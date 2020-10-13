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Сдача данных об удаленке, отказ от потребкорзины. Главные новости РБК

В мэрии Москвы объяснили, почему «упала» система учета удаленщиков, в США задержали основателя знаменитых российских брендов 1990-х, Johnson & Johnson приостановила испытания собственной вакцины. Основные события — в обзоре РБК

Власти Москвы уточнили срок предоставления данных сотрудников на удаленке

В работе сервиса учета удаленных сотрудников произошли сбои. В мэрии объяснили их высокой нагрузкой в последний день подачи данных.

  • Работодатели из Москвы должны загрузить файл с данными о переведенных на удаленную работу сотрудниках не позднее 19 октября, сообщили РБК в департаменте информационных технологий столицы. Там разъяснили, что по указу мэра от 6 октября предоставлять сведения об удаленщиках работодатели должны с 12 октября еженедельно. А значит, они должны загрузить файл с информацией не позднее 19 октября.
  • В указе Сергея Собянина говорится, что предоставлять данные необходимо еженедельно по понедельникам с 12 октября. Сервис запустили 9 октября, а в понедельник, 12 октября, в его работе возникли сбои. В мэрии объяснили это тем, что работодатели тянули с подачей данных до последнего дня, что создало высокую нагрузку на сервис.

Сервис подачи информации о работающих на удаленке не выдержал нагрузки
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» задержали в США

Американские власти задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли, сообщили РБК два источника. Информацию подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

  • МВД России считает Лиллевяли организатором финансовой пирамиды, собравшей 9 млрд руб. под предлогом инвестиций в Apple и Nike. Среди обманутых называют Никиту Михалкова и топ-менеджеров «Русала».
  • Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, он въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль.
  • Суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли и в июне удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн. Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом.
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Johnson & Johnson приостановила тесты вакцины от COVID

Johnson & Johnson временно приостановила испытания собственной вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой» болезни участника исследований. В компании заверили, что ее исследованиями занимаются в том числе независимые эксперты.

  • С 23 сентября компания проводила третью фазу испытаний при запланированном участии до 60 тыс. добровольцев. Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.
  • В компании подчеркнули, что неблагоприятные события являются ожидаемыми при проведении клинических испытаний.
  • При удачном стечении обстоятельств Johnson & Johnson планирует выпускать 1 млрд доз вакцины в год.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Минтруд предупредил об отказе от расчета потребительской корзины

Одним из следствий новой методики определения прожиточного минимума в России станет прекращение Минтрудом с 2021 года расчета стоимости потребительской корзины.

  • В министерстве пояснили, что никаких иных целей, кроме установления прожиточного минимума, у расчета стоимости потребительской корзины не было. После изменения методики установления прожиточного минимума расчет потребительской корзины потерял для ведомства смысл.
  • Само понятие потребительской корзины как минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг было введено для установления прожиточного минимума, объяснили в Минтруде, пояснив, что расчет стоимости потребительской корзины не является статистическим наблюдением.
  • Новой методике не нужна стоимость корзины. С 2021 года прожиточный минимум планируется зафиксировать на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Медианный среднедушевой доход — это уровень, доходы выше которого у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже.

Путин нашел недостатки в формировании потребительской корзины россиян
Экономика

Автор
Владислав Гордеев
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