«Список Навального» и поиски жизни на Венере. Главные новости РБК
Навальный выложил свое фото после отравления
На фотографии Алексей Навальный сидит на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар. «Скучаю по вам», — обратился к своим друзьям и сторонникам политик.
- В обращении к сторонникам Навальный сообщил, что «вчера смог целый день дышать сам». Он пошутил, что возможность самостоятельно дышать ему очень понравилась.
- ЕС обсуждает создание «режима санкций Навального» за нарушение прав человека, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.