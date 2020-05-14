Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Власти готовятся к поэтапному снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор в этой связи разработал рекомендации для организаций из различных сфер.
- На сайте ведомства опубликованы требования к организации работы химчисток, салонов красоты, бань, различных магазинов, предприятий общепита, автомастерских, строек, образовательных учреждений и т.д.
- Например, для ограничения контактов людей в банях и саунах Роспотребнадзор рекомендует пока не использовать купели и бассейны. В салонах красоты предлагается обслуживать клиентов только по записи, соблюдать между посещениями интервал не менее 20 минут, проветривать помещение каждые два часа.
- В школах следует установить для каждого класса собственное время начала уроков и перемен, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, по возможности сократить число обучающихся в одном классе.
Жителей Украины предупредили об угрозе дефицита воды
Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что последние пять лет в стране были маловодными, из-за чего в ближайшее время может возникнуть нехватка воды. «Существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек», — сказал он.