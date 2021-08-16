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Признает ли Россия талибов, богатейшие кандидаты в Думу. Главное за ночь

Признает ли Москва власть талибов в Афганистане, кто вошел в топ богатейших кандидатов в Госдуму, гендиректор «Победы» — о потерях лоукостера от закрытия полетов в Турцию и конкуренте от S7 — в обзоре РБК

Признает ли Россия режим талибов в Афганистане

Москва не будет спешить с признанием режима группировки «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, сообщил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. В минувшие выходные талибы объявили о захвате столицы страны, а президент Афганистана покинул ее пределы, объяснив, что иначе талибы обещали «кровавое нападение» на столицу.

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  • По словам Кабулова, Россия намерена посмотреть, «как режим себя будет вести», однако рассчитывает на дружественные отношения с талибами, «опираясь на наработанный за последние годы материал».
  • Сами талибы объявили, что война в Афганистане закончена, а также опубликовали фото и видео из захваченного президентского дворца. В то же время принимать власть от действующего президента представители режима отказались

Что ждет Афганистан после возвращения под власть талибов
Политика
Фото:Sidiqullah Khan / AP

 

Кто стал богатейшими кандидатами в Госдуму

Самый высокий доход за 2020 год из всех кандидатов, зарегистрированных на выборы в Госдуму, задекларировал кандидат «Единой России» Андрей Горохов (7,51 млрд руб.). Ему принадлежат пять земельных участков (три — в Австрии), дом в Москве, квартиры в России и в Австрии, нежилые помещения и два автомобиля. Он также владеет акциями ряда российских компаний.

  • На втором месте по доходам среди кандидатов — представитель «Справедливой России — За правду» Андрей Ковалев (6,7 млрд руб.). Однако он уже сообщил, что выходит из гонки из-за покупки акций компании Fix Price, которая находится в иностранной юрисдикции. Продажа акций грозит ему потерей 500 млн руб., поэтому он решил оказаться от участия в выборах.
  • Лидер партии «Новые люди», владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев задекларировал доход 4,4 млрд руб. Он не владеет ни земельными участками, ни квартирами, ни транспортом. После выхода из гонки Ковалева он займет второе место по доходам. Замыкают топ-5 лидеров по заработку среди кандидатов в Думу в 2020 году два единоросса — Александр Князев (1,8 млрд руб.) и действующий депутат Леонид Симановский (1,5 млрд руб.).

Подробнее о декларациях кандидатов в Госудму — в материале РБК:

Богатейшими кандидатами в Думу оказались производители лекарств и свеклы
Политика
Андрей Горохов

Интервью гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков дал интервью РБК, в котором рассказал, как увеличить число клиентов в 1,5 раза, сколько перевозчик потерял на временном закрытии полетов в Турцию и за счет чего может еще снизить стоимость авиабилетов.

  • По его словам, компания готова конкурировать с лоукостером от создателей S7, так как это будет стимулом для «Победы», а уход с рынка «неэффективных игроков» окажет влияние на стоимость авиабилетов. Глава авиакомпании также рассказал про свой опыт работы грузчиком, бортпроводником и оператором регистрации на рейсы.

Читайте об этом в полной версии интервью:

Глава «Победы» — РБК: «Государство не должно ничего компенсировать»
Бизнес
Андрей Калмыков

Что еще произошло:

  • Гидрометцентр со следующего года будет использовать новые климатические нормы для оценки аномальности погоды, из-за чего погода, которая сейчас считается аномально теплой, станет нормой.
  • Число жертв землетрясения, которое произошло на Гаити в субботу, 14 августа, достигло 1297 человек. Еще более 5,7 тыс. человек пострадали. Полностью разрушено почти 13,7 тыс. сооружений, еще столько же частично повреждены.
  • За пандемийный год количество курильщиков в России уменьшилось на 1,33 млн или 4,6%. Среди самых «курящих» регионов оказались Еврейская автономная область и Хабаровский край, меньше всего курильщиков — в Дагестане, Ингушетии и Чечне.
  • На Камчатке спасатели после крушения вертолета Ми-8 взаповеднике нашли в Курильском озере тела последних погибших, а также, предположительно, черный ящик вертолета.
  • В 17 российских регионах подразделения ГИБДД и Росгвардии начали использовать дроны для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушений правил дорожного движения
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
главные новости Афганистан талибы авиакомпания «Победа» Госдума кандидаты Интервью Выборы в Госдуму декларации о доходах Вертолет Ми-8 Камчатка Гаити землетрясение курильщики пандемия дроны ПДД ...
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