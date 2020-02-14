Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Эксперты допустили заражение коронавирусом миллиардов людей, угрозы российскому послу в Турции, новый прогноз для экономики России, долги регионов могут вновь вырасти; главные новости — в обзоре РБК

Алексей Ерхов (Фото: ​Altan Gocher / ZUMA / ТАСС)

Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей человечества

Советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини не исключил вероятность, что коронавирус, приводящий к пневмонии COVID-19, заразит две трети населения Земли.

Точка зрения Лонджини основана на данных, которые показывают, что каждый зараженный 2019-nCoV передает его еще двоим-троим. Скорости распространения способствует и отсутствие достаточно эффективных способов диагностики наличия коронавируса в организме.

Советник ВОЗ не одинок в своих подсчетах: такие же масштабы распространения прогнозирует Габриэль Лунг, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга. Исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон предположил, что в Китае число новых зараженных может составить до 50 тыс. ежедневно.

Сдержать распространение инфекции, уверены эксперты, поможет карантин.

По данным властей Китая, общее число погибших от коронавируса составило 1380 человек, заражены почти 64 тыс.

Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы от неизвестных на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. По словам посла, в соцсетях появились высказывания, что россиянам «настало время сгореть».