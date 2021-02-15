Что обсудят Путин и Лукашенко, Тиньков «на пенсии». Главные новости РБК

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О чем будут говорить Лукашенко и Путин

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время запланированной на конец февраля встречи будут обсуждать вопросы интеграции двух стран, рассказал в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, не исключено, что будут обсуждаться кредитно-финансовые вопросы. «Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи», — сказал Макей. Скорее, по словам министра, этот вопрос будет касаться «различных выгодных совместных проектов».

Работа по обсуждению интеграции стран не прекращалась во время пандемии и протестов в Белоруссии, рассказал Макей.

Говорить о том, что Минск работает во внешнеполитическом поле только с Россией, некорректно, считает министр. По его словам, Белоруссия поддерживает контакты со странами Европейского союза, которые критикуют Лукашенко, а с некоторыми странами — такими как Китай и Пакистан — у Белоруссии даже вырос торговый оборот.