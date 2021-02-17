Пандемия и секретный экспорт, картошка подорожала. Главные новости РБК

Из-за пандемии в России упал экспорт «секретных» товаров; почему цены на овощи уже выросли, а цены на курицу и яйца — еще вырастут; в российских аэропортах внедрят биометрию; больше россиян стали копить деньги — в обзоре РБК

Секретный экспорт из России упал из-за пандемии

В 2020 году российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят военная техника, вооружения, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, сократился на 15,6%, до $11,48 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Годом ранее экспорт по коду SSSS составлял $13,6 млрд.

Это суммарные поставки вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов. Кроме того, в 2,4 раза сократился также экспорт оружия и боеприпасов, следует из отдельных данных ФТС. А вот экспорт гражданских и военных летательных аппаратов увеличился на 35%, до $3,83 млрд.

Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно являются Алжир, Китай, Индия, Египет, однако военные поставки в три последние страны сократились. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти $2 млрд), он потеснил Египет (в 2019 году — почти $2,4 млрд).

Замминистра обороны России Александр Фомин ранее говорил, что Россия отложила поставки вооружений ряду иностранных заказчиков из-за коронавируса. О том, что примерно 25% контрактов перенеслось с 2020 на 2021 год, говорил в интервью РБК и гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

