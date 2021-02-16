Колбаса подорожает, рекордное состояние Потанина. Главные новости РБК

Производители колбасы попросили магазины повысить цены; Путин поручил продлить льготную ипотеку; объединения пациентов просят разрешить доставку рецептурных лекарств почтой; для доставки угля из Арктики нужны суда — в обзоре РБК

Магазинам предложили повысить цены на колбасу

Производители мясной продукции обратились к торговым сетям с предложением повысить закупочные цены на свою продукцию, включая колбасы и сосиски, из-за роста стоимости сырья, узнал «Коммерсантъ». В то же время в Минсельхозе оснований для роста цен не увидели.

О том, что мясопереработчики ссылаются на рост стоимости сырья и просят повысить цены в пределах 10%, рассказали в «Ленте», которая получила обращения от производителей. Эту информацию также подтвердил источник издания в другой крупной сети. По его словам, в некоторых случаях производители пообещали растянуть повышение цен на несколько месяцев.

В феврале стоимость тушки бройлера первой категории достигла 138 руб. за кг по сравнению с 92 руб. годом ранее, а цена 1 кг свинины на кости доходит до 138 руб. при 119 руб. годом ранее, пишет газета. Эксперты, опрошенные изданием, также указывают на рост стоимости специй, которая привязана к валюте, подорожание оболочки и упаковки продукции, повышение затрат на транспорт и электроэнергию.

В то же время в Минсельхозе сообщили изданию, что не получали обращения мясопереработчиков. В ведомстве добавили, что не видят причин для роста цен, так как в начале года цены на свинину и мясо птицы, напротив, снизились из-за перенасыщения рынка. По данным министерства, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.

Лекарства по рецепту предложили отправлять «Почтой России»

Всероссийский союз пациентов (ВСП), который объединяет 17 общероссийских и межрегиональных организаций пациентов, направил в Госдуму предложение задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными лекарствами, сообщила газета «Известия».