Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Я уверен, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы здесь, в США», — заявил один из авторов документа, сенатор Линдси Грэм. По его словам, Китай отказался допускать международных специалистов в лабораторию Уханя, откуда начал распространяться коронавирус.

Информацию о том, что вирус начал распространяться из лаборатории Уханя, в середине апреля распространил телеканал Fox News. По его данным, вирус был создан при попытке Китая обогнать США в сфере биологических разработок, а первым заразившимся стал сотрудник лаборатории. В Пекине эту информацию опровергли.

Согласно законопроекту, санкции против КНР (замораживание активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет на выдачу кредитов) могут быть введены, если в течение двух месяцев Китай не отчитается перед международными организациями, не закроет все точки продаж диких животных и не освободит гонконгских активистов.



Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

После длительного противостояния с американским правосудием основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) запущена не будет.

Запустить блокчейн-платформу TON вместе с криптовалютой Gram планировалось в октябре 2019 года, однако из-за вмешательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуск был перенесен на 30 апреля 2020-го. В случае провала проекта Дуров обещал вернуть инвесторам часть из вложенных $1,7 млрд. Однако 24 марта окружной суд Нью-Йорка признал Gram ценной бумагой и временно запретил передачу токенов первоначальным покупателям.

Решение американского суда Дуров назвал парадоксальным, так как власти США запретили распространять Gram не только на территории страны, но и во всем мире. Со слов Дурова суд решил, что «гражданин США может найти какой-то способ доступа к платформе TON после ее запуска». Это подразумевает, что «другие страны не имеют суверенитета решать, что хорошо, а что плохо для их собственных граждан», считает основатель Telegram.

В начале мая группа разработчиков TON, не входящая в команду Telegram, запустила свою сеть Free TON, используя программные наработки, сделанные ранее братьями Павлом и Николаем Дуровыми.



США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые оказались в США, так и не будут использованы. Власти американских штатов возвращают их после пожаров в двух российских больницах. Согласно одной из версий, пожары произошли из-за возгораний в аппаратах ИВЛ.