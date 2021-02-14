Оправдание Трампа, акции солидарности в России. Главные новости РБК

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Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США не набрал большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения бывшего президента Дональда Трампа за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января.

Противники Трампа обвинили его в призывах к мятежу и хотели запретить экс-президенту баллотироваться на выборах и занимать государственные посты в будущем. Для утверждения решения им требовалось набрать 67 голосов, но удалось лишь 57, против выступили 43 сенатора.

Лидеры республиканцев и демократов в сенате заявили, что, несмотря на решение верхней палаты, считают Трампа виновным в беспорядках. Публичное порицание экс-президенту мог вынести конгресс США, но спикер палаты представителей Нэнси Пелоси это сделать отказалась, объяснив решение нежеланием прикрыть формальной мерой «трусливых сенаторов», не поддержавших импичмент.

Действующий президент США Джо Байден после решения сената вновь осудил действия Трампа. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в позорном проступке», — заявил он. Президент США отметил, что насилию и экстремизму нет места в Америке. «Эта печальная глава нашей истории напоминает нам, что демократия хрупка, что ее всегда нужно защищать», — говорится в заявлении главы государства.

Трамп — первый в истории президент США, которому палата представителей дважды объявила импичмент, при этом сенат оба раза признал его невиновным. Первая попытка отстранить его от должности была предпринята в 2019 году.

В российских городах прошли акции солидарности с политзаключенными

В Москве и Санкт-Петербурге активисты выстроились в цепи солидарности, они пришли поддержать политзаключенных и жену оппозиционера Алексея Навального Юлию.