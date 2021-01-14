Иностранные вакцины в России, «Катюша» вместо гимна. Главные новости РБК

В России частникам запретили использовать Pfizer, CAS объяснил смягчение санкций против российских спортсменов, удаленку для школьников в Москве отменили, ФСИН заявила, что задержит Навального; основные события дня — в обзоре РБК

Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник

Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19. Это относится и к клиникам в медицинском кластере Сколково.

Накануне депутат Госдумы Соломатина заявила, что в расположенной в Сколково израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer.

В клинике в ответ на запрос РБК заявили, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном Сколково, в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.

В Международном медицинском кластере в Сколково заявили, что поддерживают позицию Росздравнадзора, вопрос о ввозе незарегистрированных лекарственных препаратов для целей кластера требует законодательной доработки. По федеральному закону, клиники — участники Международного медицинского кластера могут использовать лекарственные препараты, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР, что является одним из ключевых преимуществ кластера.