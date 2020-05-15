Что случилось за ночь. Главные новости РБК

По состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема капитала ($216 трлн).

Среди европейских стран по уровню благосостояния женщин лидирует Великобритания ($2,846 трлн). Россия в этом списке оказалась на десятом месте ($320 млрд).

Эксперты отмечают, что повышению благосостояния женщин способствуют равенство оплаты труда, предпринимательская деятельность и руководящие посты. Однако их значимость различается в зависимости от региона. Так, в России самым существенным считается совсем другой фактор — политические полномочия.

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В России уже давно обсуждается концепция внесудебного банкротства, которая предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство через суд.

В Центробанке готовы поддержать концепцию упрощенного банкротства для россиян, но только если это коснется лиц с задолженностью в пределах 500 тыс. руб., а претенденты пройдут процедуру исполнительного производства.

При этом кредиторы, считают в ЦБ, должны иметь «возможность беспрепятственно и с низкими издержками проверить соответствие своего должника установленным законом критериям».

Эксперты полагают, что определение «упрощенная» не отвечает характеру процедуры внесудебного банкротства, поскольку разгружает лишь суды, но не кредиторов, арбитражных управляющих и самих должников.

Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Компания EY провела опрос среди российских бизнесменов и выяснила, что они делают для выживания в условиях карантина и самоизоляции населения.