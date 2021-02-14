Оправдание Трампа, акции солидарности в России. Главные новости РБК
Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США не набрал большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения бывшего президента Дональда Трампа за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января.
- Противники Трампа обвинили его в призывах к мятежу и хотели запретить экс-президенту баллотироваться на выборах и занимать государственные посты в будущем. Для утверждения решения им требовалось набрать 67 голосов, но удалось лишь 57, против выступили 43 сенатора.
- Лидеры республиканцев и демократов в сенате заявили, что, несмотря на решение верхней палаты, считают Трампа виновным в беспорядках. Публичное порицание экс-президенту мог вынести конгресс США, но спикер палаты представителей Нэнси Пелоси это сделать отказалась, объяснив решение нежеланием прикрыть формальной мерой «трусливых сенаторов», не поддержавших импичмент.
- Действующий президент США Джо Байден после решения сената вновь осудил действия Трампа. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в позорном проступке», — заявил он. Президент США отметил, что насилию и экстремизму нет места в Америке. «Эта печальная глава нашей истории напоминает нам, что демократия хрупка, что ее всегда нужно защищать», — говорится в заявлении главы государства.
- Трамп — первый в истории президент США, которому палата представителей дважды объявила импичмент, при этом сенат оба раза признал его невиновным. Первая попытка отстранить его от должности была предпринята в 2019 году.
В Москве и Санкт-Петербурге активисты выстроились в цепи солидарности, они пришли поддержать политзаключенных и жену оппозиционера Алексея Навального Юлию.