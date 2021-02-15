Что обсудят Путин и Лукашенко, Тиньков «на пенсии». Главные новости РБК

Рыболовлев вслед за яхтой продает самолет
Экс-владелец «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой самолет Airbus A319. Согласно приложенной к объявлению о продаже брошюре, самолет рассчитан на 14 пассажиров.
- Рыболовлев с середины 1990-х большую часть времени жил в Швейцарии, а в 2011 году эмигрировал в Монако. В 2010 году он продал свои крупнейшие российские активы — контрольный пакет «Уралкалия» и долю в другой калийной компании, «Сильвинит».
- По словам источника в окружении бизнесмена, семья предпринимателя решила заменить самолет Airbus на новый, более современный.
- На прошлой неделе стало известно, что Рыболовлев выставил на продажу 67-метровую яхту Anna I. Лодка продается со скидкой, за €53,9 млн — бизнесмен с 2017 года уже в третий раз пытается продать судно, за это время цена снизилась с €65 млн.
Тиньков рассказал о планах на будущее
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией и состояние которого Forbes оценивает в $4,5 млрд, рассказал, что больше не планирует заниматься бизнесом: «Мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии».
- Предприниматель останется акционером банка, сейчас он иногда «присматривает за маркетингом» в компании, но не занимается операционным управлением. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — говорит Тиньков. Он надеется, что доля банка на российском рынке вырастет с текущих 3 до 20%.
- Тиньков говорит, что изменил свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер, теперь намерен заняться другими проектами. Он зарегистрировал фонд борьбы с лейкемией, а также собирается перезапустить свое шоу на YouTube «Бизнес-секреты». О том, что врачи диагностировали у Тинькова лейкемию, предприниматель сообщил в марте 2020 года. После того как ему не помогла химиотерапия, бизнесмен решился на трансплантацию костного мозга, операция была проведена в июле в Лондоне.
- В марте 2020 года Минюст США обвинил банкира в сокрытии сведений об активах на $1 млрд и полученной прибыли после проведения IPO TCS Group в 2013 году. Тиньков тогда решил отказаться от гражданства США и при выходе подал, как считают в Вашингтоне, недостоверную налоговую декларацию, согласно которой его доход составляет менее $206 тыс.
Сафронов рассказал о работе со знакомым из Чехии
Советник главы «Роскосмоса», Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, рассказал об отношениях с чехом Мартином Ларишем, которого СМИ называли предполагаемым вербовщиком россиянина.
- С Ларишем Сафронова связывали приятельские отношения, также журналист сотрудничал с чехом в рамках основанного последним интернет-проекта как автор дайджестов. Однако, по словам Сафронова, эти дайджесты он готовил с 2017 по 2019 год, а после начала работы в «Роскосмосе» они не контактировали.
- Сафронов также рассказал, что обвинение не предоставило ему тексты, на основании которых его обвинили в нарушении гостайны, и он не понимает, в чем именно его обвиняют.
- Бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» задержали 7 июля 2020 года. В ФСБ заявляли, что он работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляют государственную тайну. В поддержку Ивана Сафронова высказывались многие журналисты, политики, правозащитники.
Авторы
Наталья Демченко, Андрей Гатинский