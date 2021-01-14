Второй импичмент Трампу, ВОЗ о тяжелом годе с COVID. Главные новости РБК

В США палата представителей поддержала импичмент Дональду Трампу; ВОЗ не исключает, что второй год с COVID будет тяжелее, чем первый; кандидат армянской оппозиции дал интервью РБК; AliExpress не принимает «ЮMoney» — в обзоре РБК

Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США прошло голосование по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Резолюцию об отстранении его от власти поддержали 232 конгрессмена, из которых десять — республиканцы. Еще 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа.