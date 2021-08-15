Талибы захватили Афганистан, рекорд смертей от COVID. Главное за выходные

В Турции разбился самолет с российскими военными, тушившими лесной пожар
Экипаж помогал погасить возгорание после удара молнии. Самолет потерпел крушение в провинции Кахраманмараш днем 14 августа при заходе на посадку (по данным Hurriyet, он врезался в гору). На борту были пять военнослужащих России и трое граждан Турции, никто не выжил.
- Президент России Владимир Путин распорядился посмертно наградить орденами Мужества погибших россиян.
Video
Глава «Победы» назвал способ снизить цены билетов и выступил против господдержки
Гендиректор единственного российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков в интервью РБК предложил для снижения стоимости авиабилетов отменить обязательную страховку на случай болезни пассажиров и бесплатную регистрацию в аэропорту. Последнее Мосгорсуд в 2019 году признал незаконным
- Калмыков пояснил, что часть людей может получить фальшивую справку, чтобы аннулировать билет и вернуть деньги по страховке. Из-за этого «Победа» вынуждена содержать штат специалистов, которые проверяют подлинность медицинских документов. «[Сейчас], условно, гинеколог может выдать мужчине справку о наличии у него противопоказаний к полету», — отметил гендиректор.
- Он также заявил, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии или запретов на полеты в определенные страны. «Это наши коммерческие риски», — сказал Калмыков. В прошлом году из 15 крупнейших авиакомпаний в России прибыль получила только «Победа». «В прошлом году «Победа» снизила цены, и все остальные компании — тоже. Но «Победа» осталась в прибыли, а они — в жопе», — говорит Калмыков.
Интервью с главой «Победы» читайте в понедельник, 16 августа, на сайте РБК
- В субботу в России зафиксировали новый рекорд по числу смертей за сутки — умерли 819 человек. В воскресенье штаб сообщил о 816 погибших. Суточная смертность держится на отметке выше 800 уже четвертый день подряд.
- Президент России Владимир Путин заявил об «абсолютно беспрецедентном» масштабе природных бедствий в некоторых регионах страны. Президент поручил отправить детей из Якутии, где за последние недели прошло около 170 лесных пожаров, в оздоровительные лагеря
- В Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, известно о 724 погибших, более 1,8 тыс. пострадали. В стране введено чрезвычайное положение
- Чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер умер на 76-ом году жизни
- В период с начала года и по 7 августа россияне в среднем смотрелителевизор 3 часа 32 минуты в сутки. Это меньше, чем было в 2020-м, когда вводились жесткие коронавирусные ограничения (4 часа 12 минут на пике в период с 30 марта по 8 июня).