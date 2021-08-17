Крушение нового военного самолета, амнистия «Талибана». Главное за день
В Подмосковье разбился новый военный самолет
Во время испытательного полета разбился опытный образец легкого транспортного самолета Ил-112В. Двигатель самолета загорелся при заходе на посадку в подмосковном аэропорту Кубинка, машина упала за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. В ОАК уточнили, что самолетом управлял Герой России Николай Куимов, в состав экипажа также входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все летчики погибли.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал проверку по факту авиакатастрофы.