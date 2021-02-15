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Что обсудят Путин и Лукашенко, Тиньков «на пенсии». Главные новости РБК

Иван Сафронов рассказал о своем чешском знакомом, Дмитрий Рыболовлев продает самолет, Тиньков — о планах на будущее, интервью белорусского министра. Главные новости — в подборке РБК

О чем будут говорить Лукашенко и Путин

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время запланированной на конец февраля встречи будут обсуждать вопросы интеграции двух стран, рассказал в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

  • По его словам, не исключено, что будут обсуждаться кредитно-финансовые вопросы. «Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи», — сказал Макей. Скорее, по словам министра, этот вопрос будет касаться «различных выгодных совместных проектов».

  • Работа по обсуждению интеграции стран не прекращалась во время пандемии и протестов в Белоруссии, рассказал Макей.

  • Говорить о том, что Минск работает во внешнеполитическом поле только с Россией, некорректно, считает министр. По его словам, Белоруссия поддерживает контакты со странами Европейского союза, которые критикуют Лукашенко, а с некоторыми странами — такими как Китай и Пакистан — у Белоруссии даже вырос торговый оборот.

Об отношении министра иностранных дел Белоруссии к признанию красно-белого флага, который использует оппозиция, экстремистским символом, об угрозах в адрес его семьи, а также о том, сколько сотрудников МИДа уволились из-за протестов, — читайте в полной версии интервью Владимира Макея на РБК:

Макей — РБК: «Не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией»
Политика
Владимир Макей

Рыболовлев вслед за яхтой продает самолет

Экс-владелец «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой самолет Airbus A319. Согласно приложенной к объявлению о продаже брошюре, самолет рассчитан на 14 пассажиров.

  • Рыболовлев с середины 1990-х большую часть времени жил в Швейцарии, а в 2011 году эмигрировал в Монако. В 2010 году он продал свои крупнейшие российские активы — контрольный пакет «Уралкалия» и долю в другой калийной компании, «Сильвинит».
  • По словам источника в окружении бизнесмена, семья предпринимателя решила заменить самолет Airbus на новый, более современный.
  • На прошлой неделе стало известно, что Рыболовлев выставил на продажу 67-метровую яхту Anna I. Лодка продается со скидкой, за €53,9 млн — бизнесмен с 2017 года уже в третий раз пытается продать судно, за это время цена снизилась с €65 млн.
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Тиньков рассказал о планах на будущее

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией и состояние которого Forbes оценивает в $4,5 млрд, рассказал, что больше не планирует заниматься бизнесом: «Мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии».

  • Предприниматель останется акционером банка, сейчас он иногда «присматривает за маркетингом» в компании, но не занимается операционным управлением. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — говорит Тиньков. Он надеется, что доля банка на российском рынке вырастет с текущих 3 до 20%.
  • Тиньков говорит, что изменил свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер, теперь намерен заняться другими проектами. Он зарегистрировал фонд борьбы с лейкемией, а также собирается перезапустить свое шоу на YouTube «Бизнес-секреты». О том, что врачи диагностировали у Тинькова лейкемию, предприниматель сообщил в марте 2020 года. После того как ему не помогла химиотерапия, бизнесмен решился на трансплантацию костного мозга, операция была проведена в июле в Лондоне.
  • В марте 2020 года Минюст США обвинил банкира в сокрытии сведений об активах на $1 млрд и полученной прибыли после проведения IPO TCS Group в 2013 году. Тиньков тогда решил отказаться от гражданства США и при выходе подал, как считают в Вашингтоне, недостоверную налоговую декларацию, согласно которой его доход составляет менее $206 тыс.

Сафронов рассказал о работе со знакомым из Чехии

Советник главы «Роскосмоса», Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, рассказал об отношениях с чехом Мартином Ларишем, которого СМИ называли предполагаемым вербовщиком россиянина.

  • С Ларишем Сафронова связывали приятельские отношения, также журналист сотрудничал с чехом в рамках основанного последним интернет-проекта как автор дайджестов. Однако, по словам Сафронова, эти дайджесты он готовил с 2017 по 2019 год, а после начала работы в «Роскосмосе» они не контактировали.
  • Сафронов также рассказал, что обвинение не предоставило ему тексты, на основании которых его обвинили в нарушении гостайны, и он не понимает, в чем именно его обвиняют.
  • Бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» задержали 7 июля 2020 года. В ФСБ заявляли, что он работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляют государственную тайну. В поддержку Ивана Сафронова высказывались многие журналисты, политики, правозащитники.

Песков назвал оговоркой слова Путина о деле Сафронова и «Роскосмосе»
Политика
Иван Сафронов

Авторы
Наталья Демченко, Андрей Гатинский
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