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Полеты еще в четыре страны, борьба с долларом. Главные новости РБК

Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, рекордный рост средств на счетах Сбербанка в 2020 году, ЕС решил бороться с «господством доллара». Главные новости — в обзоре РБК

Россия решила возобновить полеты в четыре страны

С 27 января Россия возобновляет международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, передал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

  • Рейсы будут выполняться по следующим направлениям: Москва — Ханой (дважды в неделю), Москва — Дели (дважды в неделю), Москва — Хельсинки (дважды в неделю), Санкт-Петербург — Хельсинки (дважды в неделю) и Москва — Доха (три раза в неделю). Также Россия увеличит количество регулярных рейсов по маршруту из Москвы в Каир до пяти в неделю.
  • При этом в Финляндию въезд разрешен только для некоторых категорий россиян: тех, у кого есть близкий родственник или недвижимость, где нужно провести неотложный ремонт. Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила, что туристические поездки в эти страны пока не доступны.
  • Из-за пандемии Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта 2020 года. В августе на фоне снижения числа выявленных случаев заражения коронавирусом страна начала постепенно снимать ограничения.
  • В выходные в России зафиксировали рекордное с начала 2021 года суточное количество смертей от COVID-19: по данным оперативного штаба, 16 января скончались 590 человек. На следующий день в стране выявили 481 летальный исход — впервые за пять дней показатель опустился ниже 500 за сутки. Общее число зараженных превысило 3,5 млн.

Сбербанк зафиксировал рекордный за 12 лет рост на счетах россиян

За 2020 год объем средств на рублевых счетах физлиц в банке вырос на ₽1,2 трлн., или на 41,2%. За тот же период остатки на валютных счетах розничных клиентов выросли на $2,8 млрд, или на 55,3%. Речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, но не о депозитах.

  • По словам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, это рекордный рост с 2008 года. Представитель «Сбера» отметил, что в целом сбережения розничных клиентов выросли на 1,6 трлн руб. и $0,5 млрд.
  • В Сбербанке рост привлечения клиентских средств объяснили появлением счетов с начислением процентов, сопоставимых с вкладами, ростом остатков на используемых при покупке строящегося жилья эскроу-счетах из-за бума на рынке недвижимости и снижением расходов на путешествия во время пандемии.
  • Большинство из топ-15 банков, опрошенных РБК, также сообщили о притоке средств розничных клиентов на накопительные счета в 2020 году.

ЕС решил снизить «господство доллара» после ухода Трампа

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Перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена 20 января Евросоюз планирует заявить, что мировые рынки слишком зависят от доллара, сообщает Financial Times со ссылкой на проект Еврокомиссии.

  • Документ может быть принят во вторник, 19 января. В нем говорится о трудностях, с которыми ЕС столкнулся после того, как действующий президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана. Авторы проекта настаивают на необходимости «защитить» ЕС от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер.
  • Кроме того, Брюссель должен найти способы повысить роль евро. В документе указано, что мировые финансовые рынки слишком зависят от американской валюты «в условиях финансовой напряженности и рисков финансовой стабильности».
  • После выхода США из ядерной сделки и восстановления санкций Вашингтона против Тегерана Евросоюз решил обойти эти ограничения, чтобы обезопасить торговые отношения с Ираном. Для этого в июне 2019 года ряд стран запустил механизм финансовых транзакций с Тегераном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges). Планировалось, что Иран будет поставлять европейским странам нефть и другие товары, но вырученные деньги получат не иранские банки, а европейские компании — поставщики промышленных товаров, медикаментов и продовильствия Ирану. Но пока механизм сведен лишь к транзакциям, которые касаются купли-продажи.

В Черном море у берегов Турции затонул сухогруз

В Черном море у берегов провинции Бартын в Турции потерпел крушение сухогруз Arvin под флагом Палау. По данным Росморречфлота, на борту были 12 членов экипажа, в том числе два гражданина России.

  • Власти Турции сообщили о гибели четырех человек, еще шестерых удалось спасти. Остальных моряков ищут спасатели. Как заявил губернатор турецкой провинции, причиной аварии стали плохие погодные условия.
  • Согласно данным портала Vesselfinder, сухогруз построен в 1975 году, до 1992 года ходил под российским флагом. По информации украинского судового реестра, до 2014 года сухогруз состоял в Российском международном реестре судов, сейчас он управляется одесской фирмой «Тесоро Марин».
  • Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что на борту были десять граждан Украины и двое иностранцев.
Автор
Наталия Анисимова
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