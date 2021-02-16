Колбаса подорожает, рекордное состояние Потанина. Главные новости РБК

- В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептурных. Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, а также препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.
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Однако сейчас дистанционная продажа рецептурных лекарств не работает, несмотря на принятый закон, а для запуска онлайн-продаж надо создать рабочую группу при правительстве, способную обеспечить межведомственное взаимодействие, считают в ассоциации пациентов.
- «Почта России» сообщала РБК о готовности доставлять льготные рецептурные лекарства с провизорских складов еще в 2018 году. Однако опрошенные «Известиями» эксперты указывают, что неясно, как «Почта России» будет проверять подлинность рецепта и консультировать покупателей. В правительстве в ответ на запрос издания сообщили, что еще не получили предложений ВСП.
Состояние Потанина достигло рекорда, несмотря на штраф «Норникелю»
Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло $30 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real Time. Это рекорд для российского списка Forbes.
- Состояние Потанина увеличилось на фоне роста стоимости акций «Норникеля». К закрытию торгов 15 февраля они торговались на уровне 26 328 руб. за бумагу, в то время как 1 февраля стоимость акции составила 24 866 руб., а 30 декабря — 23 682 руб.
- В начале февраля суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения ущерба окружающей среде, причиной которого стал масштабный разлив топлива в Норильске. В мае 2020 года из разгерметизированного хранилища компании вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая часть попала в близлежащие реки. Акции «Норникеля» продолжили расти, несмотря на решение суда.
- В первую тройку богатейших россиян по версии Forbes, кроме Потанина, также вошел председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, бизнесмену и его семье принадлежит $28,5 млрд. На третьем месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $26 млрд.
Для доставки угля по Севморпути потребуется почти 30 судов
«Северная звезда» Романа Троценко планирует объявить конкурс на поставку 28 судов ледового класса для вывоза угля с ее проекта в Арктике, рассказал РБК Троценко.
- Согласно майскому указу президента Владимира Путина, грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году должен увеличиться до 80 млн т. Уголь по этому маршруту пока не поставляется, но его перевозка включена в план «Северной звезды».
- «Северной звезде» принадлежит Сырадасайское месторождение угля, расположенное на полуострове Таймыр в 120 км к юго-востоку от поселка Диксон. Его запасы оцениваются в 5,7 млрд т. Компания планирует начать добычу угля в этом году (300 тыс. т) и к 2030 году довести ее до 10 млн т.
- Компания рассчитывает получить свой флот к 2032 году. Общая стоимость этих судов составит $1,4 млрд, часть заказов придется размещать за рубежом. Еще до конца 2021 года компания планирует объявить конкурс, по результатам которого с победителем будет заключен контракт на перевозку с гарантиями оплаты. Сумму потенциального контракта Троценко не назвал.
- К 2024 году компании потребуется десять судов ледового класса для вывоза 6,5 млн т угля по СМП в Нидерланды, Индию, Китай, Корею и Японию.
Путин поручил продлить программы льготной ипотеки
Правительство и Банк России до конца марта должны проработать предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
- Программу льготной ипотеки правительство запустило в апреле прошлого года. Она позволяет приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых. В кредит можно взять квартиру ценой до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн руб. — в остальных регионах. Действие программы продлили до 1 июля 2021-го.
- В Центробанке ранее предлагали программу льготного кредитования постепенно сворачивать, объяснив это тем, что богатые россияне используют ее для вложения сбережений. Продолжить ее надо только в регионах, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья, считают в ЦБ.
- Из-за льготных ставок также резко выросли спрос и цены на недвижимость, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В декабре Путин призвал правительство отреагировать на этот «необоснованный рост», а в конце января заявил, что программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль и позволила около 350 тыс. семей купить жилье на первичном рынке.
За какими событиями следить сегодня
Сразу три заседания суда, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, состоятся сегодня в Москве.
Мировой суд в Москве во вторник продолжит слушания по делу об обвинении Навального в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Кроме того, Люблинский суд рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации, а Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО) рассмотрит кассационную жалобу на решение о взыскании в пользу крымского мясокомбината «Дружба народов» судебных расходов в размере 3,3 млн руб. по спору о защите деловой репутации.