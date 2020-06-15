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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Коронавирус снизил аппетиты россиян по зарплате, банки пригрозили ввести плату за обслуживание карт, Египет собрался возобновить авиасообщение, IKEA вернет антикризисную помощь; главные новости — в обзоре РБК

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

Размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20%. Так, если еще в январе они в среднем хотели бы зарабатывать по 92 тыс. руб. «чистыми» в месяц, то после отмены всех карантинных ограничений рассчитывают только на 74 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

  • В Москве традиционно желаемые зарплаты самые высокие — 82 тыс. руб., далее идет Санкт-Петербург — 72 тыс. руб. Мужчины в среднем назвали сумму 86 тыс. руб., а женщины — 61 тыс. руб.
  • Зарплату более 100 тыс. руб. хотел бы получать каждый пятый опрошенный (21%). Доход от 30 тыс. до 50 тыс. руб. устроил бы 27% респондентов, а идеальной зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. руб. назвали 29%.
  • Подавляющее большинство (90%) заявили, что заметили влияние пандемии коронавируса на рынок труда либо ожидают его в дальнейшем.

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в правительство с просьбой не ограничивать комиссии за взимание платежей по безналичным расчетам (эквайринг) в качестве антикризисной меры, сообщают «Известия».

  • В случае сохранения ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% потери банков-эмитентов составят 10–15 млрд руб. и им придется взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание пластиковых карт, а также мобильных приложений. Это приведет и к сокращению программ лояльности.
  • Сейчас обслуживание пластиковых карт для клиентов банков бесплатное, поскольку расходы компенсируются за счет межбанковских комиссий.
  • В Банке России изданию заявили, что ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер и будет действовать до 30 сентября. Эта мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса.


Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

С 1 июля Египет возобновит авиасообщение со странами, которые будут готовы вновь запустить туда рейсы, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар.

  • Власти Египта примут меры против распространения коронавируса: в самолетах будут продезинфицированы все поверхности, на борту будут подаваться только сухие завтраки и напитки в жестяных банках, журналы в салонах размещаться не будут.
  • Ранее в Египте приняли решение открыть для иностранных туристов популярные курорты, в том числе Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Таким образом власти пытаются восстановить туристический сектор страны, который сильно пострадал из-за пандемии.


IKEA вернет девяти странам выделенные во время пандемии деньги

Шведский ретейлер IKEA решил вернуть средства, выделенные правительствами разных стран на поддержку компании в период пандемии.

  • Переговоры о возврате денег ведутся с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.
  • В компании объяснили, что последствия кризиса оказались не столь негативными, как считалось изначально. В IKEA прогнозировали, что продажи упадут на 70–80%, однако этого не произошло. Практически все магазины сети открылись и стали получать прибыль благодаря стремлению покупателей покупать товары для дома.
Автор: Сергей Витько
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