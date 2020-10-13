Сдача данных об удаленке, отказ от потребкорзины. Главные новости РБК

Основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» задержали в США

Американские власти задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли, сообщили РБК два источника. Информацию подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

МВД России считает Лиллевяли организатором финансовой пирамиды, собравшей 9 млрд руб. под предлогом инвестиций в Apple и Nike. Среди обманутых называют Никиту Михалкова и топ-менеджеров «Русала».

Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, он въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль.

Суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли и в июне удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн. Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом.

Johnson & Johnson приостановила тесты вакцины от COVID

Johnson & Johnson временно приостановила испытания собственной вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой» болезни участника исследований. В компании заверили, что ее исследованиями занимаются в том числе независимые эксперты.

С 23 сентября компания проводила третью фазу испытаний при запланированном участии до 60 тыс. добровольцев. Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.

В компании подчеркнули, что неблагоприятные события являются ожидаемыми при проведении клинических испытаний.

При удачном стечении обстоятельств Johnson & Johnson планирует выпускать 1 млрд доз вакцины в год.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Минтруд предупредил об отказе от расчета потребительской корзины

Одним из следствий новой методики определения прожиточного минимума в России станет прекращение Минтрудом с 2021 года расчета стоимости потребительской корзины.