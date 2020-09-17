Аресты из-за Ту-154, ₽200 млрд заберут у нефтяников. Главные новости РБК

Польша хочет арестовать диспетчеров за крушение Ту-154 президента, сроки вакцинации от COVID-19 в США, адвокат заявила о жалобах Тесака на давление, почему власти хотят отменить льготы нефтяникам; главные новости — в обзоре РБК

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура направила соответствующее ходатайство в окружной суд Варшавы. Если он вынесет положительное решение, то следователи смогут принять меры к задержанию диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.

В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы заявила, что причиной крушения самолета стали два взрыва, а сама трагедия стала следствием «преднамеренных действий», связанных в том числе с капитальным ремонтом самолета Ту-154М.

Самолет, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров.

В 2011 году в Польше установили, что самолет на большой скорости опустился слишком низко и врезался в дерево из-за плохой видимости. В 2015 году началось новое расследование, а спустя два года польская комиссия установила, что перед падением на борту самолета был взрыв. При этом в Следственном комитете России утверждали, что не обнаружили следов взрывчатки на самолете Качиньского.

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