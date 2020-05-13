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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В России станет одним регионом меньше, американские сенаторы решили «наказать» Китай за COVID-19, закрытие блокчейн-проекта Дурова, США отказались использовать российские аппараты ИВЛ — главные новости в обзоре РБК

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Руководители двух российских регионов — Архангельской области и Ненецкого автономного округа — 13 мая в Нарьян-Маре объявят об их объединении, рассказали источники РБК.

  • О планах Кремля объединить регионы стало известно 2 апреля, когда глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области. Врио главы НАО тогда стал его заместитель Юрий Бездудный. Источник РБК говорил, что Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО.
  • Помимо объявления о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект Цыбульский и Бездудный подпишут соответствующий меморандум о намерении. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году.
  • В разные годы в России было объединено несколько регионов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а также Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем.


В сенат США внесли проект закона о санкциях против Китая из-за COVID-19

Группа американских сенаторов с помощью санкций решила заставить Китай предоставить полную информацию о событиях, вызвавших пандемию коронавируса. Они вынесли на рассмотрение сената соответствующий законопроект.

  • «Я уверен, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы здесь, в США», — заявил один из авторов документа, сенатор Линдси Грэм. По его словам, Китай отказался допускать международных специалистов в лабораторию Уханя, откуда начал распространяться коронавирус.
  • Информацию о том, что вирус начал распространяться из лаборатории Уханя, в середине апреля распространил телеканал Fox News. По его данным, вирус был создан при попытке Китая обогнать США в сфере биологических разработок, а первым заразившимся стал сотрудник лаборатории. В Пекине эту информацию опровергли.
  • Согласно законопроекту, санкции против КНР (замораживание активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет на выдачу кредитов) могут быть введены, если в течение двух месяцев Китай не отчитается перед международными организациями, не закроет все точки продаж диких животных и не освободит гонконгских активистов.


Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

После длительного противостояния с американским правосудием основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) запущена не будет.

  • Запустить блокчейн-платформу TON вместе с криптовалютой Gram планировалось в октябре 2019 года, однако из-за вмешательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуск был перенесен на 30 апреля 2020-го. В случае провала проекта Дуров обещал вернуть инвесторам часть из вложенных $1,7 млрд. Однако 24 марта окружной суд Нью-Йорка признал Gram ценной бумагой и временно запретил передачу токенов первоначальным покупателям.
  • Решение американского суда Дуров назвал парадоксальным, так как власти США запретили распространять Gram не только на территории страны, но и во всем мире. Со слов Дурова суд решил, что «гражданин США может найти какой-то способ доступа к платформе TON после ее запуска». Это подразумевает, что «другие страны не имеют суверенитета решать, что хорошо, а что плохо для их собственных граждан», считает основатель Telegram.
  • В начале мая группа разработчиков TON, не входящая в команду Telegram, запустила свою сеть Free TON, используя программные наработки, сделанные ранее братьями Павлом и Николаем Дуровыми.


США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые оказались в США, так и не будут использованы. Власти американских штатов возвращают их после пожаров в двух российских больницах. Согласно одной из версий, пожары произошли из-за возгораний в аппаратах ИВЛ.

  • Как сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), медицинская техника из России еще не применялась на территории страны, американские штаты возвращают их в FEMA «в качестве меры предосторожности».
  • Российские аппараты ИВЛ были доставлены в США в начале апреля в рамках гуманитарной помощи, причем американская сторона заплатила за часть груза.
  • «Авента-М» — самые популярные аппараты ИВЛ в России. Их проверка началась после пожаров в двух больницах, где они использовались. Возгорания произошли 9 мая в московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого и 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В двух пожарах погибли шесть человек.
Автор: Сергей Витько
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