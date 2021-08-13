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Взрыв в Воронеже, доля россиян с иммунитетом к COVID. Главное за ночь

«Яндекс» больше не рассматривает покупку «Азбуки вкуса», один человек погиб при взрыве автобуса в Воронеже, какая доля россиян обладает иммунитетом к коронавирусу. Главные новости — в обзоре РБК

В Воронеже взорвался автобус

Взрыв произошел вечером в четверг. В результате один человек погиб, еще 18 пострадали. Всего во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров. В первые часы после инцидента СМИ писали, что причиной мог быть взрыв газобаллонного оборудования. Представитель перевозчика АТП-1 сообщил, что все автобусы в парке дизельные, однако в базе СПАРК обнаружилась информация о штрафах, выписанных компании в 2017 и 2020 годах за незаконную или неправильную установку газового оборудования на машины.

Момент взрыва в автобусе в Воронеже. Видео
Общество

  • СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вице-губернатор Сергей Соколов сообщал, что пока ничто не указывает на теракт. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на месте взрыва не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства. В НАК сказали, что «отрабатывают различные версии произошедшего».

Goldman Sachs оценил долю россиян с иммунитетом к COVID-19

В России защиту от COVID-19 в виде иммунитета имеют 62% населения, причем в результате прививки ее получили менее 30% (доля привитых хотя бы одним компонентом), следует из анализа инвестбанка Goldman Sachs. По показателю вакцинации Россия находится между Индией и Таиландом, следует из расчетов банка.

  • Доля граждан, получивших хотя бы один компонент, к концу сентября превысит 40%, а к началу ноября — 50%, полагают там. Полностью же вакцинировать хотя бы половину граждан России удастся только в следующем году, в том числе из-за ограниченного спроса на прививку.
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СМИ узнали об отказе «Яндекса» от покупки «Азбуки вкуса»

Сделка по покупке «Яндексом» сети супермаркетов «Азбука вкуса» сорвалась, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из них предположил, что «Яндекс» не увидел необходимости в синергии с собственными сервисами («Азбука вкуса», по его словам, интересовала компанию для развития онлайн-торговли продуктами), другой — что оценка актива оказалась слишком высока.

  • Аналитики отмечают, что в 2020 году «Азбука вкуса» показала очень хорошие финансовые результаты и оценка актива действительно получилась очень высокой. Так, выручка управляющего сетью ООО «Городской супермаркет» увеличилась на 18,3%. Кроме того, развитие сети получилось бы очень дорогим: выход во все города-миллионники обошелся бы «Яндексу» в 5 млрд руб., что в несколько раз ниже стоимости «Азбуки вкуса», которая работает в Москве и Петербурге, указывали они. В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи».

Что еще произошло за ночь

  • Больше всего привившихся от коронавируса — среди сторонников партии «Единая Россия» (55%), выяснили аналитики SuperJob. На втором месте по числу вакцинированных сторонников — «Яблоко» (49%), на третьем — «Новые люди» (48%). Меньше всего прошедших вакцинацию среди тех, кто поддерживает КПРФ, — 18%.
  • Москве не нужна финансовая «подушка безопасности», так как регион эффективно управляет своим бюджетом, все его средства будут израсходованы до конца года, заявили в мэрии.

Власти Афганистана признали захват Кандагара талибами
Политика
Афганские талибы (движение &laquo;Талибан&raquo; запрещено в РФ) закрыли границу с Пакистаном у города в провинции Кандагар

  • Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) за сутки заявило о захвате пяти крупных городов Афганистана: Герата, Кандагара (второй по величине в стране), Газни, Калайи-Нау и Талинкота. После новых приобретений под контролем талибов оказались 12 провинций.
Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
главные новости «Яндекс» «Азбука вкуса» Воронеж взрыв коронавирус вакцинация от COVID-19
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