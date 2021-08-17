План борьбы с коррупцией, Байден объяснил вывод войск. Главное за ночь

В России появился новый план по борьбе с коррупцией, что сказал президент США Джо Байден после захвата Афганистана талибами, во сколько правительству обойдется производство «нравственного контента» — в обзоре РБК

Новый национальный план по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2024 года. Чтобы сделать ее эффективнее, документом предусмотрены разного рода поручения для ведомств: они касаются уточнения формулировок в законах, обучения бизнеса, ужесточения наказания за коррупцию.