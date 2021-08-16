Признает ли Россия талибов, богатейшие кандидаты в Думу. Главное за ночь

Кто стал богатейшими кандидатами в Госдуму
Самый высокий доход за 2020 год из всех кандидатов, зарегистрированных на выборы в Госдуму, задекларировал кандидат «Единой России» Андрей Горохов (7,51 млрд руб.). Ему принадлежат пять земельных участков (три — в Австрии), дом в Москве, квартиры в России и в Австрии, нежилые помещения и два автомобиля. Он также владеет акциями ряда российских компаний.
- На втором месте по доходам среди кандидатов — представитель «Справедливой России — За правду» Андрей Ковалев (6,7 млрд руб.). Однако он уже сообщил, что выходит из гонки из-за покупки акций компании Fix Price, которая находится в иностранной юрисдикции. Продажа акций грозит ему потерей 500 млн руб., поэтому он решил оказаться от участия в выборах.
- Лидер партии «Новые люди», владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев задекларировал доход 4,4 млрд руб. Он не владеет ни земельными участками, ни квартирами, ни транспортом. После выхода из гонки Ковалева он займет второе место по доходам. Замыкают топ-5 лидеров по заработку среди кандидатов в Думу в 2020 году два единоросса — Александр Князев (1,8 млрд руб.) и действующий депутат Леонид Симановский (1,5 млрд руб.).
Подробнее о декларациях кандидатов в Госудму — в материале РБК:
Интервью гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков дал интервью РБК, в котором рассказал, как увеличить число клиентов в 1,5 раза, сколько перевозчик потерял на временном закрытии полетов в Турцию и за счет чего может еще снизить стоимость авиабилетов.
- По его словам, компания готова конкурировать с лоукостером от создателей S7, так как это будет стимулом для «Победы», а уход с рынка «неэффективных игроков» окажет влияние на стоимость авиабилетов. Глава авиакомпании также рассказал про свой опыт работы грузчиком, бортпроводником и оператором регистрации на рейсы.
Читайте об этом в полной версии интервью:
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