Массовая вакцинация россиян, газ на Украине в залоге. Главные новости РБК

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Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. По словам президента, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия готова к переходу к более широкой вакцинации населения с 18 января.

Путин также поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы.

Голикова заявила, что за три дня, с 11 по 14 января, в регионы будет поставлено около 600 тыс. доз препарата, «и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена».