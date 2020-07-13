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Что случилось за день. Главные новости РБК

Трутнев признал право жителей Хабаровска протестовать, Путин поручил определить национальные цели до 2030 года, Набиуллина ответила на слухи о деноминации, журналисту Сафронову предъявили обвинение; главные новости — в обзоре РБК

Трутнев прибыл в Хабаровск во время митингов в поддержку Фургала

На фоне ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала жители региона протестуют уже третий день подряд. Несанкционированные митинги и шествия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края начались 11 июля.

  • 13 июля в Хабаровск прибыл вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он признал, что у протестующих есть право выражать свое мнение.

    Видео

  • Объясняя причину того, что обвинения Фургалу были предъявлены через несколько лет после совершения преступлений, в которых его подозревают, Трутнев сказал, что после избрания политика на пост главы региона у следствия появилось больше информации по делу.
  • Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств бизнесменов, совершенных в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Его доставили в Москву, где суд арестовал его до 9 сентября. Сам губернатор вину не признал.

Митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фотогалерея
Фотогалерея 

Путин предложил продлить нацпроекты на шесть лет

Несмотря на объективные текущие трудности, Россия не должна менять свои долгосрочные ориентиры, заявил президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам.

  • Он считает, что властям необходимо уже сейчас заглянуть за нынешний горизонт планирования нацпроектов, то есть за 2024 год. В этой связи президент поручил правительству подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года и скорректировать существующие нацпроекты.
  • Путин назвал три блока задач на ближайшее десятилетие: увеличение продолжительности жизни и последовательная борьба с бедностью; создание возможностей для самореализации людей; создание благоприятной среды (защита природы, улучшение жилищных условий, качества автомобильных дорог).

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Тема деноминации стала широко обсуждаться после того, как в начале июля эту идею «Ведомостям» высказал глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Прокомментировать ситуацию в итоге пришлось председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

  • Выступая в Совете Федерации, она заявила, что Банк России не рассматривает возможность проведения деноминации. «Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом, с набором банкнот», — сказала она.
  • В свою очередь спикер верхней палаты Валентина Матвиенко назвала слухи о возможной деноминации «абсолютной провокацией».
  • В последний раз в России деноминация проводилась в 1998 году. Тогда с банкнот в 5 тыс., 10 тыс., 50 тыс., 100 тыс. и 500 тыс. руб. «стерли» по три нуля, и они, почти не изменившись внешне, превратились в банкноты с номиналом 5, 10, 50, 100 и 500 руб. соответственно. Банкнота в 1 тыс. руб. была заменена монетой в 1 руб.

ФСБ предъявила обвинение журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), сообщил его адвокат Иван Павлов.

  • Сафронов вину не признал, предъявленное обвинение ему непонятно. «Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время <…> Но следствие говорит, что Иван руководствовался корыстным мотивом», — пояснил адвокат.
  • В понедельник, 13 июля, к зданиям СИЗО «Лефортово» и СУ ФСБ России в Энергетическом проезде пришли коллеги и сторонники Сафронова. Силовики потребовали от собравшихся разойтись, после чего начались задержания. Всего было задержано около 20 человек.
  • Тем временем журналисты кремлевского пула опубликовали видео в поддержку Сафронова. На записи они заявили, что не верят в вину своего коллеги, и призвали следствие открыто рассказать о деле, процесс по которому проходит в закрытом режиме.

Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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