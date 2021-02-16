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Колбаса подорожает, рекордное состояние Потанина. Главные новости РБК

Производители колбасы попросили магазины повысить цены; Путин поручил продлить льготную ипотеку; объединения пациентов просят разрешить доставку рецептурных лекарств почтой; для доставки угля из Арктики нужны суда — в обзоре РБК

Магазинам предложили повысить цены на колбасу

Производители мясной продукции обратились к торговым сетям с предложением повысить закупочные цены на свою продукцию, включая колбасы и сосиски, из-за роста стоимости сырья, узнал «Коммерсантъ». В то же время в Минсельхозе оснований для роста цен не увидели.

  • О том, что мясопереработчики ссылаются на рост стоимости сырья и просят повысить цены в пределах 10%, рассказали в «Ленте», которая получила обращения от производителей. Эту информацию также подтвердил источник издания в другой крупной сети. По его словам, в некоторых случаях производители пообещали растянуть повышение цен на несколько месяцев.
  • В феврале стоимость тушки бройлера первой категории достигла 138 руб. за кг по сравнению с 92 руб. годом ранее, а цена 1 кг свинины на кости доходит до 138 руб. при 119 руб. годом ранее, пишет газета. Эксперты, опрошенные изданием, также указывают на рост стоимости специй, которая привязана к валюте, подорожание оболочки и упаковки продукции, повышение затрат на транспорт и электроэнергию.
  • В то же время в Минсельхозе сообщили изданию, что не получали обращения мясопереработчиков. В ведомстве добавили, что не видят причин для роста цен, так как в начале года цены на свинину и мясо птицы, напротив, снизились из-за перенасыщения рынка. По данным министерства, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.

Лекарства по рецепту предложили отправлять «Почтой России»

Всероссийский союз пациентов (ВСП), который объединяет 17 общероссийских и межрегиональных организаций пациентов, направил в Госдуму предложение задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными лекарствами, сообщила газета «Известия».

  • В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептурных. Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, а также препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.

  • Однако сейчас дистанционная продажа рецептурных лекарств не работает, несмотря на принятый закон, а для запуска онлайн-продаж надо создать рабочую группу при правительстве, способную обеспечить межведомственное взаимодействие, считают в ассоциации пациентов.

  • «Почта России» сообщала РБК о готовности доставлять льготные рецептурные лекарства с провизорских складов еще в 2018 году. Однако опрошенные «Известиями» эксперты указывают, что неясно, как «Почта России» будет проверять подлинность рецепта и консультировать покупателей. В правительстве в ответ на запрос издания сообщили, что еще не получили предложений ВСП.

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Состояние Потанина достигло рекорда, несмотря на штраф «Норникелю»

Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло $30 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real Time. Это рекорд для российского списка Forbes.

  • Состояние Потанина увеличилось на фоне роста стоимости акций «Норникеля». К закрытию торгов 15 февраля они торговались на уровне 26 328 руб. за бумагу, в то время как 1 февраля стоимость акции составила 24 866 руб., а 30 декабря — 23 682 руб.
  • В начале февраля суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения ущерба окружающей среде, причиной которого стал масштабный разлив топлива в Норильске. В мае 2020 года из разгерметизированного хранилища компании вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая часть попала в близлежащие реки. Акции «Норникеля» продолжили расти, несмотря на решение суда.
  • В первую тройку богатейших россиян по версии Forbes, кроме Потанина, также вошел председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, бизнесмену и его семье принадлежит $28,5 млрд. На третьем месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $26 млрд.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Для доставки угля по Севморпути потребуется почти 30 судов

«Северная звезда» Романа Троценко планирует объявить конкурс на поставку 28 судов ледового класса для вывоза угля с ее проекта в Арктике, рассказал РБК Троценко.

  • Согласно майскому указу президента Владимира Путина, грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году должен увеличиться до 80 млн т. Уголь по этому маршруту пока не поставляется, но его перевозка включена в план «Северной звезды».
  • «Северной звезде» принадлежит Сырадасайское месторождение угля, расположенное на полуострове Таймыр в 120 км к юго-востоку от поселка Диксон. Его запасы оцениваются в 5,7 млрд т. Компания планирует начать добычу угля в этом году (300 тыс. т) и к 2030 году довести ее до 10 млн т.
  • Компания рассчитывает получить свой флот к 2032 году. Общая стоимость этих судов составит $1,4 млрд, часть заказов придется размещать за рубежом. Еще до конца 2021 года компания планирует объявить конкурс, по результатам которого с победителем будет заключен контракт на перевозку с гарантиями оплаты. Сумму потенциального контракта Троценко не назвал.
  • К 2024 году компании потребуется десять судов ледового класса для вывоза 6,5 млн т угля по СМП в Нидерланды, Индию, Китай, Корею и Японию.

Путин поручил продлить программы льготной ипотеки

Правительство и Банк России до конца марта должны проработать предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

  • Программу льготной ипотеки правительство запустило в апреле прошлого года. Она позволяет приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых. В кредит можно взять квартиру ценой до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн руб. — в остальных регионах. Действие программы продлили до 1 июля 2021-го.
  • В Центробанке ранее предлагали программу льготного кредитования постепенно сворачивать, объяснив это тем, что богатые россияне используют ее для вложения сбережений. Продолжить ее надо только в регионах, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья, считают в ЦБ.
  • Из-за льготных ставок также резко выросли спрос и цены на недвижимость, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В декабре Путин призвал правительство отреагировать на этот «необоснованный рост», а в конце января заявил, что программа льготной ипотеки поддержала строительную отрасль и позволила около 350 тыс. семей купить жилье на первичном рынке.

За какими событиями следить сегодня

Сразу три заседания суда, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, состоятся сегодня в Москве.

Мировой суд в Москве во вторник продолжит слушания по делу об обвинении Навального в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, Люблинский суд рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации, а Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО) рассмотрит кассационную жалобу на решение о взыскании в пользу крымского мясокомбината «Дружба народов» судебных расходов в размере 3,3 млн руб. по спору о защите деловой репутации.

Автор
Наталья Демченко
лекарства дистанционная торговля колбаса сосиски цены на продукты льготная ипотека «Норникель» Владимир Потанин Северный морской путь уголь Роман Троценко главные новости ...
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