМПО-Ависма» осенью 2020 года предъявила Воеводину иск более чем на 4 млрд руб., его суть не уточнялась. В конце декабря суд утвердил мировое соглашение, согласно которому экс-гендиректор компании, против которого также возбуждено уголовное дело, обязался выплатить корпорации почти 1,7 млрд руб. Выплата была произведена за счет сделки по продаже пакета, говорит источник РБК.
  • «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титановых изделий (по ее оценкам, до 25% мирового рынка титанового проката). Среди ее заказчиков — крупнейшие производители самолетов, в том числе Boeing и Airbus. Компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии COVID-19, так как авиастроители сильно сократили закупки титана.

Роскомнадзор проверит достоверность сведений об абонентах сотовой связи

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Роскомнадзор разработал программу цифровой трансформации, согласно которой в ближайшие три года создаст несколько цифровых программ, предназначение части которых из документов не очевидно.

  • Ведомство разработает систему мониторинга проверки сведений о фактических абонентах сотовой связи (ценой в 386,5 млн руб.); информационно-аналитическую систему прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве (стоимость проекта — 615 млн руб.), а также универсального поискового робота (более 29 млн руб.).
  • Какие функции будут выполнять эти системы, в программе цифровой трансформации ведомства не поясняется. Представитель Роскомнадзора сообщил, что они «развиваются в рамках плановой модернизации инфраструктуры ведомства», а применение новых технологий «необходимо для эффективного решения задач, связанных с защитой интересов граждан, общества и государства».
  • Создание системы проверки данных об абонентах сотовой связи предназначено для борьбы с рынком серых сим-карт. Как пояснил РБК представитель одного из крупных операторов, система будет следить за тем, чтобы компании предоставляли номер телефона только абонентам, о которых есть достоверные сведения. Опрошенные РБК эксперты не смогли ответить на вопрос о предназначении системы прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве и поискового робота. Один из собеседников РБК предположил, что с их помощью ведомство будет искать в СМИ и соцсетях жалобы и инфоповоды, связанные с работой ведомства, а поисковый робот будет заниматься поиском нелегального контента.

 

СК выступил за ужесточение ответственности для ИП за неуплату налогов

Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, сообщила зампредседателя Следственного комитета (СК) Елена Леоненко. По ее словам, ведомство предлагает уравнять ответственность за уход от налогов для юридических и физических лиц

  • По словам Леоненко, СК считает несправедливой разницу в сроке давности налоговых преступлений для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. «Если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — пояснила она.

  • СК также считает, что надо сократить сроки, которые дают на то, чтобы погасить долг перед налоговой службой. Сейчас должник может возместить ущерб ФНС в течение двух месяцев после выставления ему требования. «Наше мнение — это слишком долго. Поэтому, как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла. Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество», — пояснила Леоненко.
Автор
Наталья Демченко
Алексей Навальный Олег Навальный ВСМПО-АВИСМА налоги Следственный комитет
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Политика
Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» лишился доли в компании
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