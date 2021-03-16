Отказы по ипотеке, «экономическое Гуантанамо». Главное за ночь

Банки чаще отказывают в ипотеке, в ЕС не будут использовать вакцину AstraZeneca, в России изменят формулу цены на бензин и введут господдержку для онлайн-кино, кто обвинил США в создании «экономического Гуантанамо» — в обзоре РБК

Банки стали больше отказывать желающим взять ипотеку

В феврале больше трети желающих купить жилье в кредит столкнулись с отказами от банков, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Доля удовлетворенных заявок на такие кредиты упала до четырехлетнего минимума. Бюро кредитных историй «Эквифакс» также зафиксировало снижение уровня одобрения ипотеки в феврале.

Рост цен на недвижимость сузил круг тех, кто, по мнению кредиторов, может потянуть крупный заем, а в начале года на динамику показателя повлияло сокращение числа платежеспособных заемщиков, считают опрошенные РБК аналитики. В 2020 году российские банки также дважды ужесточали требования при выдаче кредитов на жилье: уровень одобрения ипотеки падал в апреле—июне, во время первой волны пандемии, а также осенью, когда в России вновь начало расти число заболевших. Video

Страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

Крупнейшие страны Евросоюза — Германия, Франция, Италия и Испания — объявили о приостановке использования вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Также о приостановке применения препарата сообщили Словения и Кипр, а за пределами Европы — Индонезия, Таиланд, Демократическая Республика Конго.

Это решение страны приняли после появления сообщений о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию, из-за тромбов. В ЮАР, где также пока не будут использовать препарат, усомнились в его эффективности против местного штамма COVID-19.

В AstraZeneca заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным компании, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн человек, получивших вакцину.