Реакция на задержание Навального, СК и налоги. Главные новости РБК

Зарубежные страны требуют новых санкций из-за Навального; экс-гендиректор «ВСМПО-Ависма» лишился доли в компании; СК хочет ужесточить наказание для ИП из-за налогов; какой будет цифровая трансформация Роскомнадзора — в обзоре РБК

Прибалтийские страны потребовали ввести санкции из-за Навального

Вечером 17 января оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении. ФСИН обвинила его в нарушении правил испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого ряд стран заявили о необходимости ввести новые санкции против России.

Так, сразу три прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — заявили, что Москва должна освободить Навального. В противном случае, говорится в заявлении МИДов этих стран, ЕС должен рассмотреть введение новых санкций против России. Немедленно освободить Навального потребовал и председатель Европейского совета Шарль Мишель, а также МИД Австрии и МИД Франции.

О необходимости немедленно освободить Навального заявил и советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан. По его словам, задержание Навального — «не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу». Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать международное право и заниматься проблемами собственной страны. Video

После задержания Навального доставили во 2-й отдел полиции управления МВД России по городскому округу Химки, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. К нему не пустили адвоката Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сославшись на ночное время.

Во Внуково, где должен был приземлиться самолет с Навальным, ограничили вход в аэропорт. По данным «ОВД-Инфо», там задержали более 50 человек, к утру 18 января большинство из них отпустили без составления протоколов. Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж Фотогалерея

Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» лишился доли в компании

Михаил Воеводин, бывший гендиректор титановой корпорации «ВСМПО-Ависма», отказался от прав на принадлежавшие ему 6,53% компании, узнал РБК.