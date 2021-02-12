Губернаторы под угрозой, оскорбления в Instagram. Главные новости РБК

Губернаторам каких регионов может грозить отставка в этом году, что ВОЗ думает о перчатках как о мере защиты от COVID, куда ушел экс-замминистра и экс-глава ПФР Антон Дроздов, бан за оскорбления в Instagram — в обзоре РБК

Эксперты назвали вероятных губернаторов-отставников

Восемь глав регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), который есть у РБК. Вероятность ухода в отставку, по оценкам АПЭК, у всех разная.