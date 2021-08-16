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Паника в аэропорту Кабула, рекорд цены на газ. Главное за день

Первый день власти талибов в Афганистане, цена газа в Европе бьет новые рекорды, россияне бросают курить, но не во всех регионах, КПРФ получила первую строчку в бюллетене. Основные события дня — в обзоре РБК

Первый день власти талибов в Афганистане

В аэропорту Кабула тысячи человек ищут способ покинуть Афганистан, полеты в который выполняет только военная авиация. Несколько человек разбились, сорвавшись с одного из военных самолетов уже после взлета — им удалось зацепиться за конструкции взлетавшего американского транспортника. Руководители «Талибана» (признан террористическим и запрещен в России) призвали подчиненных не пугать население и охранять общественный порядок.

  • Российское посольство в Афганистане сообщило, что президент Ашраф Гани убегал из Кабула с машинами, полными денег. Причем часть богатства пришлось бросить прямо на взлетном поле аэропорта, поскольку деньги не влезли в вертолет.
  • Афганский военный самолет, который накануне разбился в Узбекистане, был сбит силами ПВО страны, сообщило узбекское Минобороны.

«Талибан» захватил Афганистан. Главное
Политика
Фото:Sidiqullah Khan / AP

Биржевые цены на газ в Европе продолжают бить рекорды

Лето 2021 года перевернуло представления о закономерностях формирования цены на газ, на бирже в очередной раз превышен предыдущий максимум — 16 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до $586,3 за 1 тыс. куб. м.

  • Эксперты связали рост цен с очередным отказом «Газпрома» от бронирования на аукционе дополнительных транзитных мощностей через Украину. В компании ответили, что полностью выполняют контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Основной упор сейчас компания делает за закачку газа в хранилища. «Практика нескольких последних лет и в России, и в Европе говорит о том, что зимний период перешел и на календарно весенний месяц март. Поэтому сейчас, летом, приоритетом является закачка газа в подземные хранилища», — сообщила пресс-служба компании.
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Социологи выяснили, в каких регионах россияне стали больше курить

За 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 млн человек по сравнению с 2019 годом. Это следует из расчетов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанных на основе данных Росстата. В прошлом году курить продолжали 23,1% россиян старше 15 лет, или около 27,9 млн человек.

  • Потребителей табачных изделий стало меньше в 58 регионах, суммарно на 2,1 млн человек. Однако в оставшихся 27 регионах ряды курильщиков, напротив, пополнили порядка 600 тыс. россиян. В пандемию особенно активно бросали курить жители Чечни — там доля потребителей табака сократилась на 68,6%, а также жители Чукотки (-45,8%), Ингушетии (-30,8%), Архангельской (-30,1%) и Новгородской областей (-28,2%), Забайкальского края (‑23,1%), Кабардино-Балкарии (-22,6%), Смоленской (-21,2%), Костромской (-20,5%) и Пензенской областей (-20,3%).

Другие новости дня:

  • ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму. Первой в избирательном бюллетене будет КПРФ, третьей — ЛДПР, а «Единая Россия» займет пятое место.
  • В России за сутки выявили минимум заболевших COVID с конца июня. В то же время количество умерших от COVID пятые сутки превышает 800.
  • США начали расследование на предмет нерыночности экономики России. Антидемпинговое расследование потребовали начать конкуренты российских поставщиков жидких азотных удобрений.
  • Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу».
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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