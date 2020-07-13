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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Венгрия готова открыть границы для россиян, сестрам Хачатурян не поменяли обвинение, столкновение между Арменией и Азербайджаном, сколько компаний получило отсрочку по налогам; главные новости — в обзоре РБК

Венгрия первая из ЕС заявила о готовности пустить россиян

Первой страной Евросоюза, которая откроет свои границы для россиян, станет Венгрия. Россия вошла в «желтую» зону стран, жителям которых на определенных условиях с 15 июля разрешат въезд, сообщило венгерское посольство в Москве.

  • Чтобы попасть в страну, гражданам России придется доказать отсутствие у них коронавируса: нужно предоставить две справки с отрицательными тестами, сделанные за последние пять дней с разницей 48 часов. Документы должны быть переведены на венгерский или английский язык.
  • В отсутствие справок приезжему, если у него нет подозрений на коронавирус, придется провести обязательный двухнедельный карантин. Иностранцам с симптомами заражения во въезде откажут.
  • Как заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова, с 15 июля российские власти начнут переговоры с другими странами о начале полетов за рубеж. Пока регулярные рейсы приостановлены.

Прокуратура не стала менять обвинение по делу сестер Хачатурян на самооборону

В конце 2019 года Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение в отношении сестер Хачатурян и вернула дело в СК. Предполагалось, что обвинение девушкам переквалифицируют с убийства на самооборону. Но ведомство решило все-таки утвердить обвинение в убийстве отца по предварительному сговору.

  • Как заявил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, позиция Генпрокуратуры поменялась, несмотря на то что после возврата уголовного дела в СК в нем не произошло никаких реальных изменений.
  • «Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», — добавил он. Адвокат Алексей Паршин предположил, что процесс будет закрытым, «так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности».
  • Сестер Хачатурян задержали в 2018 году. В декабре 2019-го СК отчитался о завершении расследования. Ведомство пришло к выводу, что сестры нанесли своему отцу множественные ранения ножом и молотком из личной неприязни. Девушки на протяжении нескольких лет страдали от издевательств и домогательств с его стороны.

Столкновение военных Армении и Азербайджана

Накануне, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе произошло вооруженное столкновение солдат двух стран. По данным Минобороны Азербайджана, число погибших азербайджанских военных увеличилось до трех.

  • Инцидент произошел в Товузском районе Азербайджана. В Баку утверждают, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских военных из артиллерии.
  • У Минобороны Армении другая версия: группа азербайджанских солдат несколько раз с применением артиллерии пытались незаконно пересечь госграницу и захватить опорный пункт, а армянские вооруженные силы предотвратили атаку. В Ереване уточнили, что с их стороны пострадавших нет.
  • Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными с 1991 года, когда населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался силой вернуть под свой контроль эту территорию; впоследствии стороны договорились о прекращении огня, но стычки на границе происходят и по сей день.

Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам

Как сообщили РБК в ФНС, в этом году государство предоставило малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам на 140 млрд руб., а крупным компаниям — только на 10,5 млрд руб.

  • Такая разница объясняется тем, что в отличие от предприятий малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей, получающих отсрочку автоматически, крупные компании должны подавать заявление в налоговую.
  • В мае—июне такой возможностью воспользовались 2,4 тыс. крупных компаний. Основной поток заявок ФНС ждет в июле и августе из-за переноса сроков подачи налоговых деклараций.
  • Эксперты называют льготу неэффективной, так как она предоставляется только после появления задолженности. К тому же перенесенный на небольшой срок платеж затем суммируется с текущими налоговыми платежами, что может в дальнейшем привести к дополнительным трудностям.
Автор: Сергей Витько
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