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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Крупнейший производитель масок перешел Москве, женщины ускорили рост благосостояния, ЦБ назвал условия для внедрения упрощенного банкротства, какие антикризисные меры наиболее популярны у бизнеса; главные новости — в обзоре РБК

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

Столкнувшись с риском дефицита медицинских масок на рынке, власти Москвы решили купить крупнейшего российского производителя масок — ООО «КИТ».

  • «В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, <…> мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», — сообщил «Ведомостям» заммэра Москвы Владимир Ефимов.
  • Сейчас КИТ производит 1 млн масок в сутки. В течение года этот объем планируется нарастить до 2–3 млн. Ефимов отметил, что столице ежесуточно нужно около 4 млн масок.
  • Стоимость сделки по покупке КИТ не раскрывается. Эксперты оценивают ее в 1,5 млрд руб. До пандемии себестоимость маски составляла около 1 руб., а сейчас близка к 7 руб. У перекупщиков цена достигает 25–26 руб. за штуку. Таким образом, покупка производителя позволила властям Москвы сэкономить около 490 млн руб. в месяц.

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

По данным исследования BCG, в 2016–2019 годах женщины обошли мужчин по росту благосостояния. В среднем мировой рост капитала у женщин за этот период составил 6,1%, прибавляя по $5 трлн каждый год. У мужчин этот показатель равен 4,1%.

  • По состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема капитала ($216 трлн).
  • Среди европейских стран по уровню благосостояния женщин лидирует Великобритания ($2,846 трлн). Россия в этом списке оказалась на десятом месте ($320 млрд).
  • Эксперты отмечают, что повышению благосостояния женщин способствуют равенство оплаты труда, предпринимательская деятельность и руководящие посты. Однако их значимость различается в зависимости от региона. Так, в России самым существенным считается совсем другой фактор — политические полномочия.

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В России уже давно обсуждается концепция внесудебного банкротства, которая предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство через суд.

  • В Центробанке готовы поддержать концепцию упрощенного банкротства для россиян, но только если это коснется лиц с задолженностью в пределах 500 тыс. руб., а претенденты пройдут процедуру исполнительного производства.
  • При этом кредиторы, считают в ЦБ, должны иметь «возможность беспрепятственно и с низкими издержками проверить соответствие своего должника установленным законом критериям».
  • Эксперты полагают, что определение «упрощенная» не отвечает характеру процедуры внесудебного банкротства, поскольку разгружает лишь суды, но не кредиторов, арбитражных управляющих и самих должников.

Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Компания EY провела опрос среди российских бизнесменов и выяснила, что они делают для выживания в условиях карантина и самоизоляции населения.

  • Самые популярные антикризисные меры — сокращение операционных затрат, снижение или отсрочка арендной платы, перевод сотрудников на неполную рабочую неделю, пересмотр условий договоров с поставщиками, снижение зарплат сотрудникам.
  • Неоплачиваемые отпуска и увольнения предприниматели считают крайними мерами и стараются обойтись без них. О том, что уже сократили часть сотрудников, сообщили 9% опрошенных; столько же отправили работников в неоплачиваемый отпуск.
  • Большинство (80%) респондентов заявили о падении выручки из-за ограничений, связанных с пандемией. Рост зафиксировали только 6% опрошенных. Больше всего пострадали компании из таких сфер, как автомобилестроение, деятельность аэропортов, туризм и гостеприимство, образование, недвижимость, производство промышленной продукции.
Автор: Сергей Витько
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