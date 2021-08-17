План борьбы с коррупцией, Байден объяснил вывод войск. Главное за ночь

Что сказал Байден после захвата Афганистана талибами
Президент США Джо Байден выступил с заявлением о ситуации в Афганистане. Он считает верным решение вывести войска из страны, так как американцы не должны умирать в войне, которую отказались вести правительственные силы самого Афганистана. Однако, по словам президента, ситуация в стране разворачивалась быстрее, чем предполагалось.
- Байден также пообещал молниеносную реакцию США, если представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» нападут на американцев, и заявил, что Вашингтон будет поддерживать народ Афганистана, в том числе в отстаивании своих прав. Он также постановил выделить до $500 млн в помощь беженцам из Афганистана.
Как устроена экономика Афганистана, одного из беднейших государств по уровню ВВП на душу населения, читайте в материале:
Правительство выделит 7 млрд руб. на производство «нравственного контента»
Некоммерческая организация Институт развития интернета получит дополнительные бюджетные средства на производство контента, «направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», следует из материалов Федерального казначейства. К уже заложенным в бюджете на эти цели 3 млрд руб. добавят еще 7 млрд руб.
- На эти средства планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов. Распределять их планируют по конкурсу, который, как рассчитывает гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин, заинтересует «Газпром-Медиа», Национальную медиа группу, ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс» и других «крупных игроков рынка», в том числе независимых продюсеров.
Video
- Компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на NASA из-за контракта на разработку и создание лунного модуля, который достался ее конкуренту, компании SpaceX.
- Чехия с 23 августа исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом, в котором та находилась с конца июня.
- Поворотный момент в борьбе правительственных сил Афганистана с террористической организацией «Талибан» (запрещена в России) наступил после того, как талибы взяли под контроль первую столицу провинции — Нимруз, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Кабулу не хватило подготовленных американцами сил специальных операций на защиту города, а регулярные войска были деморализованы и не хотели воевать.
- Президент России Владимир Путин упростил порядок получения российских паспортов для победителей конкурсов, которые проводит некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».
- Кроме того, он поручил проконтролировать ход работ по модернизации и ремонту Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также проконтролировать формирование цен на основное сырье и материалы.