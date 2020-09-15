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«Список Навального» и поиски жизни на Венере. Главные новости РБК

В ЕС предложили создать «режим санкций Навального», на что жалуются вакцинированные «Спутник V» добровольцы, кто будет искать жизнь на Венере, иск Citibank против банка «Русский стандарт»; главные новости — в обзоре РБК

Навальный выложил свое фото после отравления

На фотографии Алексей Навальный сидит на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар. «Скучаю по вам», — обратился к своим друзьям и сторонникам политик.

  • В обращении к сторонникам Навальный сообщил, что «вчера смог целый день дышать сам». Он пошутил, что возможность самостоятельно дышать ему очень понравилась.
  • ЕС обсуждает создание «режима санкций Навального» за нарушение прав человека, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Добровольцы назвали побочные эффекты российской вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о первых результатах пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». На неприятные симптомы после прививки пожаловались около 14% добровольцев.

  • Они сообщили о мышечных болях, слабости и повышении температуры. Мурашко уточнил, что такие осложнения «описаны в инструкции».
  • Прививки от SARS-CoV-2 делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». Они начались в сентябре, в них примут участие 30 тыс. человек.
  • Части из них обещали вколоть плацебо, чтобы испытания соответствовали принятым международным стандартам.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Российский миллиардер найдет жизнь на Венере

Фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives решил профинансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры. Научная группа будет состоять из ученых под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института.

  • Если есть вероятность, что внеземная жизнь находится прямо по соседству, то изучение этого — неотложный приоритет для земной цивилизации, считает Мильнер.
  • Накануне ученые опубликовали результаты исследований, заявив, что нашли в атмосфере Венеры газ фосфин. Он считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.
  • По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, обнаружение фосфинов в атмосфере Венеры еще не является прямым доказательством наличия там жизни. «Там [на Венере] был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — сказал он. Он назвал Венеру «русской планетой» и не исключил проведение российской миссии.

Citibank потребовал половину банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank действует в интересах владельцев дефолтных облигаций одной из структур Рустама Тарико и подал соответствующий иск в суд.

  • Citibank является управляющим заложенными по облигационному долгу 49% акций банка «Русский стандарт», ответчиками по иску выступают компании — акционеры банка: «Русский стандарт — Инвест» и «Компания «Русский стандарт» (входят в группу бизнесмена Рустама Тарико).
  • Банк «Русский стандарт» привлечен в качестве третьего лица.
  • Тарико — совладелец и основатель холдинга Roust, второго по величине в мире производителя водки (бренды «Русский стандарт», «Зубровка», «Зеленая марка» и т.д.), а также группы банка «Русский стандарт».
Автор: Сергей Саркисян
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