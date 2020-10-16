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Тиньков и «Яндекс» разошлись, предложение Путина США. Главные новости РБК

«Яндекс» не договорился с Тиньковым, открыли авиасообщение с Кубой и Сербией, новое предложение Путина по СНВ-3, суд заморозил долю вдовы Босова в наследстве, 31 декабря станет официальным выходным — главные новости в обзоре РБК

Сделка «Яндекса» и «Тинькофф» сорвалась

«Яндекс» не будет покупать банк, основанный Олегом Тиньковым. В конце сентября анонс этой сделки привел к взрывному росту стоимости акций ИТ-гиганта и ценных бумаг «Тинькофф», однако теперь они пошли вниз. Стороны излагают разные версии срыва сделки.

  • Олег Тиньков в письме для сотрудников заявил, что переговоры велись об объединении компаний и «поиске синергий», в то время как «Яндекс» настаивал на покупке банка. «Они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни Яндексу ни МТС», — написал он. Поэтому, говорит Тиньков, он и принял решение об отмене сделки.
  • «Яндекс» изложил другую версию. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян объяснил, что по мере переговоров Тиньков выдвигал все новые и новые требования. Компания шла навстречу банкиру, согласилась допустить его к управлению «Тинькофф» даже после продажи, однако Тиньков не останавливался. Так что, когда Тиньков сообщил об отмене сделки, в компании не удивились.
  • В конце сентября из-за новостей о будущей сделке общая капитализация «Яндекса» и группы TCS выросла примерно на $2 млрд. Однако вскоре после того, как было объявлено, что сделки не будет, акции TCS Group и «Яндекса» подешевели на Московской бирже на 6 и 3,7% соответственно. ЦБ начал проверку ситуации на предмет инсайдерской торговли ценными бумагами.

Россияне смогут улететь на Кубу и в Сербию

Полеты на Кубу и в Сербию формально разрешены с 15 октября, в Японию можно будет улететь с 1 ноября, сообщили в Росавиации.

  • Количество рейсов в неделю будет ограничено: два в неделю на Кубу и в Сербию (только из Москвы), и три — в Японию (из Москвы и Владивостока).
  • Тем, кто решит полететь в эти страны, нужно помнить, что некоторые ограничения еще сохраняются: так, для въезда в Японию иностранцам нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и пройти двухнедельный карантин. На Кубе справок об отсутствии коронавируса не требуют, но после прибытия туристы должны сдать ПЦР-тест.
  • Также власти увеличили число рейсов по ранее открытым направлениям — в Швейцарию, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и на Мальдивы.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Москва предложила США договор по ядерным ракетам

Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсудил с Сергеем Лавровым ситуацию с договором с США об ограничении стратегических наступательных вооружения (СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года. Договор по соглашению сторон можно продлить еще на пять лет, однако пока Москва и Вашингтон не могут об этом договориться, поскольку США настаивают на некоторых новых условиях.

  • Путин предлагает продлить договор «хотя бы на год» без всяких предварительных условий. Он заметил, что Россия готова обсуждать с США в том числе и появление у Москвы новых видов вооружений, и попросил Лаврова сформулировать для Вашингтона российскую позицию.
  • Ранее США предложили России «по-джентльменски» заморозить или ограничить ядерные арсеналы, заявив, что готовы сделать то же самое.
  • Если договор продлят на год, то вести переговоры о его новых параметрах и дальнейшем продлении Россия уже сможет с новым президентом США. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в отличие от Трампа готов на его продление без новых условий.

Минутная готовность: как выглядят бывшие базы баллистических ракет США
Фотогалерея 
<p>Национальный исторический центр &laquo;Минитмен&raquo; в штате Южная Дакота &mdash; одно из двух мест в Америке, где можно спуститься в подземный центр управления запуском и увидеть настоящую межконтинентальную баллистическую ракету. На <a href="https://www.nps.gov/mimi/what-is-so-special-about-this-place.htm">сайте</a> комплекса указано, что цель его деятельности &mdash; рассказывать о ракетах семейства &laquo;Минитмен&raquo;, понятии ядерного сдерживания и феномене холодной войны.</p> <p><em>Надпись на ракете: USAF &mdash; ВВС США</em></p>

Вдове Босова запретили сделки с унаследованной долей бизнеса

Суд по иску наследников Дмитрия Босова запретил его вдове Катерине совершать любые действия со своей долей в ООО «Аллтек» (зарегистрировано в Одинцово), контролирующим «Сибантрацит». Спор о наследстве идет между вдовой бизнесмена, его старшими сыновьями и матерью.

  • Наследники оспорили передачу Катерине половины доли бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%) до начала процедуры наследства. Рассмотрение иска начнется 29 октября. Причина претензий в том, что свой бизнес Босов создал еще задолго до брака с Катериной.
  • Вскоре после иска наследников Босова стало известно, что Катерина решила перевести свою долю в «Аллтеке» в закрытый ПИФ. Однако теперь наложенные судом ограничения помешают это сделать, если Катерине не удастся обжаловать их.

31 декабря стало выходным

Последний день 2021 года официально будет объявлен нерабочим по всей России. Постановление приняло правительство. 

  • В прошлом году после долгих споров, нужно ли делать 31 декабря выходным днем, в большинстве регионов в итоге его сделали нерабочим. В этот раз принимать решение по каждому отдельному региону будет не нужно.
  • Поскольку 2 и 3 января в 2021 году выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно.
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