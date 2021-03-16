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Отказы по ипотеке, «экономическое Гуантанамо». Главное за ночь

Банки чаще отказывают в ипотеке, в ЕС не будут использовать вакцину AstraZeneca, в России изменят формулу цены на бензин и введут господдержку для онлайн-кино, кто обвинил США в создании «экономического Гуантанамо» — в обзоре РБК

Банки стали больше отказывать желающим взять ипотеку

В феврале больше трети желающих купить жилье в кредит столкнулись с отказами от банков, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Доля удовлетворенных заявок на такие кредиты упала до четырехлетнего минимума. Бюро кредитных историй «Эквифакс» также зафиксировало снижение уровня одобрения ипотеки в феврале.

  • Рост цен на недвижимость сузил круг тех, кто, по мнению кредиторов, может потянуть крупный заем, а в начале года на динамику показателя повлияло сокращение числа платежеспособных заемщиков, считают опрошенные РБК аналитики. В 2020 году российские банки также дважды ужесточали требования при выдаче кредитов на жилье: уровень одобрения ипотеки падал в апреле—июне, во время первой волны пандемии, а также осенью, когда в России вновь начало расти число заболевших.

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Страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

Крупнейшие страны Евросоюза — Германия, Франция, Италия и Испания — объявили о приостановке использования вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Также о приостановке применения препарата сообщили Словения и Кипр, а за пределами Европы — Индонезия, Таиланд, Демократическая Республика Конго.

  • Это решение страны приняли после появления сообщений о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию, из-за тромбов. В ЮАР, где также пока не будут использовать препарат, усомнились в его эффективности против местного штамма COVID-19.
  • В AstraZeneca заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным компании, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн человек, получивших вакцину.

Сегодня комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит вопрос о безопасности применения препарата AstraZeneca.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
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Правительство поменяет формулу цены на бензин

Правительство проведет корректировку демпферного механизма, от которого зависит цена на бензин на внутреннем рынке, новые правила вступят в силу уже с 1 мая. Еще месяц назад Минфин был готов внести корректировки в демпферный механизм только начиная с 2024 года.

  • Механизм корректировки цен работает так: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Но с начала 2021 года оптовая цена, которую устанавливает правительство на бензин и дизтопливо, заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, поэтому рентабельность АЗС сильно упала и нефтяники просили ее изменить.

Попавшая под санкции российская компания обвинила США в создании «экономического Гуантанамо»

Одна из попавших под санкции Минторга США российских компаний — «Фемтеко» — заявила о своей непричастности к программам оружия массового уничтожения. Глава компании уверяет, что «Фемтеко» только два раза поставляла «мирные» запчасти оборонным НИИ — запасные части для детектора газового хроматографа в 2017 году и флаконы для специальных наборов стандартов наркотических веществ летом 2020 года.

  • По словам главы «Фемтеко» Андрея Мезинова, решение США включить компанию в санкционный список сравнимо с «экономическим Гуантанамо» — спецтюрьмой на острове Куба, которая не подчиняется обычному американскому законодательству. Из-за санкций некоторые партнеры уже отказываются работать с компанией, сами опасаясь ограничений со стороны США, и возвращают деньги по контрактам.
  • Вашингтон объяснил включение «Фемтеко» и других компаний в санкционный список в начале марта их «деятельностью по распространению [запрещенных технологий] поддержку российских программ оружия массового уничтожения». Этот шаг стал реакцией США на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о беседе РБК с главой «Фемтеко» и о том, как компания намерена выходить из кризиса, читайте в материале РБК.

В России запустят аналог Фонда кино для онлайн-контента

В 2021 году в России планируют запустить Фонд российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино, сообщили РБК три источника, знакомых с идеей его создания. Фонд кино занимается поддержкой фильмов, которые выходят в прокат в кинотеатрах, а механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика и которого становится все больше, сейчас нет, поясняет один из собеседников РБК.

  • На субсидии нового фонда смогут претендовать создатели сериалов, которые размещаются в онлайн-кинотеатрах. Среди вариантов господдержки рассматривается софинансирование производства контента, однако конкретные условия пока не установлены. Не определен и объем будущего фонда, так же как и источники его финансирования, говорят собеседники РБК. В Минцифры считают, что поддерживать производителей онлайн-контента нужно, но представитель ведомства отметил, что говорить о деталях преждевременно.

Какие перспективы открывает эта идея и какие риски может нести — читайте в аналитическом материале РБК.
Автор
Наталья Демченко
Ипотека AstraZeneca вакцина коронавирус банки Евросоюз Фонд кино интернет Онлайн-кинотеатры цены на бензин санкции главные новости ...
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Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая
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