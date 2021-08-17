Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 73,48 (+0,08) Инвестиции, 13:21
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,48 (-0,03) Инвестиции, 13:21
СПЧ обратился в Генпрокуратуру из-за разгона экоактивистов в Волгограде Политика, 18:22 Спикер Рады призвал власти работать над возвращением украинцев в страну Политика, 18:20 Кто станет дивидендным чемпионом в США. 3 компании с большими выплатами Инвестиции, 18:18 Посол рассказал о словах талибов о «самом дружественном подходе» к России Политика, 18:12 НАТО заявило об отсутствии планов оставаться в Афганистане навсегда Политика, 18:06 Крушение нового военного самолета, амнистия «Талибана». Главное за день Общество, 18:03 Укравшему $611 млн хакеру предложили стать советником взломанного проекта Крипто, 18:01 Тарпищев рассказал о причинах невыдачи американской визы Павлюченковой Спорт, 17:59 Эксперты заметили подготовку крупнейшего хедж-фонда мира к снижению рынка Инвестиции, 17:53 Российский фигурист будет выступать за Филиппины Спорт, 17:53 Вице-президент счел себя главой Афганистана и призвал к войне с талибами Политика, 17:51 При опрокидывании грузовика с вахтовиками в Бурятии пострадали 19 человек Общество, 17:51 Чемпионат России уступил Украине и Польше по уровню интенсивности футбола Спорт, 17:45 Акции компаний из КНР обвалились из-за новых запретов Инвестиции, 17:38
Общество ,  
0 

Крушение нового военного самолета, амнистия «Талибана». Главное за день

Авиакатастрофа в Подмосковье — разбился новый Ил-112В, «Талибан» призвал госчиновников продолжить работу, новая вакцина в России станет пятой по счету, Янукович назвал главную ошибку Украины. Основные события дня — в обзоре РБК

В Подмосковье разбился новый военный самолет

Во время испытательного полета разбился опытный образец легкого транспортного самолета Ил-112В. Двигатель самолета загорелся при заходе на посадку в подмосковном аэропорту Кубинка, машина упала за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. В ОАК уточнили, что самолетом управлял Герой России Николай Куимов, в состав экипажа также входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все летчики погибли.

Video

«Талибан» объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали к возобновлению работы государственных учреждений. «Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении движения.

  • Талибы также объявили, что не требуют от женщин ношения паранджи, на них должен быть только хиджаб. Они также заверили, что выступают за свободу слова и образование для женщин. На афганских телеканалах женщины-журналистки продолжили вести передачи, правда, в хиджабах.
Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

Что важно знать об экономике захваченного талибами Афганистана
Экономика
Фото:Rahmat Gul / AP

Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19

В России скоро появится новая, пятая вакцина от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эта ситуация «блокирует распространение вируса». Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник Лайт» от НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от центра им. М.П. Чумакова РАН.

  • Попова не назвала ни производителя, ни название препарата. Ранее сообщалось, что на I и II фазы испытаний вышел препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Другие новости дня

  • В «Единой России» предложили ограничить использование искусственного интеллекта в медицине, образовании и других чувствительных сферах. В партии считают, что технология может привести к дискриминации отдельных граждан.
  • Правительство продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Причем ее разрешили получать после рождения уже первого ребенка.
  • Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата. В российском посольстве информацию подтвердили, сообщив, что сотрудник миссии уже уехал из страны.
  • ФСБ возбудила дело о попытке взлома структуры «Ростеха». Под подозрение попал экс-сотрудник обнинского провайдера.
  • Виктор Янукович в канун 30-летия украинской независимости назвал главной ошибкой Украины отказ от добрых отношений с Россией.
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
главные новости авиакатастрофа Талибан Афганистан
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter