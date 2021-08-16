Паника в аэропорту Кабула, рекорд цены на газ. Главное за день

Первый день власти талибов в Афганистане, цена газа в Европе бьет новые рекорды, россияне бросают курить, но не во всех регионах, КПРФ получила первую строчку в бюллетене. Основные события дня — в обзоре РБК

Первый день власти талибов в Афганистане

В аэропорту Кабула тысячи человек ищут способ покинуть Афганистан, полеты в который выполняет только военная авиация. Несколько человек разбились, сорвавшись с одного из военных самолетов уже после взлета — им удалось зацепиться за конструкции взлетавшего американского транспортника. Руководители «Талибана» (признан террористическим и запрещен в России) призвали подчиненных не пугать население и охранять общественный порядок.