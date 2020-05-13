Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов
Руководители двух российских регионов — Архангельской области и Ненецкого автономного округа — 13 мая в Нарьян-Маре объявят об их объединении, рассказали источники РБК.
- О планах Кремля объединить регионы стало известно 2 апреля, когда глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области. Врио главы НАО тогда стал его заместитель Юрий Бездудный. Источник РБК говорил, что Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО.
- Помимо объявления о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект Цыбульский и Бездудный подпишут соответствующий меморандум о намерении. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году.
- В разные годы в России было объединено несколько регионов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а также Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем.
В сенат США внесли проект закона о санкциях против Китая из-за COVID-19
Группа американских сенаторов с помощью санкций решила заставить Китай предоставить полную информацию о событиях, вызвавших пандемию коронавируса. Они вынесли на рассмотрение сената соответствующий законопроект.