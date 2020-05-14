Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рекомендации для организаций по выходу из карантина, угроза водного дефицита на Украине, сокращение средней суммы выдаваемой ипотеки, тестирование вакцины от коронавируса сотрудниками Сбербанка; главные новости — в обзоре РБК

Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений

Власти готовятся к поэтапному снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор в этой связи разработал рекомендации для организаций из различных сфер.

На сайте ведомства опубликованы требования к организации работы химчисток, салонов красоты, бань, различных магазинов, предприятий общепита, автомастерских, строек, образовательных учреждений и т.д.

Например, для ограничения контактов людей в банях и саунах Роспотребнадзор рекомендует пока не использовать купели и бассейны. В салонах красоты предлагается обслуживать клиентов только по записи, соблюдать между посещениями интервал не менее 20 минут, проветривать помещение каждые два часа.

В школах следует установить для каждого класса собственное время начала уроков и перемен, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, по возможности сократить число обучающихся в одном классе.

Жителей Украины предупредили об угрозе дефицита воды

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что последние пять лет в стране были маловодными, из-за чего в ближайшее время может возникнуть нехватка воды. «Существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек», — сказал он.