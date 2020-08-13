Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Помпео пригрозил Москве и Минску
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что, если Вашингтон выяснит, что Москва действительно предлагала деньги боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в России) за убийство американских солдат в Афганистане, она ответит за это. А в отношении Белоруссии Соединенные Штаты могут ввести санкции из-за президентских выборов и последующих беспорядков в стране.
- По словам Помпео, тему связей Москвы и «Талибана» он обсуждал с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену», — пояснил глава Госдепартамента.
- В конце июня газеты The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о сговоре России со связанными с «Талибаном» боевиками. Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане. В российском МИДе эти утверждения назвали голословными. В «Талибане» заявили, что приводимая изданиями информация ошибочна. А глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что спецслужбы не нашли доказательств сговора.
- Кроме того, Эспер заявил о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти (начались в мае этого года) из-за того, что «выборы были несвободными и несправедливыми». «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии», — заявил он. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США рассматривает возможность введения санкций не только в одностороннем, но и в многостороннем формате.
Интерпол объявил в розыск хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера
Интерпол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА) объявили в международный розыск бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека. Его подозревают в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве.
- В заявлении БКА уточняется, что 22 июня по запросу прокуратуры окружной суд Мюнхена выдал ордер на арест Марсалека, которого теперь ищут по всему миру. Введенные им в заблуждение инвесторы вложили в Wirecard около €3,2 млрд, которые были в итоге потеряны из-за несостоятельности фирмы.
- Немецкая газета Handelsblatt сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой в биткоинах, которые вывел из Дубая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле заявлял, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.
- Топ-менеджер Wirecard заявлял и о своих связях с британскими спецслужбами. Как сообщала Financial Times, в ходе переговоров он хвастался тем, что располагает результатами расследования покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где, как утверждают в Лондоне, было применено отравляющее вещество «Новичок».
После открытия кинотеатры смогли вернуть только 5% оборота
Поток зрителей по сравнению с прошлым годом в кинотеатрах России упал в 17–25 раз. Причины — «шахматная рассадка» в кинозалах и отсутствие в прокате кассовых фильмов.
- По подсчетам специалистов эквайрингового бизнеса ВТБ, в период с 1 по 10 августа, несмотря на разрешение властей ходить в кино, оборот российских кинотеатров сократился до 5% от значений за аналогичный период прошлого года. В Москве оборот кинотеатров по сравнению с августом прошлого года составил 4,9% от прошлогоднего, в других регионах — 5,4%.
- «Август — традиционно низкий сезон для российских кинотеатров из-за периода отпусков», — прокомментировал ситуацию вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек. По его словам, росту выручки препятствует «шахматная рассадка» в кинозалах, а также решение отложить выпуск в прокат кассовых фильмов, а многие премьеры этого года российские зрители уже успели посмотреть онлайн.
- По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в кинотеатрах страны с 29 июля по 5 августа побывали 172,5 тыс., а с 5 по 11 августа — 259,2 тыс. человек. В прошлом году в первую и вторую недели августа посещаемость кинотеатров составила соответственно 4,5 и 4,6 млн зрителей (в 17–25 раз больше).