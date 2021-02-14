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Оправдание Трампа, акции солидарности в России. Главные новости РБК

Сенат оправдал экс-президента Трампа на процессе по импичменту, в России прошли акции солидарности с политзаключенными, рекордный снегопад в Москве, землетрясение в Японии. Главные новости за выходные — в подборке РБК

Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США не набрал большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения бывшего президента Дональда Трампа за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января.

  • Противники Трампа обвинили его в призывах к мятежу и хотели запретить экс-президенту баллотироваться на выборах и занимать государственные посты в будущем. Для утверждения решения им требовалось набрать 67 голосов, но удалось лишь 57, против выступили 43 сенатора.
  • Лидеры республиканцев и демократов в сенате заявили, что, несмотря на решение верхней палаты, считают Трампа виновным в беспорядках. Публичное порицание экс-президенту мог вынести конгресс США, но спикер палаты представителей Нэнси Пелоси это сделать отказалась, объяснив решение нежеланием прикрыть формальной мерой «трусливых сенаторов», не поддержавших импичмент.
  • Действующий президент США Джо Байден после решения сената вновь осудил действия Трампа. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в позорном проступке», — заявил он. Президент США отметил, что насилию и экстремизму нет места в Америке. «Эта печальная глава нашей истории напоминает нам, что демократия хрупка, что ее всегда нужно защищать», — говорится в заявлении главы государства.
  • Трамп — первый в истории президент США, которому палата представителей дважды объявила импичмент, при этом сенат оба раза признал его невиновным. Первая попытка отстранить его от должности была предпринята в 2019 году.
В российских городах прошли акции солидарности с политзаключенными

В Москве и Санкт-Петербурге активисты выстроились в цепи солидарности, они пришли поддержать политзаключенных и жену оппозиционера Алексея Навального Юлию.

  • Акция в столице прошла около памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на Старом Арбате; по подсчетам корреспондента РБК, в ней приняли участие около 200 человек. Обошлось без задержаний, но на акции были замечены участники движения SERB, которые пытались спровоцировать собравшихся. В Петербурге активисты выстроились в цепь у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.
  • В Казани прошел первый за все время пандемии согласованный митинг «против задержаний и репрессий». Число его участников превысило заявленные 200 человек — по подсчетам СМИ, на акцию собрались около 1 тыс. человек. На место проведения — площадь Тысячелетия — пустили только согласованное число участников, остальным людям пришлось остаться за ограждениями. По данным организаторов, акция прошла спокойно, правозащитники из «ОВД-Инфо» сообщили о девяти задержанных.
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  • По мнению Владимира Путина, акции в поддержку Навального (президент назвал его «этим фигурантом») были вызваны тем, что у людей накопилось раздражение из-за ухудшения качества жизни в связи с пандемией. В таких случаях принято во всем винить власти страны, и этим пытаются пользоваться «всякие противоборствующие силы», убежден он.

Москву засыпало снегом

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  • Снегопады обрушились на Москву в пятницу и субботу. 12 февраля количество снега превысило рекордный показатель, установленный для этого дня почти 50 лет назад. К вечеру в городе выпало 9 мм снега (предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, тогда выпало 7 мм).
  • На фоне затяжного снегопада в столице образовались пробки. К вечеру пятницы нагрузка на московских дорогах достигла десяти баллов, наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.
  • Власти Москвы допустили, что для уборки снега может потребоваться перекрытие улиц в центре. По их прогнозу, на расчистку может уйти от трех до пяти дней. Из-за непогоды и прогнозируемого похолодания для водителей на МКАД организуют пункты обогрева и полевые кухни с горячим питанием, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как пешеходы и водители выбираются из снежных завалов в Москве. Видео
Общество

США и Китай обменялись претензиями из-за работы ВОЗ

Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавирусной инфекции, которые были обнародованы после поездки специалистов ВОЗ в Китай. Он подчеркнул, что отчет экспертов должен быть независимым, а обнаруженные экспертами сведения — свободными от влияния Пекина.

  • Заявление Салливана было сделано вскоре после того, как Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителей ВОЗ об отказе Китая предоставить организации необработанные данные о ранних 174 случаях заражения COVID-19 в городе Ухань. Они показали экспертам только собственные исследования на эту тему. В ВОЗ считают, что исходные сведения могли бы помочь определить, как и когда вирус начал распространяться в стране. По предварительным данным специалистов, SARS-CoV-2 попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено.
  • Посольство Китая в США после слов Салливана обвинило Вашингтон в препятствовании международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19 и деструктивном влиянии на работу ВОЗ. Летом прошлого года Соединенные Штаты вышли из состава членов организации, но в январе президент Джо Байден отменил действия своего предшественника Дональда Трампа и вернул страну в ВОЗ.
  • Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире по состоянию на 14 февраля число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 108,6 млн человек, свыше 2,3 млн скончались. В России выявлено более 4 млн случаев заражения (плюс 14,1 тыс. за сутки), умерли более 80 тыс. человек.

В Японии и Армении произошли землетрясения

Вечером 13 февраля в Японии в районе префектур Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился на расстоянии 60 км от берега.

  • 14 февраля в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,2. Власти Японии предположили, что оно может быть афтершоком землетрясения, которое произошло в 2011 году и привело к аварии на АЭС. В результате последовавшего цунами погибли 15,9 тыс. человек.
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  • В результате нынешних землетрясений пострадали более 150 человек, до 950 тыс. домохозяйств оказались без электричества. Из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. По информации властей, это не повлияло на охлаждение ядерного топлива.
  • Еще одно землетрясение произошло 13 февраля недалеко от Еревана. По данным МЧС Армении, его магнитуда составила 4,7. По словам премьера Никола Пашиняна, пострадал один человек, в столице была повреждена одна постройка, на нескольких зданиях отвалилась облицовочная плитка.
Авторы
Виктория Полякова, Наталия Анисимова
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