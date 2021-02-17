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Пандемия и секретный экспорт, картошка подорожала. Главные новости РБК

Из-за пандемии в России упал экспорт «секретных» товаров; почему цены на овощи уже выросли, а цены на курицу и яйца — еще вырастут; в российских аэропортах внедрят биометрию; больше россиян стали копить деньги — в обзоре РБК

Секретный экспорт из России упал из-за пандемии

В 2020 году российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят военная техника, вооружения, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, сократился на 15,6%, до $11,48 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Годом ранее экспорт по коду SSSS составлял $13,6 млрд.

  • Это суммарные поставки вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов. Кроме того, в 2,4 раза сократился также экспорт оружия и боеприпасов, следует из отдельных данных ФТС. А вот экспорт гражданских и военных летательных аппаратов увеличился на 35%, до $3,83 млрд.
  • Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно являются Алжир, Китай, Индия, Египет, однако военные поставки в три последние страны сократились. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти $2 млрд), он потеснил Египет (в 2019 году — почти $2,4 млрд).
  • Замминистра обороны России Александр Фомин ранее говорил, что Россия отложила поставки вооружений ряду иностранных заказчиков из-за коронавируса. О том, что примерно 25% контрактов перенеслось с 2020 на 2021 год, говорил в интервью РБК и гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.
     

Что еще о секретном экспорте можно узнать из открытых данных таможни, и какие страны занимают первое место по поставкам секретных товаров в Россию, читайте в материале РБК.

Подорожали картофель и помидоры, на очереди — курица и яйца

В начале 2020 года в России выросла цена на картошку, морковь, помидоры, лук и огурцы, следует из данных Росстата. В ближайшее время постепенно начнут дрожать также курица и яйца.

  • Средняя цена 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти недель года изменилась на 40%: 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее. На 34% — 37 руб. за 1 кг против прошлогодних 27,5 руб. — подорожала в рознице и морковь. Подорожали также помидоры (+ 20%), огурцы (+16%) и лук (+10%).
  • Рост цен на овощи и фрукты в зимние месяцы — нормальная ситуация, но в этом январе масштабы удорожания оказались заметно выше, чем в соответствующие недели 2020 и 2019 годов. Рост отпускных цен у поставщиков подтверждает представитель торговой сети X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).
  • Ретейлеры также готовы повысить цены на яйца и мясо птицы: они уже уведомили Минпромторг о том, что производители этой продукции запросили повышение отпускных цен на величину до 10%. Производители обосновали необходимость роста цен тем, что поголовье птицы сократилось из-за вспышек птичьего гриппа, влияет на подорожание продуктов и рост цен на корма для птицы.
     

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В аэропортах России внедрят биометрию

Программа развития Минтранса предполагает внедрение биометрии для идентификации пассажиров и искусственного интеллекта — для их обработки.

  • Согласно планам ведомства, к концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать биометрию. В абсолютных цифрах это 12 аэропортов. А если Минтранс сможет привлечь дополнительное финансирование, этот показатель должен достичь 15% (то есть 30 аэропортов).
  • По словам источника РБК на рынке биометрии, сейчас переговоры о внедрении системы распознавания лиц ведут по меньшей мере пять аэропортов за пределами столичного региона, из них два будут подключены к этой системе в ближайшее время. Причем если ранее для идентификации пассажиров планировали использовать отпечатки пальцев, то из-за пандемии предпочтение отдали бесконтактным методам.
  • С 2018 года в России уже работает Единая биометрическая система (ЕБС), куда можно загрузить фото своего лица и запись голоса, чтобы с их помощью вместо паспорта подтверждать личность для получения цифровых услуг. Чтобы получить возможность использовать новые системы, нужно будет сдать данные в одном из отделений банков и согласие на использование биометрии в конкретных целях.

Сколько денег потребуется Минтрансу на реализацию плана, а также о том, позволит ли биометрия отказаться по посадочных талонов в аэропорту, читайте в материале РБК.

В России стало больше людей со сбережениями

В 2020 году в России выросла доля людей, имеющих сбережения, показали результаты опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие». Если годом ранее на вопрос о наличии сбережений утвердительно отвечали 36%, то сейчас таких стало 40%.

  • Чаще других о накоплениях сообщали жители Хабаровского (67%) и Приморского (60%) краев и Подмосковья (55%). А вот Москва покинула список регионов-лидеров по доле откладывающих деньги граждан.
  • Откладывают деньги примерно половина тех, кто живет в Омской, Свердловской, Мурманской, Тюменской, Нижегородской и Ленинградской областях. Меньше всего жителей с накоплениями оказалось в Новосибирской (32%) и Ростовской (31%) областях, Пермском крае (30%), Волгоградской области (22%) и Ханты-Мансийском автономном округе (17%).
  • Мужчины копят деньги чаще женщин — 42% и 38% соответственно. При этом молодые люди до 24 лет (54%) и пенсионеры (44%) копят чаще представителей других возрастных категорий. Обычно россияне откладывают деньги с зарплаты (63%), но для 15% источником сбережений являются подработки, для 13% — нерегулярный доход.

За какими событиями следить сегодня:

  • Президент России Владимир Путин встретится с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.
  • Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, которого обвиняют в растрате 7,5 млн руб., в его бытность вице-президентом «Роснефти». Обвинение запросило для него 7 лет колонии.
  • В Мещанском суде Москвы основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви даст показания по делу о растрате: на эту статью переквалифицировали обвинение в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». При этом «Восточный» уже отказался от от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела, а Калви отпустили из-под домашнего ареста.
  • Верховный суд Белоруссии приступит к разбирательству по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка», обвиняемых в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем. Среди фигурантов дела — экс-председатель правления банка и экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико.
  • В Колпинском районном суде Санкт-Петербурга состоится рассмотрение иска о запрете распространения песни российского исполнителя Моргенштерна «Я съел деда».
Автор
Наталья Демченко
картофель морковь яйца курица биометрия Минтранс экспорт секретность коронавирус сбережения главные новости ...
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