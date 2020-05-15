Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Столкнувшись с риском дефицита медицинских масок на рынке, власти Москвы решили купить крупнейшего российского производителя масок — ООО «КИТ».
- «В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, <…> мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», — сообщил «Ведомостям» заммэра Москвы Владимир Ефимов.
- Сейчас КИТ производит 1 млн масок в сутки. В течение года этот объем планируется нарастить до 2–3 млн. Ефимов отметил, что столице ежесуточно нужно около 4 млн масок.
- Стоимость сделки по покупке КИТ не раскрывается. Эксперты оценивают ее в 1,5 млрд руб. До пандемии себестоимость маски составляла около 1 руб., а сейчас близка к 7 руб. У перекупщиков цена достигает 25–26 руб. за штуку. Таким образом, покупка производителя позволила властям Москвы сэкономить около 490 млн руб. в месяц.
Женщины обошли мужчин по росту благосостояния
По данным исследования BCG, в 2016–2019 годах женщины обошли мужчин по росту благосостояния. В среднем мировой рост капитала у женщин за этот период составил 6,1%, прибавляя по $5 трлн каждый год. У мужчин этот показатель равен 4,1%.