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Второй импичмент Трампу, ВОЗ о тяжелом годе с COVID. Главные новости РБК

В США палата представителей поддержала импичмент Дональду Трампу; ВОЗ не исключает, что второй год с COVID будет тяжелее, чем первый; кандидат армянской оппозиции дал интервью РБК; AliExpress не принимает «ЮMoney» — в обзоре РБК

Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США прошло голосование по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Резолюцию об отстранении его от власти поддержали 232 конгрессмена, из которых десять — республиканцы. Еще 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа.

  • Демократы обвиняют Трампа в том, что своими высказываниями о нечестности прошедших выборов и нарушениях, а также заявлениями о своей победе над Джо Байденом он подстрекал своих сторонников к восстанию: 6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, в противостояниях с полицией погибли пять человек.
  • Избранный президент США Джозеф Байден считает, что беспорядки на Капитолийском холме были спланированы и координировались. По его словам, их участников спровоцировал Трамп. Он упомянул импичмент, инициированный демократами и поддержанный нижней палатой, и выразил надежду, что этот вопрос будет рассмотрен сенатом после его инаугурации.
  • Теперь вопрос об импичменте Трампу вынесут на обсуждение верхней палаты конгресса — сената. К работе после каникул сенаторы вернутся 19 января. Чтобы объявить импичмент Трампу, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. В сенате у республиканцев большинство, так что документ, вероятнее всего, не будет утвержден.
  • В феврале 2020 года сенат конгресса США уже выносил оправдательное решение по делу об импичменте в отношении президента Трампа. Тогда его обвиняли в превышении полномочий из-за блокировки выплат военной помощи Украине на сумму $391 млн и в попытке помешать конгрессу расследовать этот эпизод. Трамп и его соратники все обвинения отрицали. Решение президента заморозить помощь Украине они связали с беспокойством о высоком уровне коррупции в этой стране.

Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу. Что важно знать
Политика
Фото:Jae C. Hong / AP

Главный соперник Пашиняна дал интервью РБК

В мирном соглашении между Азербайджаном, Арменией и Карабахом есть много «темных пятен», рассказал в интервью РБК главный соперник премьер-министра Армении, единый кандидат на его должность от оппозиции Вазген Манукян. Ранее он возглавлял Минобороны республики.

  • По его словам, чтобы прояснить эти «темные пятна», необходимо идти на новый виток переговоров. Пашинян, по словам Манукяна, в переговорах «всегда находится в подчиненном положении» и не может представлять Армению. Об этом, считает Манукян, свидетельствуют и последние переговоры с участием Пашиняна, где обсуждались вопросы, приоритетные для Азербайджана, а не для Армении.
  • Приход Пашиняна к власти Манукян в целом связывает с «цветной революцией», инспирированной извне. По его словам, в стране до сих пор работают общественные организации, финансируемые зарубежными странами, и это представляет опасность. Кроме того, по его словам, необходимо укреплять армию и восстанавливать отношения с Россией, а вопрос со статусом Нагорного Карабаха должен решаться на политическом уровне.
  • У Армении был шанс подготовить армию к военному противостоянию в «войне дронов» с Азербайджаном, но реализовать его нынешнее руководство не смогло, считает Манукян. По его словам, во время военных действий он был «на связи» с армией и знал, что «положение плачевное».
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В Армении оппозиция намеревается добиться отставки Никола Пашиняна. Манукян — единый оппозиционный кандидат в премьер-министры. Что он думает о действиях России в ходе конфликта Армении с Азербайджаном и поддерживает ли реваншистские настроения армян — читайте в полной версии интервью на РБК.

Главный соперник Пашиняна — РБК: «Нет смысла думать о реванше»
Политика
Вазген Манукян

Второй год пандемии может стать более тяжелым

Второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

  • С наступлением осенне-зимнего сезона вирус стал быстрее передаваться от человека к человеку из-за появления новых, более вирулентных штаммов и стремления людей проводить больше времени внутри крытых помещений, считает Райан.
  • Накануне ВОЗ сообщила о рекордном недельном приросте новых случаев COVID-19 по всему миру — плюс 5 млн. В первую очередь показатели выросли в Северной и Южной Америке, сообщали в организации. Зафиксированные там случаи заражения составляют 51% от всех новых заболеваний и 45% смертей от общего числа за неделю.
  • Также ВОЗ указала на то, что для коронавируса характерно появление новых, более заразных штаммов — по типу того, что получил распространение в Великобритании. Специалисты считают, что британский штамм заразнее на 50–70%, неизбежно появление и других устойчивых мутаций вируса.

Алексея Навального объявили в розыск

  • После заявления оппозиционера о планах вернуться в Москву 17 января стало известно, что еще в конце прошлого года он был объявлен в розыск.
  • Telegram-канал Mash опубликовал постановление ФСИН, в котором говорится, что Навальный «уклонялся от контроля», в связи с чем 27 ноября были начаты первоначальные розыскные мероприятия. В ходе этих мероприятий «установить местонахождение осужденного не представилось возможным», сказано в документе.
  • Постановление об объявлении в розыск было издано 29 декабря за день до окончания испытательного срока, назначенного Навальному по делу «Ив Роше». В 2014 году Навальному присудили 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Последний должен был закончиться в конце 2019 года, однако в 2017 году его продлили еще на год. 11 января 2021 года Симоновский районный суд столицы зарегистрировал дело об отмене условного срока Навального.

AliExpress больше не принимает оплату по «ЮMoney»

Сайт AliExpress перестал принимать оплату заказов через сервис «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги», сейчас принадлежит Сбербанку). Сообщение об этом появляется у клиентов площадки при попытке выбрать этот способ оплаты. Оплата с помощью банковских карт по-прежнему доступна.

  • 13 января «ЮMoney» сообщил о полученном от Центрального банка предписании, которое ограничивает операции клиентов сервиса с компаниями, зарегистрированными за пределами России. В «ЮMoney» заявили, что ограничения коснулись небольшого числа зарубежных компаний.
  • Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК сообщил, что регулятор последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, «вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций». Представитель AliExpress в комментарии РБК указал, что компания предлагает покупателям несколько видов оплаты покупок. По его словам, на оплаты заказов через интернет-кошельки приходится небольшая доля, большинство транзакций идут через банковские карты.
  • В декабре прошлого года ЦБ ввел аналогичные ограничения для QIWI: сервису запретили осуществлять переводы за рубеж и платежи на предоплаченные карты корпоративных клиентов. За подобные операции QIWI был оштрафован на 11 млн руб. После новости о штрафе и запретах ЦБ в отношении сервиса котировки бумаг группы QIWI на NASDAQ обвалились более чем на 20%.
Автор
Наталья Демченко
Дональд Трамп инаугурация импичмент коронавирус ВОЗ Армения интервью
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