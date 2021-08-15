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Талибы захватили Афганистан, рекорд смертей от COVID. Главное за выходные

Боевики объявили о полном контроле над Афганистаном, в Турции разбился пожарный самолет с российскими военными, Путин заявил о беспрецедентном масштабе стихийных бедствий. Главные новости за выходные — в обзоре РБК

Талибы объявили о захвате Афганистана

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило, что взяло под контроль всю территорию страны. Боевики зашли в Кабул и заняли президентский дворец.

  • Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, сообщили «РИА Новости», Asia-Plus и афганское TOLO News. Информагентства сообщали, что переходную администрацию Афганистана возглавит экс-руководитель МВД Али Ахмад Джалали, однако представители «Талибана» заявили, что не обсуждали создание временного правительства. МВД пообещало мирную передачу власти, днем между талибами и правительством прошли переговоры.
  • «Талибан» намерен объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана. В столицу страны талибы зашли спустя чуть более, чем месяц после того, как президент США Джо Байден, объявивший о выводе войск, в ответ на вопрос журналиста исключил падение правительства Афганистана.

«Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

Что происходит в Кабуле после наступления «Талибана». Фотогалерея
Политика

В Турции разбился самолет с российскими военными, тушившими лесной пожар

Экипаж помогал погасить возгорание после удара молнии. Самолет потерпел крушение в провинции Кахраманмараш днем 14 августа при заходе на посадку (по данным Hurriyet, он врезался в гору). На борту были пять военнослужащих России и трое граждан Турции, никто не выжил.

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Глава «Победы» назвал способ снизить цены билетов и выступил против господдержки

Гендиректор единственного российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков в интервью РБК предложил для снижения стоимости авиабилетов отменить обязательную страховку на случай болезни пассажиров и бесплатную регистрацию в аэропорту. Последнее Мосгорсуд в 2019 году признал незаконным

  • Калмыков пояснил, что часть людей может получить фальшивую справку, чтобы аннулировать билет и вернуть деньги по страховке. Из-за этого «Победа» вынуждена содержать штат специалистов, которые проверяют подлинность медицинских документов. «[Сейчас], условно, гинеколог может выдать мужчине справку о наличии у него противопоказаний к полету», — отметил гендиректор.
  • Он также заявил, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии или запретов на полеты в определенные страны. «Это наши коммерческие риски», — сказал Калмыков. В прошлом году из 15 крупнейших авиакомпаний в России прибыль получила только «Победа». «В прошлом году «Победа» снизила цены, и все остальные компании — тоже. Но «Победа» осталась в прибыли, а они — в жопе», — говорит Калмыков.

Интервью с главой «Победы» читайте в понедельник, 16 августа, на сайте РБК

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Автор
Анна Громова Анна Громова
Афганистан «Талибан» COVID-19 Турция Бе-200
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