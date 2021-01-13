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Общество ,  
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Год развеянных иллюзий в США, престижность MBA. Главные новости РБК

В США 2021 год пройдет под знаком раскола в обществе; банки не хотят раскрывать заемщикам причины отказа в кредитах; ценят ли работодатели диплом MBA; как Москва обогнала регионы по площади сданных за год ТЦ — в обзоре РБК

США ждет «год развеянных иллюзий»

Следующий год для США будет связан с расколом в обществе, который не позволит Джозефу Байдену проводить серьезные, а не косметические реформы, говорится в докладе МГИМО и агентства «Евразийские стратегии».

  • Байден унаследует от Трампа не только COVID-19 и его экономические последствия, но и низкую легитимность в глазах избирателей, голосовавших за его соперника. Однако есть отдельные области, где за время президентства Трампа консенсус элит сложился — реиндустриализация страны и неизбежность антагонизма с Китаем.
  • В отношении России в 2021 году могут развиваться два тренда — продолжение ее демонизации или тренд на преобладание реалистичного подхода, сторонники которого понимают опасность деградации отношений с Москвой. Их подход может совпасть с общей установкой администрации Байдена на умеренность и уход от конфликтов во внутренних и внешних делах, однако изменить курс радикально им будет сложно, так как разногласия по Сирии и Украине с командой Байдена у Москвы сильнее, чем были с администрацией Трампа.
  • Тем временем палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа за неделю до того, как истечет срок его полномочий. Пенс поддержать резолюцию отказался еще до голосования в конгрессе, заявив, что это не соответствует интересам страны. Сам Трамп считает, что идея демократов несет для него «нулевой риск», а сама попытка провести импичмент вызывает гнев у многих людей.

Первые заявления Трампа после беспорядков. Видео
Политика

 

Банки против раскрытия причин отказов в кредитах

Банки не хотят раскрывать своим клиентам причины отказов по заявкам на кредиты и попросили депутатов, которые вскоре будут обсуждать соответствующие поправки в законы, не менять существующий порядок вещей. Такая просьба содержится в письме Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

  • Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект, который будут обсуждать в феврале, предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа».
  • В Ассоциации банков считают, что для того, чтобы объяснить отказы в кредитах клиентам, банкам придется раскрыть модели, по которым они оценивают заемщика, и тем самым нарушить коммерческую тайну. Также банки по-разному оценивают платежеспособность заемщиков, что может привести к путанице и росту числа жалоб в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного.
  • В то же время сами заемщики вполне могут оценить вероятность выдачи кредита, ориентируясь на свою кредитную историю и показатель долговой нагрузки, считают в Ассоциации банков. Получение этой информации не связано и обращением в банк, что делает закрепление нормы об объяснениях причин отказа бессмысленным.

Какие еще аргументы приводят банки, чтобы сохранить в тайне причины отказов по кредитам, и как это связанно с риском мошенничества со стороны клиентов, читайте в материале на РБК.

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Считают ли работодатели ценным диплом MBA?

Диплом Master of Business Administration (MBA) дает меньше преимуществ соискателям, чем пять лет назад, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работу SuperJob.

  • Работодатели все еще считают такой диплом дополнительным преимуществом, но доля респондентов, давших такой ответ, снизилась за последнее десятилетие: если в начале 2021 года так ответили 60% опрошенных, то в 2015 году таких респондентов было 65%, а в 2009-м— 76%.
  • Обязательным условием для работы на руководящей должности в их компании диплом MBA считают 2% респондентов (в 2015 — 3%), еще 88% заявили, что такой диплом необязателен (в 2015 — 83%).
  • 28% участников опроса считают, что бизнес-образование дает навыки, необходимые для успешной работы. Еще 19% считают, что диплом MBA повышает престиж соискателя, а 11% уверены, что бизнес-образование дает полезные связи и знакомства. Однако 24% заявили, что, по их мнению, бизнес-образование не дает ничего. В 2012 году такой ответ дали только 15% респондентов, в 2015-м — 16%.

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Тренды
Фото:Jorge Salcedo / Shutterstock

Москва обогнала регионы по строительству ТЦ

В 2020 году впервые больше половины новых торговых площадей пришлось на столицу, следует из отчета аналитиков консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

  • За год в столице ввели в эксплуатацию 232 тыс. кв. м торговых площадей, в регионах — 191 тыс. кв. м. Таким образом, 55% площадей пришлось на Москву, 45% — на регионы. Для сравнения, в 2018 году площадь построенных торговых центров составила 558 тыс. кв. м, из них 81% приходились на регионы, 19% — на Москву. В 2019 году 73% торговых площадей были сданы в регионах, 27% — в столице.
  • Эти изменения связаны с тем, что из-за пандемии больше всего переносов сроков открытий новых ТЦ пришлось на регионы, в меньшей степени это коснулось Москвы. В регионах ввели на 40% меньше новых торговых площадей, чем прогнозировалось в начале 2020 года, тогда как в Москве отклонение составило всего 18%. В 2021 году строительная активность в регионах восстановится и Москва свое лидерство утратит, ожидают аналитики.
Автор
Наталья Демченко
Дональд Трамп США кредиты банки Москва торговые центры
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Политика
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Финансы
Престиж диплома MBA снизился в глазах российских работодателей
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