Крушение нового военного самолета, амнистия «Талибана». Главное за день

«Талибан» объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали к возобновлению работы государственных учреждений. «Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении движения.

Талибы также объявили, что не требуют от женщин ношения паранджи, на них должен быть только хиджаб. Они также заверили, что выступают за свободу слова и образование для женщин. На афганских телеканалах женщины-журналистки продолжили вести передачи, правда, в хиджабах.

Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19

В России скоро появится новая, пятая вакцина от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эта ситуация «блокирует распространение вируса». Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник Лайт» от НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от центра им. М.П. Чумакова РАН.

Попова не назвала ни производителя, ни название препарата. Ранее сообщалось, что на I и II фазы испытаний вышел препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

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