Договор об открытом небе, спор о масках для привитых. Главные новости РБК

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Россия выходит из Договора по открытому небу, Минздрав отверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19, советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока-2»; основные события — в обзоре РБК

Россия начала выход из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел сообщило, что Москва начинает соответствующие внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. После завершения всех необходимых процедур Россия направит всем депозитариям официальное уведомление о выходе из договора.