Кешбэк для инвесторов, 10 лет войне в Сирии. Главное за ночь

В России разработали программу «кешбэка» для инвесторов; Нидерланды приостановили вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca; банки критикуют антиотмывочный проект ЦБ за конфликт интересов; Сирия спустя 10 лет войны — в обзоре РБК

Власти предложили ввести «кешбэк для инвесторов»

Чтобы стимулировать инвестиции в основной капитал в России со стороны среднего и крупного бизнеса, правительство разработало программу, которая предусматривает выплату «кешбэка» в виде налогового вычета и государственных субсидий, узнал РБК. Вернуть часть вложенных средств в виде налогового вычета можно будет не только за вложения в инфраструктуру проектов, но и за некоторые другие категории вложений.

Собеседники РБК рассказали, что разрабатываются несколько проектов — регуляторные изменения в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), проект по доступным финансам для инвестпроектов, а также новые правила для инвестиционных проектов в регионах: власти намерены изменить регуляторные правила, внедрить европейские стандарты строительства и др.