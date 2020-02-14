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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Эксперты допустили заражение коронавирусом миллиардов людей, угрозы российскому послу в Турции, новый прогноз для экономики России, долги регионов могут вновь вырасти; главные новости — в обзоре РБК
Алексей Ерхов (Фото: ​Altan Gocher / ZUMA / ТАСС)

Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей человечества

Советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини не исключил вероятность, что коронавирус, приводящий к пневмонии COVID-19, заразит две трети населения Земли.

  • Точка зрения Лонджини основана на данных, которые показывают, что каждый зараженный 2019-nCoV передает его еще двоим-троим. Скорости распространения способствует и отсутствие достаточно эффективных способов диагностики наличия коронавируса в организме.
  • Советник ВОЗ не одинок в своих подсчетах: такие же масштабы распространения прогнозирует Габриэль Лунг, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга. Исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон предположил, что в Китае число новых зараженных может составить до 50 тыс. ежедневно.
  • Сдержать распространение инфекции, уверены эксперты, поможет карантин.
  • По данным властей Китая, общее число погибших от коронавируса составило 1380 человек, заражены почти 64 тыс.

Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы от неизвестных на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. По словам посла, в соцсетях появились высказывания, что россиянам «настало время сгореть».

  • Диппредставитель заявил, что аналогичная ситуация наблюдалась в СМИ и соцсетях пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо». Тогда в Турции был убит посол Андрей Карлов, которого застрелил экс-сотрудник полиции, выкрикивавший призывы «не забывать Сирию».
  • В турецком сегменте соцсетей некоторые пользователи пишут фразы «попрощайтесь с жизнью», «никто вас не будет оплакивать», «настало время сгореть» и так далее по отношению к россиянам, говорит Ерхов.
  • На севере Сирии в районе Идлиба и Алеппо находятся военные и наблюдатели из Турции, в последние дни из-за обстрелов погибли 14 военных. После этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал наносить полномасштабные удары по сирийской армии в случае угрозы жизням военнослужащих его страны.
  • Президент Турции обвинил режим президента Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе. Минобороны России опровергло слова Эрдогана и заявило, что кризис в зоне деэскалации возник из-за того, что Турция не выполнила свои обещания по отделению боевиков умеренной оппозиции от радикальных террористов.

Минфин представил новый прогноз для экономики России

Министерство опубликовало основные параметры уточненного макроэкономического прогноза на 2020–2022 годы. Новые меры социальной поддержки, озвученные в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, как ожидает ведомство, ускорят темпы роста экономики с 1,7 до 1,9%.

  • К такому положительному эффекту может привести увеличение потребительского спроса за счет новых социальных выплат.
  • Прогноз по инфляции остался неизменным — 3% на 2020-й и 4% на 2021–2022 годы. Среднегодовой курс американской валюты на 2020-й в новом прогнозе уточнен до 63,9 руб. против 65,7 руб. за доллар в предыдущей версии макропрогноза.
  • Цена барреля нефти в рублях, полагают в Минфине, в предстоящие два года несколько снизится, но нефтегазовые доходы бюджета все же вырастут на фоне налогового маневра. Профицит бюджета должен увеличиться с 0,5 до 0,6% в 2021-м и с 0,2 до 0,3% в 2022 году.

Аналитики прогнозируют рост долгов регионов в 2020 году

В этом году могут вновь вырасти долги бюджетов регионов. Дополнительные средства потребуются субъектам на реализацию нацпроектов, полагают в кредитном рейтинговом агентстве НКР.

  • Пока что размер госдолга регионов находится на минимальном за шесть лет уровне — 2,1 трлн руб.
  • Бюджетам регионов могут угрожать ситуация на рынке нефти и затягивание остановки ряда производств в Китае из-за коронавируса. В этом случае субъектам может потребоваться либо поддержка федерального бюджета, либо кредиты.
  • Самые большие долги по отношению к собственным доходам бюджета к настоящему моменту накопили Мордовия (211%), Хакасия (98%), Псковская (92%) и Костромская (90%) области. Общий размер трансфертов из федерального в региональные бюджеты по итогам 2019 года составит 2,5 трлн руб.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, последние новости
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