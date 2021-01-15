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Общество ,  
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Договор об открытом небе, спор о масках для привитых. Главные новости РБК

Россия выходит из Договора по открытому небу, Минздрав отверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19, советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока-2»; основные события — в обзоре РБК

Россия начала выход из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел сообщило, что Москва начинает соответствующие внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. После завершения всех необходимых процедур Россия направит всем депозитариям официальное уведомление о выходе из договора.

  • МИД заявил, что попытки восстановить функционирование договора после объявления США о выходе из него не получили поддержки, в связи с чем соглашение теряет смысл.

  • В министерстве напомнили, что 22 ноября из ДОН «под надуманным предлогом» вышли США, что привело к нарушению баланса интересов участников соглашения.

  • В пресс-службе НАТО сообщили РБК, что заявление России о выходе из договора принято к сведению, и обвинили Россию в «избирательном выполнении своих обязательств по договору».

США подтвердили выход из Договора по открытому небу
Политика
Фото:J. Scott Applewhite / AP

Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки

Даже если кому-то уже сделали прививку и у него сформировался иммунитет, ему все равно придется носить маску. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, но не исключает возможности ее распространения полностью, заявил глава Минздрава.

  • Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко ответил на инициативу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который объявил, что привившиеся от коронавируса жители региона получат специальные бейджи — они позволят им не носить маски.
  • Опрошенные РБК эксперты скептически отнеслись к инициативе сахалинских властей. «Даже если человек получил прививку, иммунитет у него формироваться будет как минимум неделю. А если ему сразу выдать бейджик и разрешить не носить маску, он может заболеть и заразить других», — отметил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
  • Глава Центра им. Гамалеи, который разработал вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что россияне могут не носить маски при уровне антител 1:3200 и выше. «При таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, <...> можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», — сказал он.
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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Советник Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream 2

Действия американских санкций против газопровода «Северный поток-2» нужно приостановить, чтобы спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами, считает советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс. Однако он настаивает, что на время переговоров нужно приостановить и достройку газопровода.

  • C 1 января вступили в действие новые санкции США против газопровода «Северный поток-2». Предыдущие ограничения привели к полной остановке строительства, которое должно возобновиться 15 января.

  • Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2».

  • Германское управление по судоходству и гидрографии выдало новое разрешение на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Это произошло после того, как оператор строительства Nord Stream 2 AG попросил изменить разрешение из-за непредвиденных задержек за пределами экономической зоны.

Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России

  • Расследование против бывшего президента Франции Николя Саркози Национальная финансовая прокуратура Франции начала, его подозревают в «торговле влиянием».
  • По данным Mediapart, в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми. Общая стоимость контракта оценивается в €3 млн, а в начале 2020 года получил первую выплату в €500 тыс. В «РЕСО-Гарантии» отказались комментировать условия контракта, отметив, что его заключили полтора года назад.
  • Во Франции намерены выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов.
  • В декабре 2020 года прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози, который обвиняется в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам лишения свободы, из них к двум условно. Правоохранительные органы заподозрили, что бывший президент через своего адвоката якобы обещал помочь бывшему сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу получить новую и более престижную должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию.

Лидером по темпам вакцинации в мире стали США

Вакцинация от коронавируса в мире началась в декабре. Мировые лидеры по примененным дозам вакцины — в инфографике РБК.

Автор
Владислав Гордеев
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