Признает ли Россия талибов, богатейшие кандидаты в Думу. Главное за ночь

Признает ли Москва власть талибов в Афганистане, кто вошел в топ богатейших кандидатов в Госдуму, гендиректор «Победы» — о потерях лоукостера от закрытия полетов в Турцию и конкуренте от S7 — в обзоре РБК

Признает ли Россия режим талибов в Афганистане

Москва не будет спешить с признанием режима группировки «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, сообщил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. В минувшие выходные талибы объявили о захвате столицы страны, а президент Афганистана покинул ее пределы, объяснив, что иначе талибы обещали «кровавое нападение» на столицу.

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