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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Россия снова стала должником, угрозы Помпео Москве и Минску, Интерпол ищет хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера, кинотеатры остаются пустыми; главные новости — в обзоре РБК

Россия снова стала чистым должником

По данным ежемесячной статистики Минфина и ЦБ, на фоне пандемии, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы. Положительная разница между активами и долгом, как писал РБК, сохранялась с лета прошлого года.

  • Рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления, размещенные в ЦБ и коммерческих банках на 1 апреля, достигли рекордных 17 трлн руб. А федеральный госдолг составлял 14,5 трлн руб. То есть финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 трлн руб. Однако уже 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись (на отметке 14,3–14,4 трлн руб.), а на 1 июля (самые актуальные данные) он уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн руб., показывает статистика ЦБ и Минфина.
  • Это обусловлено тем, что Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом. Значительная часть сокращения депозитов пришлась на сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. В апреле эти депозиты уменьшились на 1,9 трлн руб. (покупка Сбербанка обошлась в 2,1 трлн руб.). Вместе с тем 1,1 трлн руб. из заплаченных за Сбербанк почти сразу вернулись в федеральный бюджет: ЦБ перечислил их Минфину.

  • Всего в 2020 году дефицит бюджета, как оценивало Министерство финансов в июле, может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП). Из них около 4 трлн руб. будет профинансировано за счет чистых внутренних заимствований (размещение госбумаг минус погашение). В то же время рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что федеральный госдолг возрастет по итогам текущего года до 15,8 с менее 13% ВВП в конце 2019-го.

Помпео пригрозил Москве и Минску

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что, если Вашингтон выяснит, что Москва действительно предлагала деньги боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в России) за убийство американских солдат в Афганистане, она ответит за это. А в отношении Белоруссии Соединенные Штаты могут ввести санкции из-за президентских выборов и последующих беспорядков в стране.

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  • По словам Помпео, тему связей Москвы и «Талибана» он обсуждал с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену», — пояснил глава Госдепартамента.
  • В конце июня газеты The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о сговоре России со связанными с «Талибаном» боевиками. Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане. В российском МИДе эти утверждения назвали голословными. В «Талибане» заявили, что приводимая изданиями информация ошибочна. А глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что спецслужбы не нашли доказательств сговора.
  • Кроме того, Эспер заявил о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти (начались в мае этого года) из-за того, что «выборы были несвободными и несправедливыми». «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии», — заявил он. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США рассматривает возможность введения санкций не только в одностороннем, но и в многостороннем формате.

Интерпол объявил в розыск хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера

Интерпол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА) объявили в международный розыск бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека. Его подозревают в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве.

  • В заявлении БКА уточняется, что 22 июня по запросу прокуратуры окружной суд Мюнхена выдал ордер на арест Марсалека, которого теперь ищут по всему миру. Введенные им в заблуждение инвесторы вложили в Wirecard около €3,2 млрд, которые были в итоге потеряны из-за несостоятельности фирмы.
  • Немецкая газета Handelsblatt сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой в биткоинах, которые вывел из Дубая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле заявлял, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.
  • Топ-менеджер Wirecard заявлял и о своих связях с британскими спецслужбами. Как сообщала Financial Times, в ходе переговоров он хвастался тем, что располагает результатами расследования покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где, как утверждают в Лондоне, было применено отравляющее вещество «Новичок».

После открытия кинотеатры смогли вернуть только 5% оборота

Поток зрителей по сравнению с прошлым годом в кинотеатрах России упал в 17–25 раз. Причины — «шахматная рассадка» в кинозалах и отсутствие в прокате кассовых фильмов.

  • По подсчетам специалистов эквайрингового бизнеса ВТБ, в период с 1 по 10 августа, несмотря на разрешение властей ходить в кино, оборот российских кинотеатров сократился до 5% от значений за аналогичный период прошлого года. В Москве оборот кинотеатров по сравнению с августом прошлого года составил 4,9% от прошлогоднего, в других регионах — 5,4%.
  • «Август — традиционно низкий сезон для российских кинотеатров из-за периода отпусков», — прокомментировал ситуацию вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек. По его словам, росту выручки препятствует «шахматная рассадка» в кинозалах, а также решение отложить выпуск в прокат кассовых фильмов, а многие премьеры этого года российские зрители уже успели посмотреть онлайн.
  • По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в кинотеатрах страны с 29 июля по 5 августа побывали 172,5 тыс., а с 5 по 11 августа — 259,2 тыс. человек. В прошлом году в первую и вторую недели августа посещаемость кинотеатров составила соответственно 4,5 и 4,6 млн зрителей (в 17–25 раз больше).
Автор: Сергей Саркисян
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