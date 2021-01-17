Полеты еще в четыре страны, борьба с долларом. Главные новости РБК

Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, рекордный рост средств на счетах Сбербанка в 2020 году, ЕС решил бороться с «господством доллара». Главные новости — в обзоре РБК

Россия решила возобновить полеты в четыре страны

С 27 января Россия возобновляет международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, передал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Рейсы будут выполняться по следующим направлениям: Москва — Ханой (дважды в неделю), Москва — Дели (дважды в неделю), Москва — Хельсинки (дважды в неделю), Санкт-Петербург — Хельсинки (дважды в неделю) и Москва — Доха (три раза в неделю). Также Россия увеличит количество регулярных рейсов по маршруту из Москвы в Каир до пяти в неделю.

При этом в Финляндию въезд разрешен только для некоторых категорий россиян: тех, у кого есть близкий родственник или недвижимость, где нужно провести неотложный ремонт. Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила, что туристические поездки в эти страны пока не доступны.

Из-за пандемии Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта 2020 года. В августе на фоне снижения числа выявленных случаев заражения коронавирусом страна начала постепенно снимать ограничения.

В выходные в России зафиксировали рекордное с начала 2021 года суточное количество смертей от COVID-19: по данным оперативного штаба, 16 января скончались 590 человек. На следующий день в стране выявили 481 летальный исход — впервые за пять дней показатель опустился ниже 500 за сутки. Общее число зараженных превысило 3,5 млн.

Сбербанк зафиксировал рекордный за 12 лет рост на счетах россиян

За 2020 год объем средств на рублевых счетах физлиц в банке вырос на ₽1,2 трлн., или на 41,2%. За тот же период остатки на валютных счетах розничных клиентов выросли на $2,8 млрд, или на 55,3%. Речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, но не о депозитах.