Год развеянных иллюзий в США, престижность MBA. Главные новости РБК

В США 2021 год пройдет под знаком раскола в обществе; банки не хотят раскрывать заемщикам причины отказа в кредитах; ценят ли работодатели диплом MBA; как Москва обогнала регионы по площади сданных за год ТЦ — в обзоре РБК

США ждет «год развеянных иллюзий»

Следующий год для США будет связан с расколом в обществе, который не позволит Джозефу Байдену проводить серьезные, а не косметические реформы, говорится в докладе МГИМО и агентства «Евразийские стратегии».

Байден унаследует от Трампа не только COVID-19 и его экономические последствия, но и низкую легитимность в глазах избирателей, голосовавших за его соперника. Однако есть отдельные области, где за время президентства Трампа консенсус элит сложился — реиндустриализация страны и неизбежность антагонизма с Китаем.

В отношении России в 2021 году могут развиваться два тренда — продолжение ее демонизации или тренд на преобладание реалистичного подхода, сторонники которого понимают опасность деградации отношений с Москвой. Их подход может совпасть с общей установкой администрации Байдена на умеренность и уход от конфликтов во внутренних и внешних делах, однако изменить курс радикально им будет сложно, так как разногласия по Сирии и Украине с командой Байдена у Москвы сильнее, чем были с администрацией Трампа.

Тем временем палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа за неделю до того, как истечет срок его полномочий. Пенс поддержать резолюцию отказался еще до голосования в конгрессе, заявив, что это не соответствует интересам страны. Сам Трамп считает, что идея демократов несет для него «нулевой риск», а сама попытка провести импичмент вызывает гнев у многих людей.

Первые заявления Трампа после беспорядков. Видео Политика

Банки против раскрытия причин отказов в кредитах

Банки не хотят раскрывать своим клиентам причины отказов по заявкам на кредиты и попросили депутатов, которые вскоре будут обсуждать соответствующие поправки в законы, не менять существующий порядок вещей. Такая просьба содержится в письме Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.