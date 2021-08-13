У ретейлеров поищут картель, Меркель прощается с Россией. Главное за день

Последний вояж Меркель в Москву, ФАС начала проверки крупных продовольственных сетей на картельный сговор, талибы вплотную подошли к Кабулу, Собянин отменил обязательную удаленку. Основные события дня — в обзоре РБК

ФАС со словами «черная пятница» сообщила о проверке «Ленты», «Пятерочки» и «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые выездные проверки в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». В ведомстве пост об этом озаглавили словами «черная пятница». Проверки начаты, чтобы не допустить «необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. Оборот проверяемых организаций в 2020 году составил 4 трлн руб., штраф, если подтвердится подозрение в сговоре, может составить 15%.

В начале проверки ФАС сообщила, что АО «Тандер» (управляющая компания торговой сети «Магнит») препятствует проведению проверки. Как сообщили в ведомстве, охранники отказались пропускать сотрудников ФАС в бизнес-центр, мотивируя это тем, что сотрудников «Магнита» «нет на рабочих местах». В ФАС уточнили, что вызвали полицию.

Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула

Вчера отряды движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) взяли под контроль пять крупных городов Афганистана: Кандагар, Герат, Газни, Калайи-Нау и Таринкот. Сегодня наступление продолжилось, талибы захватили столицу провинции Логар город Пули-Алам, который отделяет от Кабула 50 км, и ряд других городов, в том числе город Фирузкух — столицу провинции Гор в центре страны.