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Иностранные вакцины в России, «Катюша» вместо гимна. Главные новости РБК

В России частникам запретили использовать Pfizer, CAS объяснил смягчение санкций против российских спортсменов, удаленку для школьников в Москве отменили, ФСИН заявила, что задержит Навального; основные события дня — в обзоре РБК

Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник

Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19. Это относится и к клиникам в медицинском кластере Сколково.

  • Накануне депутат Госдумы Соломатина заявила, что в расположенной в Сколково израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer. 

  • В клинике в ответ на запрос РБК заявили, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном Сколково, в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.

  • В Международном медицинском кластере в Сколково заявили, что поддерживают позицию Росздравнадзора, вопрос о ввозе незарегистрированных лекарственных препаратов для целей кластера требует законодательной доработки. По федеральному закону, клиники — участники Международного медицинского кластера могут использовать лекарственные препараты, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР, что является одним из ключевых преимуществ кластера.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

CAS опубликовал мотивировочную часть решения по спору WADA и РУСАДА

Спортивный арбитраж в Лозанне объяснил, почему в середине декабря сократил срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира с четырех лет до двух и снова опубликовал список всех ограничений на этот срок.

  • CAS не согласился с позицией, что комитет WADA превысил свои полномочия. При этом эксперты РУСАДА не смогли оспорить утверждение WADA о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
  • СAS признал, что из-за манипуляций с пробами и электронными данными московской лаборатории не представляется возможным выяснить, сколько именно спортсменов и официальных лиц были причастны к приему запрещенных препаратов. Нежелание сотрудничать с WADA в 2018–2019 годах признано стремлением властей скрыть следы нарушений, упомянутых в докладе независимой комиссии WADA под председательством Ричарда Макларена.
  • Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать на Олимпиадах песню «Катюша» вместо запрещенного национального гимна.
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Собянин отменил удаленку для школьников в Москве

Школьники старших классов, которые оставались на удаленке с октября, вернутся в школы на следующей неделе. Для вузов и колледжей ограничения сохраняются.

  • C 18 января для всех школьников в Москве отменяется удаленное обучение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин и назвал это решение «очень непростым».
  • По словам мэра, риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик, поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
  • Остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января. Вузы, колледжи, организации дополнительного образования и спортивные школы будут работать удаленно или продлят каникулы. На этот же срок продлевается запрет на работу заведений общепита и досуга в ночное время в Москве.

ФСИН заявила о намерении задержать Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что примет меры к задержанию Навального, поскольку он объявлен в розыск с 29 декабря 2020 года.

  • В ведомстве напомнили, что, по решению суда у Навального был испытательный срок до 30 декабря, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. В службе считают, что Навальный неоднократно нарушал это правило, в том числе и до госпитализации.

  • Ранее Алексей Навальный объявил о намерении вернуться в Россию 17 января. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя требование УФСИН, отмечала, что ФСИН, зная о нахождении Навального на лечении в Германии, требовала «явиться в инспекцию завтра», а иначе будет требовать заменить условный срок реальным.

    Навальный назвал дату возвращения в Россию
    Политика
    Алексей Навальный

Белоусов поручил разработать план по освоению газа на Ямале

Инвестиции в новые проекты на полуострове оцениваются более чем в ₽5 трлн

  • В декабре 2020 года первый вице-премьер Андрей Белоусов создал рабочую группу по подготовке комплексной программы освоения ресурсов Ямала с участием крупнейших добывающих компаний полуострова и провел первое ее совещание.
  • В первом полугодии 2021 года участники рабочей группы должны представить в правительство предложения по использованию газовых запасов Ямала.
  • Ранее на совещании под руководством президента Владимира Путина вице-премьер Александр Новак сообщил, что доля России в мировом нефтехимическом производстве составляет всего 2,5%, хотя страна является одним из мировых лидеров по производству и экспорту углеводородов (в первую очередь нефти и газа), занимая от 12 до 19%. Для решения этой проблемы он предложил создать газохимический кластер на Ямале, ресурсы которого составляют 26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа в России.
Автор
Владислав Гордеев
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