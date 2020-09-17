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Аресты из-за Ту-154, ₽200 млрд заберут у нефтяников. Главные новости РБК

Польша хочет арестовать диспетчеров за крушение Ту-154 президента, сроки вакцинации от COVID-19 в США, адвокат заявила о жалобах Тесака на давление, почему власти хотят отменить льготы нефтяникам; главные новости — в обзоре РБК

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура направила соответствующее ходатайство в окружной суд Варшавы. Если он вынесет положительное решение, то следователи смогут принять меры к задержанию диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.

  • В конце июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы заявила, что причиной крушения самолета стали два взрыва, а сама трагедия стала следствием «преднамеренных действий», связанных в том числе с капитальным ремонтом самолета Ту-154М.
  • Самолет, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров.
  • В 2011 году в Польше установили, что самолет на большой скорости опустился слишком низко и врезался в дерево из-за плохой видимости. В 2015 году началось новое расследование, а спустя два года польская комиссия установила, что перед падением на борту самолета был взрыв. При этом в Следственном комитете России утверждали, что не обнаружили следов взрывчатки на самолете Качиньского.

Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Президент Дональд Трамп заявил, что масштабная вакцинация населения страны начнется «в середине октября, может, немного позднее».

  • При неудачном развитии событий это случится «в ноябре или в крайнем случае в декабре», сообщил Трамп.
  • Комментируя слова директора федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США о том, что вакцина будет общедоступна в стране, вероятнее всего, лишь во второй половине 2021 года, Трамп назвал эту информацию ошибочной и заявил, что у него сложилось впечатление, что чиновник «не понимает того, что сказал».
  • Власти США выделили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от COVID-19 в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

Адвокат сообщила о жалобе в СПЧ в мае из-за давления на Тесака в СИЗО

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Адвокат Валентина Трофимчик сообщила, что сотрудники СИЗО в Красноярске трижды отказали ей во встрече с клиентом под различными предлогами. Она предположила, что на Максима Марцинкевича, тело которого накануне обнаружили в одиночной камере челябинского СИЗО перед отправкой в Москву, оказывалось физическое и психологическое давление.

  • Как отметила адвокат, сперва сотрудники СИЗО объяснили отказ тем, что Марцинкевича готовятся этапировать в другое исправительное учреждение, затем говорили, что визиты невозможны из-за большого числа посетителей, а также заявляли, что сам Тесак отказывается встречаться с адвокатом.
  • Трофимчик сообщила, что от Марцинкевича поступали многочисленные просьбы о предоставлении ему персонального и независимого адвоката ввиду сложных и, вероятно, противоправных действий в местах заключения.
  • В свою очередь, ФСИН заявила, что встреча Трофимчик с Марцинкевичем не состоялась из-за того, что все помещения для встреч с адвокатами были заняты, а на следующий день Тесак якобы написал заявление начальнику изолятора с просьбой оградить его от встреч с ней.

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Минфин предложил отменить нефтяникам льготы на 200 млрд руб.

Минфин предложил повысить налоги для нефтяных месторождений, которые пользуются льготами по НДПИ и экспортной пошлине, а также изменить параметры налога НДД. Нефтяники используют льготы неэффективно, объяснил министр Антон Силуанов.

  • Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые месторождения, рассказал министр.
  • Минфин предложил также поменять параметры налога на дополнительный доход (НДД), который больше похож на налог на прибыль и тестируется с 2019 года на отдельных месторождениях крупнейших компаний в рамках эксперимента. Однако результаты теста разочаровали ведомство из-за отсутствия при таких условиях притока новых инвестиций.
  • Поэтому Минфин договорился поменять порядок предоставления льгот по месторождениям, связанным со сложной добычей, и предлагает им перейти с НДПИ на НДД. Доход бюджета от такого перехода он оценил примерно в 100 млрд руб., изменение параметров самого налога НДД — в 80 млрд руб., отмену льготы по экспортной пошлине для зрелых участков — примерно в 30 млрд руб.
Автор
Сергей Саркисян
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