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Кешбэк для инвесторов, 10 лет войне в Сирии. Главное за ночь

В России разработали программу «кешбэка» для инвесторов; Нидерланды приостановили вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca; банки критикуют антиотмывочный проект ЦБ за конфликт интересов; Сирия спустя 10 лет войны — в обзоре РБК

Власти предложили ввести «кешбэк для инвесторов»

Чтобы стимулировать инвестиции в основной капитал в России со стороны среднего и крупного бизнеса, правительство разработало программу, которая предусматривает выплату «кешбэка» в виде налогового вычета и государственных субсидий, узнал РБК. Вернуть часть вложенных средств в виде налогового вычета можно будет не только за вложения в инфраструктуру проектов, но и за некоторые другие категории вложений.

  • Собеседники РБК рассказали, что разрабатываются несколько проектов — регуляторные изменения в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), проект по доступным финансам для инвестпроектов, а также новые правила для инвестиционных проектов в регионах: власти намерены изменить регуляторные правила, внедрить европейские стандарты строительства и др.

Подробнее о том, как именно власти намерены стимулировать вложения со стороны частного среднего и крупного бизнеса, и о сомнениях экспертов в новой программе — в материале РБК.

Нидерланды приостановили использование вакцины от AstraZeneca

Из-за сообщений о появлении тромбов у тех, кто вакцинировался от COVID препаратом производства англо-шведской компании AstraZeneca, его использование приостановила еще одна страна — Нидерланды. Из-за решения были отменены более 40 тыс. записей на вакцинацию. Из-за предполагаемых осложнений применение вакцины ранее уже остановили в нескольких европейских странах, в том числе в Болгарии, Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии и др.

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  • AstraZeneca настаивает, что число зафиксированных случаев тромбоза — 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии на 17 млн получивших прививку, — «ниже, чем можно было бы ожидать», а доказательств того, что именно вакцина стала причиной тромбоза, все еще нет.

Банки нашли конфликт интересов в антиотмывочном законе ЦБ

Доработанная версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Центробанка повторно вызвала неоднозначную реакцию участников банковского рынка. Банки называют изменения символическими и считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями, а главное — создать конфликт интересов в самом ЦБ.
  • Конфликт интересов заключается в том, что регулятор будет сам делить бизнес на группы, присваивая им один из трех уровней риска (его должны будут учитывать банки при выдаче кредита), а затем — надзирать за антиотмывочной политикой банков. Так ЦБ станет непосредственным участником оценки риска клиента и будет вынужден контролировать собственную работу, считают критики проекта. В ЦБ уверены, что законопроект соответствует Конституции и не создает конфликта интересов.

Вручение премий «Грэмми»

Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) вручила ежегодную музыкальную премию «Грэмми», главные награды ушли к певицам Тэйлор Свифт и Билли Айлиш.

  • Запись года: Everything I Wanted певицы Билли Айлиш. Альбом года: Folklore Тейлор Свифт. Песня года: сингл I Can't Breathe хип-хоп-певицы H.E.R. Лучший новый исполнитель: рэп-певица Меган Джовон Рут Пит, более известная под псевдонимом Megan Thee Stallion.

Война в Сирии — самый смертоносный конфликт XXI века

Десять лет назад, 15 марта 2011 года, в Сирии началась гражданская война: в этот день в Дамаске прошла одна из первых крупных акций протеста против правления Башара Асада. К этому моменту он был у власти уже 11 лет.

  • Сирия превратилась в территорию открытого соперничества мировых и региональных держав — свои войска на ее территории открыто держат Россия, Иран, Турция и США, а десятки стран вовлечены в войну через различные военизированные и политические группы. Война в Сирии также стала самым смертоносным конфликтом XXI века: к 2021 году количество погибших оценочно достигло 600 тыс., а несколько миллионов сирийцев стали беженцами. Какие потери понесла Россия — в материале РБК.

  • Как некогда одно из самых успешных государств региона превратилось в центр притяжения политических экстремистов и международных террористов и в универсальную площадку для выяснения отношений между несколькими государствами и что сейчас происходит в Сирии — читайте в спецпроекте РБК.

Десять лет сирийского конфликта: как все начиналось
Фотогалерея 

За какими событиями следить сегодня

  • Апелляционный суд Литвы объявит свое решение по делу о январских событиях 1991 года. Тогда в Вильнюсе советские военные пошли на штурм телецентра, в столкновениях с протестующими сторонниками независимости Литвы погибли 14 человек, сотни людей были ранены. Литовская прокуратура считает виновными в смертях советских солдат, участники событий с советской стороны говорили, что это была провокация. Подозреваемыми по делу были 79 граждан России, Украины и Белоруссии; виновным суд объявил в том числе бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.
  • В Лос-Анджелесе объявят номинантов на кинопремию «Оскар».
  • Арбитражный суд Москвы рассмотрит вопрос об утверждении мирового соглашения банка «Открытие» и Михаила Гуцериева, экс-акционера Бинбанка, в деле по иску ЦБ РФ в интересах «Открытия» о взыскании с Микаила Шишханова, Гуцериева и четырех других бывших контролирующих лиц Бинбанка более 85,4 млрд руб.
  • На Украине Верховный суд рассмотрит апелляцию защиты бывшего президента Виктора Януковича. Он оспаривает решение нижестоящих судов осудить его за госизмену на 13 лет.
Автор
Наталья Демченко
инвестиции конфликт в Сирии Центробанк антиотмывочный закон главные новости AstraZeneca Нидерланды коронавирус вакцина
Материалы по теме
Власти предложили ввести «кешбэк для инвесторов»
Экономика
Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
Финансы
Нидерланды приостановили использование вакцины от AstraZeneca
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