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Армения о «реалиях» Карабаха, поддержка «Яндекса». Главные новости РБК

В Ереване заявили о невозможности исключить Нагорный Карабах из переговоров, Москва не приняла «джентльменские» предложения из Вашингтона, крупные ИТ-компании захотели господдержки; основные события — в обзоре РБК

Армения ответила на идею Азербайджана по Карабаху фразой «есть реалии»

На переговорах в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе было зафиксировано сохранение существующего переговорного формата — в них участвуют непосредственно представители Армении и Азербайджана. В Ереване отметили, что исключить из переговорного процесса Нагорный Карабах не получится.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с РБК выразил удовлетворение тем, что армянской стороне не удалось изменить состав и «переложить ответственность» на «марионеточный режим» непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
  • Идея Азербайджана исключить Нагорный Карабах из переговоров не состыкуется с реалиями, заявил глава МИД Армении. «То, что Карабах не сидит за столом, не означает, что мы со своей стороны не работаем с его представителями», — заявил РБК глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
  • Турция, считает министр, выступает активным участником событий на Южном Кавказе, однако ее роль заключается в «агрессивной односторонней поддержке» Азербайджана.

Глава МИД Армении — РБК: «Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху»
Политика
Зограб Мнацаканян

В Москве не приняли «джентльменскую» оценку предложений Вашингтона по ядерной сделке

США выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Россией по ДСНВ-3, заявили в российском МИДе.

  • Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли объявил, что Вашингтон достиг с Москвой «принципиального» соглашения и готов продлить Договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений «уже завтра». Биллингсли назвал это «джентльменским соглашением».
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на это, что США выдают желаемое за действительное — Москва считает неприемлемой идею заморозки тактических вооружений из-за сделки по ядерному оружию. «Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано», — сказал Рябков.
  • Издание Axios сообщало, что Трамп намерен заключить соглашение с Россией по ядерному оружию перед выборами президента США в ноябре. В Кремле, комментируя эту информации, посоветовали «не реагировать на источники».
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Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложила правительству расширить налоговый маневр для ИТ-компаний.

  • Члены РАЭК (среди них — Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и др.) считают, что под действие закона о налоговом маневре для ИТ-отрасли должны попасть не только компании, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу софта.
  • Значительная доля доходов интернет-компаний приходится на выручку от рекламы, подписки на услуги, продажи виртуальных товаров, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности и другие источники, отметили авторы письма в правительство.
  • В этих условиях вне поддержки государства окажутся разработчики систем электронного документооборота («Контур», «Диадок»), банковского и кассового софта («Штрих-М», «Эвотор»), создатели CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами, например amoCRM) и др. «Абсолютно бесполезным закон будет для ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология». Хотя они не меньше других нуждаются в господдержке», — сообщается в письме.

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

«Уралвагонзавод» не нашел покупателей вагонов на 2021 год

Крупнейший в России производитель вагонов — «Уралвагонзавод» — на текущий момент не смог найти заказчиков на них на следующий год. Но предприятие, долги которого превышают 100 млрд руб., останавливать производство вагонов не будет.

  • Крупнейшие заказчики УВЗ не заключали с ним контракты на 2021-й и последующие годы, рассказали два высокопоставленных источника РБК на рынке грузоперевозок.
  • РЖД самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году заключила с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение», они рассчитаны на 2020–2025 годы.
  • «Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов», — рассказывает топ-менеджер одного из грузоотправителей.
  • Но предприятие намерено продолжать выпуск вагонов, поскольку цеха, которые производят металл, работают как на танки, так и на железнодорожное производство. Нельзя, остановив производство вагонов, продолжать выпуск военной продукции, отметили на заводе.
Автор
Владислав Гордеев
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