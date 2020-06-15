Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Коронавирус снизил аппетиты россиян по зарплате, банки пригрозили ввести плату за обслуживание карт, Египет собрался возобновить авиасообщение, IKEA вернет антикризисную помощь; главные новости — в обзоре РБК

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

Размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20%. Так, если еще в январе они в среднем хотели бы зарабатывать по 92 тыс. руб. «чистыми» в месяц, то после отмены всех карантинных ограничений рассчитывают только на 74 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

В Москве традиционно желаемые зарплаты самые высокие — 82 тыс. руб., далее идет Санкт-Петербург — 72 тыс. руб. Мужчины в среднем назвали сумму 86 тыс. руб., а женщины — 61 тыс. руб.

Зарплату более 100 тыс. руб. хотел бы получать каждый пятый опрошенный (21%). Доход от 30 тыс. до 50 тыс. руб. устроил бы 27% респондентов, а идеальной зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. руб. назвали 29%.

Подавляющее большинство (90%) заявили, что заметили влияние пандемии коронавируса на рынок труда либо ожидают его в дальнейшем.

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в правительство с просьбой не ограничивать комиссии за взимание платежей по безналичным расчетам (эквайринг) в качестве антикризисной меры, сообщают «Известия».