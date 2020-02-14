Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей человечества
Советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини не исключил вероятность, что коронавирус, приводящий к пневмонии COVID-19, заразит две трети населения Земли.
- Точка зрения Лонджини основана на данных, которые показывают, что каждый зараженный 2019-nCoV передает его еще двоим-троим. Скорости распространения способствует и отсутствие достаточно эффективных способов диагностики наличия коронавируса в организме.
- Советник ВОЗ не одинок в своих подсчетах: такие же масштабы распространения прогнозирует Габриэль Лунг, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга. Исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон предположил, что в Китае число новых зараженных может составить до 50 тыс. ежедневно.
- Сдержать распространение инфекции, уверены эксперты, поможет карантин.
- По данным властей Китая, общее число погибших от коронавируса составило 1380 человек, заражены почти 64 тыс.
Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы от неизвестных на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. По словам посла, в соцсетях появились высказывания, что россиянам «настало время сгореть».