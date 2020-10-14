Армения о «реалиях» Карабаха, поддержка «Яндекса». Главные новости РБК

В Москве не приняли «джентльменскую» оценку предложений Вашингтона по ядерной сделке
США выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Россией по ДСНВ-3, заявили в российском МИДе.
- Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли объявил, что Вашингтон достиг с Москвой «принципиального» соглашения и готов продлить Договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений «уже завтра». Биллингсли назвал это «джентльменским соглашением».
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на это, что США выдают желаемое за действительное — Москва считает неприемлемой идею заморозки тактических вооружений из-за сделки по ядерному оружию. «Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано», — сказал Рябков.
- Издание Axios сообщало, что Трамп намерен заключить соглашение с Россией по ядерному оружию перед выборами президента США в ноябре. В Кремле, комментируя эту информации, посоветовали «не реагировать на источники».
Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложила правительству расширить налоговый маневр для ИТ-компаний.
- Члены РАЭК (среди них — Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и др.) считают, что под действие закона о налоговом маневре для ИТ-отрасли должны попасть не только компании, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу софта.
- Значительная доля доходов интернет-компаний приходится на выручку от рекламы, подписки на услуги, продажи виртуальных товаров, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности и другие источники, отметили авторы письма в правительство.
- В этих условиях вне поддержки государства окажутся разработчики систем электронного документооборота («Контур», «Диадок»), банковского и кассового софта («Штрих-М», «Эвотор»), создатели CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами, например amoCRM) и др. «Абсолютно бесполезным закон будет для ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология». Хотя они не меньше других нуждаются в господдержке», — сообщается в письме.
«Уралвагонзавод» не нашел покупателей вагонов на 2021 год
Крупнейший в России производитель вагонов — «Уралвагонзавод» — на текущий момент не смог найти заказчиков на них на следующий год. Но предприятие, долги которого превышают 100 млрд руб., останавливать производство вагонов не будет.
- Крупнейшие заказчики УВЗ не заключали с ним контракты на 2021-й и последующие годы, рассказали два высокопоставленных источника РБК на рынке грузоперевозок.
- РЖД самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году заключила с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение», они рассчитаны на 2020–2025 годы.
- «Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов», — рассказывает топ-менеджер одного из грузоотправителей.
- Но предприятие намерено продолжать выпуск вагонов, поскольку цеха, которые производят металл, работают как на танки, так и на железнодорожное производство. Нельзя, остановив производство вагонов, продолжать выпуск военной продукции, отметили на заводе.