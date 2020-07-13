Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Венгрия готова открыть границы для россиян, сестрам Хачатурян не поменяли обвинение, столкновение между Арменией и Азербайджаном, сколько компаний получило отсрочку по налогам; главные новости — в обзоре РБК

Венгрия первая из ЕС заявила о готовности пустить россиян

Первой страной Евросоюза, которая откроет свои границы для россиян, станет Венгрия. Россия вошла в «желтую» зону стран, жителям которых на определенных условиях с 15 июля разрешат въезд, сообщило венгерское посольство в Москве.

Чтобы попасть в страну, гражданам России придется доказать отсутствие у них коронавируса: нужно предоставить две справки с отрицательными тестами, сделанные за последние пять дней с разницей 48 часов. Документы должны быть переведены на венгерский или английский язык.

В отсутствие справок приезжему, если у него нет подозрений на коронавирус, придется провести обязательный двухнедельный карантин. Иностранцам с симптомами заражения во въезде откажут.

Как заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова, с 15 июля российские власти начнут переговоры с другими странами о начале полетов за рубеж. Пока регулярные рейсы приостановлены.

Прокуратура не стала менять обвинение по делу сестер Хачатурян на самооборону

В конце 2019 года Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение в отношении сестер Хачатурян и вернула дело в СК. Предполагалось, что обвинение девушкам переквалифицируют с убийства на самооборону. Но ведомство решило все-таки утвердить обвинение в убийстве отца по предварительному сговору.