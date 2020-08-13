Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Помпео пригрозил Москве и Минску

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что, если Вашингтон выяснит, что Москва действительно предлагала деньги боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в России) за убийство американских солдат в Афганистане, она ответит за это. А в отношении Белоруссии Соединенные Штаты могут ввести санкции из-за президентских выборов и последующих беспорядков в стране.

По словам Помпео, тему связей Москвы и «Талибана» он обсуждал с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену», — пояснил глава Госдепартамента.

В конце июня газеты The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о сговоре России со связанными с «Талибаном» боевиками. Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане. В российском МИДе эти утверждения назвали голословными. В «Талибане» заявили, что приводимая изданиями информация ошибочна. А глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что спецслужбы не нашли доказательств сговора.

Кроме того, Эспер заявил о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти (начались в мае этого года) из-за того, что «выборы были несвободными и несправедливыми». «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии», — заявил он. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США рассматривает возможность введения санкций не только в одностороннем, но и в многостороннем формате.

Интерпол объявил в розыск хваставшегося связями с ГРУ топ-менеджера

Интерпол и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА) объявили в международный розыск бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека. Его подозревают в махинациях с ценными бумагами и мошенничестве.

В заявлении БКА уточняется, что 22 июня по запросу прокуратуры окружной суд Мюнхена выдал ордер на арест Марсалека, которого теперь ищут по всему миру. Введенные им в заблуждение инвесторы вложили в Wirecard около €3,2 млрд, которые были в итоге потеряны из-за несостоятельности фирмы.

Немецкая газета Handelsblatt сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой в биткоинах, которые вывел из Дубая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле заявлял, что в Кремле ничего не знают о переезде Марсалека в Россию.

Топ-менеджер Wirecard заявлял и о своих связях с британскими спецслужбами. Как сообщала Financial Times, в ходе переговоров он хвастался тем, что располагает результатами расследования покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где, как утверждают в Лондоне, было применено отравляющее вещество «Новичок».

После открытия кинотеатры смогли вернуть только 5% оборота

Поток зрителей по сравнению с прошлым годом в кинотеатрах России упал в 17–25 раз. Причины — «шахматная рассадка» в кинозалах и отсутствие в прокате кассовых фильмов.