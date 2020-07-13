Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин предложил продлить нацпроекты на шесть лет

Несмотря на объективные текущие трудности, Россия не должна менять свои долгосрочные ориентиры, заявил президент Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он считает, что властям необходимо уже сейчас заглянуть за нынешний горизонт планирования нацпроектов, то есть за 2024 год. В этой связи президент поручил правительству подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года и скорректировать существующие нацпроекты.

Путин назвал три блока задач на ближайшее десятилетие: увеличение продолжительности жизни и последовательная борьба с бедностью; создание возможностей для самореализации людей; создание благоприятной среды (защита природы, улучшение жилищных условий, качества автомобильных дорог).

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Тема деноминации стала широко обсуждаться после того, как в начале июля эту идею «Ведомостям» высказал глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Прокомментировать ситуацию в итоге пришлось председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Выступая в Совете Федерации, она заявила, что Банк России не рассматривает возможность проведения деноминации. «Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом, с набором банкнот», — сказала она.

В свою очередь спикер верхней палаты Валентина Матвиенко назвала слухи о возможной деноминации «абсолютной провокацией».

В последний раз в России деноминация проводилась в 1998 году. Тогда с банкнот в 5 тыс., 10 тыс., 50 тыс., 100 тыс. и 500 тыс. руб. «стерли» по три нуля, и они, почти не изменившись внешне, превратились в банкноты с номиналом 5, 10, 50, 100 и 500 руб. соответственно. Банкнота в 1 тыс. руб. была заменена монетой в 1 руб.

ФСБ предъявила обвинение журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), сообщил его адвокат Иван Павлов.