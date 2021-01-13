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Массовая вакцинация россиян, газ на Украине в залоге. Главные новости РБК

Навальный решил вернуться, Путин поручил начать кампанию по массовой вакцинации от COVID-19, причиной массового отравления в Буйнакске назвали грязную воду, рубль назвали недооцененным; основные события — в обзоре РБК

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. По словам президента, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».

  • По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия готова к переходу к более широкой вакцинации населения с 18 января.

  • Путин также поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы.

  • Голикова заявила, что за три дня, с 11 по 14 января, в регионы будет поставлено около 600 тыс. доз препарата, «и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена».

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Газ из хранилищ Украины на ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО

Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму почти 100 млрд руб., оказались в залоге у российского некоммерческого Фонда промышленных активов, выяснил РБК.

  • Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа.
  • Помимо акций компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Его расчетная стоимость составляет почти 98 млрд руб., говорится в отчетности фонда.
  • В декабре 2014 года Газпромбанк потребовал от Ostchem срочно погасить остаток кредита на $842,5 млн, пригрозив взыскать заложенный газ. В январе 2015 года стороны объявили об урегулировании спорного вопроса, отказавшись раскрывать детали финансовых договоренностей. В 2016 году не только ВЭБ, но и Газпромбанк продал Фонду промышленных активов права требования по украинским кредитам.
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Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске

Всего пострадал 71 житель Буйнакска, в том числе 61 ребенок. По факту массового отравления возбудили уголовное дело.

  • Причиной массового отравления в Буйнакске стала загрязненная питьевая вода, подаваемая с нарушениями санитарного законодательства, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.
  • Лабораторные исследования выявили в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter), уточнили в ведомстве.
  • Мэр Буйнакска заявил, что организован подвоз воды на все социальные объекты, а источник загрязнения уже обнаружен.

Навальный назвал дату возвращения в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram сообщил, что 17 января вернется из Германии в Россию. По его словам, он купил билеты в Москву на рейс «Победы».

  • Накануне ФСИН потребовала для Навального реального заключения в связи с нарушениями условий освобождения по «делу «Ив Роше».

  • Условный срок Навального по «делу «Ив Роше» закончился в 2018 году. Испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 года, позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года.

  • О претензиях ФСИН к Навальному стало известно за несколько дней до истечения этого срока. Служба заявила, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

ФСИН через суд потребовала изменить условный срок Навального на реальный
Политика
Алексей Навальный

Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»

Чтобы стоимость бургеров в России и США оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 руб., тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.

  • «Индекс бигмака» основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит, курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.
  • По данным The Economist, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоил в среднем $5,66, в то время как в России — 135 руб. Чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 руб., тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.
  • Таким образом, по оценке The Economist, курс рубля занижен на 68%, ибо один бигмак в России стоит $1,81, а не $5,66 (журнал оценивает доллар в 74,63 руб., официальный курс ЦБ на 13 января установлен в 74,26 руб.).
Автор
Владислав Гордеев
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