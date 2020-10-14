Армения о «реалиях» Карабаха, поддержка «Яндекса». Главные новости РБК

В Ереване заявили о невозможности исключить Нагорный Карабах из переговоров, Москва не приняла «джентльменские» предложения из Вашингтона, крупные ИТ-компании захотели господдержки; основные события — в обзоре РБК

Армения ответила на идею Азербайджана по Карабаху фразой «есть реалии»

На переговорах в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе было зафиксировано сохранение существующего переговорного формата — в них участвуют непосредственно представители Армении и Азербайджана. В Ереване отметили, что исключить из переговорного процесса Нагорный Карабах не получится.