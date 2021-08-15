Талибы захватили Афганистан, рекорд смертей от COVID. Главное за выходные

Боевики объявили о полном контроле над Афганистаном, в Турции разбился пожарный самолет с российскими военными, Путин заявил о беспрецедентном масштабе стихийных бедствий. Главные новости за выходные — в обзоре РБК

Талибы объявили о захвате Афганистана

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило, что взяло под контроль всю территорию страны. Боевики зашли в Кабул и заняли президентский дворец.