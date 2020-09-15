«Список Навального» и поиски жизни на Венере. Главные новости РБК

В ЕС предложили создать «режим санкций Навального», на что жалуются вакцинированные «Спутник V» добровольцы, кто будет искать жизнь на Венере, иск Citibank против банка «Русский стандарт»; главные новости — в обзоре РБК

Навальный выложил свое фото после отравления

На фотографии Алексей Навальный сидит на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар. «Скучаю по вам», — обратился к своим друзьям и сторонникам политик.

В обращении к сторонникам Навальный сообщил, что «вчера смог целый день дышать сам». Он пошутил, что возможность самостоятельно дышать ему очень понравилась.

ЕС обсуждает создание «режима санкций Навального» за нарушение прав человека, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Video