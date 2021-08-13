Взрыв в Воронеже, доля россиян с иммунитетом к COVID. Главное за ночь

«Яндекс» больше не рассматривает покупку «Азбуки вкуса», один человек погиб при взрыве автобуса в Воронеже, какая доля россиян обладает иммунитетом к коронавирусу. Главные новости — в обзоре РБК

В Воронеже взорвался автобус

Взрыв произошел вечером в четверг. В результате один человек погиб, еще 18 пострадали. Всего во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров. В первые часы после инцидента СМИ писали, что причиной мог быть взрыв газобаллонного оборудования. Представитель перевозчика АТП-1 сообщил, что все автобусы в парке дизельные, однако в базе СПАРК обнаружилась информация о штрафах, выписанных компании в 2017 и 2020 годах за незаконную или неправильную установку газового оборудования на машины.