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У ретейлеров поищут картель, Меркель прощается с Россией. Главное за день

Последний вояж Меркель в Москву, ФАС начала проверки крупных продовольственных сетей на картельный сговор, талибы вплотную подошли к Кабулу, Собянин отменил обязательную удаленку. Основные события дня — в обзоре РБК

ФАС со словами «черная пятница» сообщила о проверке «Ленты», «Пятерочки» и «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые выездные проверки в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». В ведомстве пост об этом озаглавили словами «черная пятница». Проверки начаты, чтобы не допустить «необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. Оборот проверяемых организаций в 2020 году составил 4 трлн руб., штраф, если подтвердится подозрение в сговоре, может составить 15%.

  • В начале проверки ФАС сообщила, что АО «Тандер» (управляющая компания торговой сети «Магнит») препятствует проведению проверки. Как сообщили в ведомстве, охранники отказались пропускать сотрудников ФАС в бизнес-центр, мотивируя это тем, что сотрудников «Магнита» «нет на рабочих местах». В ФАС уточнили, что вызвали полицию.

Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула

Вчера отряды движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) взяли под контроль пять крупных городов Афганистана: Кандагар, Герат, Газни, Калайи-Нау и Таринкот. Сегодня наступление продолжилось, талибы захватили столицу провинции Логар город Пули-Алам, который отделяет от Кабула 50 км, и ряд других городов, в том числе город Фирузкух — столицу провинции Гор в центре страны.

  • По состоянию на 12 августа  талибы контролировали 12 провинций, однако ко второй половине дня 13 августа, по данным Al Jazeera, число подконтрольных талибам регионов возросло до 18 из 34. Посольство США в Афганистане после падения Кандагара попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов.

Талибы сжимают кольцо вокруг Кабула
Политика
Фото:Nawid Tanha / EPA / ТАСС

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Меркель перед отставкой посетит Россию и Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая после выборов в сентябре покинет пост главы правительства, посетит Россию 20 августа, где встретится с Владимиром Путиным, а 22 августа прибудет на Украину для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Меркель планируют обсудить двустороннее сотрудничество, а также некоторые актуальные международные и региональные вопросы.

  • В Киеве сообщили, что Зеленский и Меркель обсудят гарантии Германии в случае запуска газопровода «Северный поток-2», а также ситуацию в Донбассе. Вместе с тем Зеленский не уточнил, примет ли Меркель участие в форуме «Крымская платформа», который состоится в Киеве 23 августа.

Сделка США и Германии по «Северному потоку-2». Что важно знать
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Ангела Меркель и Джо Байден

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
главные новости ФАС Ангела Меркель Владимир Путин
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