Паника в аэропорту Кабула, рекорд цены на газ. Главное за день

Биржевые цены на газ в Европе продолжают бить рекорды
Лето 2021 года перевернуло представления о закономерностях формирования цены на газ, на бирже в очередной раз превышен предыдущий максимум — 16 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до $586,3 за 1 тыс. куб. м.
- Эксперты связали рост цен с очередным отказом «Газпрома» от бронирования на аукционе дополнительных транзитных мощностей через Украину. В компании ответили, что полностью выполняют контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Основной упор сейчас компания делает за закачку газа в хранилища. «Практика нескольких последних лет и в России, и в Европе говорит о том, что зимний период перешел и на календарно весенний месяц март. Поэтому сейчас, летом, приоритетом является закачка газа в подземные хранилища», — сообщила пресс-служба компании.
Социологи выяснили, в каких регионах россияне стали больше курить
За 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 млн человек по сравнению с 2019 годом. Это следует из расчетов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанных на основе данных Росстата. В прошлом году курить продолжали 23,1% россиян старше 15 лет, или около 27,9 млн человек.
- Потребителей табачных изделий стало меньше в 58 регионах, суммарно на 2,1 млн человек. Однако в оставшихся 27 регионах ряды курильщиков, напротив, пополнили порядка 600 тыс. россиян. В пандемию особенно активно бросали курить жители Чечни — там доля потребителей табака сократилась на 68,6%, а также жители Чукотки (-45,8%), Ингушетии (-30,8%), Архангельской (-30,1%) и Новгородской областей (-28,2%), Забайкальского края (‑23,1%), Кабардино-Балкарии (-22,6%), Смоленской (-21,2%), Костромской (-20,5%) и Пензенской областей (-20,3%).
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