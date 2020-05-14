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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рекомендации для организаций по выходу из карантина, угроза водного дефицита на Украине, сокращение средней суммы выдаваемой ипотеки, тестирование вакцины от коронавируса сотрудниками Сбербанка; главные новости — в обзоре РБК

Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений

Власти готовятся к поэтапному снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор в этой связи разработал рекомендации для организаций из различных сфер.

  • На сайте ведомства опубликованы требования к организации работы химчисток, салонов красоты, бань, различных магазинов, предприятий общепита, автомастерских, строек, образовательных учреждений и т.д.
  • Например, для ограничения контактов людей в банях и саунах Роспотребнадзор рекомендует пока не использовать купели и бассейны. В салонах красоты предлагается обслуживать клиентов только по записи, соблюдать между посещениями интервал не менее 20 минут, проветривать помещение каждые два часа.
  • В школах следует установить для каждого класса собственное время начала уроков и перемен, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, по возможности сократить число обучающихся в одном классе.

Жителей Украины предупредили об угрозе дефицита воды

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что последние пять лет в стране были маловодными, из-за чего в ближайшее время может возникнуть нехватка воды. «Существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек», — сказал он.

  • Чтобы справиться с ситуацией, считает Данилов, необходимо провести инвентаризацию источников подземных вод, оптимизировать использование имеющихся ресурсов, а украинцам — перейти на экономное расходование воды.
  • От нехватки питьевой воды уже давно страдает соседствующий с Украиной Крым. После вхождение полуострова в состав России в 2014 году Украина перекрыла шлюзы канала, по которому в регион поступала вода из Днепра.
  • Зимой в Верховной раде активизировалось обсуждение вопроса о продаже воды в Россию, в первую очередь для нужд Крыма, в целях пополнения украинского бюджета. В марте премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что водоснабжение Крыма является вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова.

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

Несмотря на рост стоимости квартир, средняя сумма ипотечного кредита в апреле упала почти на 10% по сравнению с мартом. До этого она в течение по меньшей мере двух лет планомерно росла. О такой тенденции РБК сообщили кредитные бюро.

  • По данным «Эквифакса», средний размер выдаваемой ипотеки упал до 2,48 млн руб. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало снижение до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) — до 2,26 млн руб.
  • Эксперты объясняют это ужесточением политики банков, которые стали повышать требования к первоначальному взносу, и наиболее жестким режимом самоизоляции в городах с самым дорогим жильем.
  • Всего, по данным «Эквифакса», в апреле российские банки одобрили 39,5 тыс. ипотечных кредитов на 98,24 млрд руб. По сравнению с рекордными результатами марта выдачи упали на 44% в количественном и на 49,3% в денежном выражении.

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сотрудникам Сбербанка предложили поучаствовать в тестировании лекарства против коронавируса, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

  • Клинические испытания первого образца вакцины начнутся в середине июня. У добровольцев, которые захотят участвовать в тестировании, не должно быть противопоказаний. За две недели до начала испытания они не должны контактировать с потенциально инфицированными лицами.
  • Сбербанк принимает участие в финансировании разработки вакцины. На создание лекарства компания направила более 3 млрд руб., в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка.
  • С сентября 2019 года Институт Гамалеи работает над вакциной против другого типа коронавирусной инфекции − ближневосточного респираторного синдрома, или MERS. В апреле 2020-го Минздрав поручил институту и разработку прототипа векторной вакцины для профилактики COVID-19.
Автор: Сергей Витько
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