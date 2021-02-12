Губернаторы под угрозой, оскорбления в Instagram. Главные новости РБК
Губернаторам каких регионов может грозить отставка в этом году, что ВОЗ думает о перчатках как о мере защиты от COVID, куда ушел экс-замминистра и экс-глава ПФР Антон Дроздов, бан за оскорбления в Instagram — в обзоре РБК
Эксперты назвали вероятных губернаторов-отставников
Восемь глав регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), который есть у РБК. Вероятность ухода в отставку, по оценкам АПЭК, у всех разная.
Самая высокая вероятность отставки у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он занимает пост с 2005 года, его срок истекает в 2021 году. АПЭК указывает на высокий уровень протестного голосования на региональных выборах 2018 года, на публичные конфликты с представителями областного отделения КПРФ. Сам Морозов рассчитывает получить разрешение выдвигаться на новый губернаторский срок, считают эксперты.
Средняя вероятность отставки, по оценке АПЭК, у Сергея Жвачкина (Томская область), Шолбана Кара-оола (Тува), Александра Усса (Красноярский край), Владимира Сипягина (Владимирская область), Валентина Коновалова (Хакасия). Последние три региона ранее вошли в пятерку с наиболее низким рейтингом доверия граждан губернаторам.
Нулевая либо очень низкая вероятность отставки у Алексея Дюмина (Тульская область), Игоря Рудени (Тверская область), Рамзана Кадырова (Чечня), Рашида Темрезова (Карачаево-Черкесия).
Какие факторы играют против действующих глав регионов или за них, подробно можно прочитать в материале РБК:
В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет рекомендации носить перчатки в общественных местах для защиты от COVID-19, рассказала в интервью РБК представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, эксперты советуют мыть руки в течение 20–40 секунд или обрабатывать их антисептиком, а также обрабатывать поверхности предметов в общественных местах.
Тем не менее, по словам Вуйнович, ношение перчаток рекомендуется в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще. «Через московский транспорт ежедневно проходит несколько миллионов человек, и возможность распространить инфекцию большая», — отмечает она.
Вуйнович также рассказала, эффективны ли существующие вакцины против новых штаммов COVID-19, как их выявляют, а также о том, что ВОЗ думает про сертификаты прививок и о проблеме уязвимости врачей. Подробнее об этом читайте в полной версии интервью представителя ВОЗ.
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
Экс-глава Пенсионного фонда устроился в оборонный банк
Бывший замминистра финансов и экс-глава Пенсионного фонда Антон Дроздов переходит на работу в Промсвязьбанк (ПСБ), выяснил РБК.
По словам источника РБК, Дроздов глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения транзакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки. В пресс-службе банка РБК подтвердили, что наняли Дроздова на должность советника.
Пенсионный фонд Дроздов возглавлял с июля 2008 по 2020 год, с поста он ушел вскоре после того, как Михаил Мишустин стал премьер-министром вместо Дмитрия Медведева. В тот же день Дроздов стал замминистра финансов, к нему в том числе перешло кураторство пенсионной системы. Одной из основных задач Дроздова, по данным «Коммерсанта», была разработка гарантированного пенсионного плана — реформированной системы пенсионных накоплений. Этот законопроект по-прежнему не принят.
Покинул Минфин Дроздов в результате сокращения его должности — уменьшение числа заместителей министра стало частью реформы госуправления. Кураторство пенсионных вопросов в ведомстве перешло в сферу полномочий другого замминистра финансов, Алексея Моисеева.
Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления
Instagram объявил, что будет удалять аккаунты, чьи владельцы допускают оскорбительные сообщения в личной переписке с другими пользователями. Ранее за оскорбления в личной переписке пользователям приложения грозил только временный бан.
Ужесточение правил спровоцировала волна расистских оскорблений в интернете в отношении игроков британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Команда в конце января проиграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1. Сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности, по правилам Instagram запрещены.
Еще одно планируемое нововведение, призванное сократить поток оскорблений, — право отключать возможность получения личных сообщения со страниц, на которые они не подписаны, для всех пользователей. Сейчас эта функция доступна для корпоративных аккаунтов и профилей с большим числом читателей.
За какими событиями следить сегодня:
Днем 12 февраля пройдет заседание совета директоров Банка России, где будут обсуждать ключевую ставку. В прошлый раз, на заседании в середине декабря, ЦБ решил ее оставить без изменений — на рекордно низком уровне в 4,25%.
Бабушкинский суд Москвы продолжит рассматривать дело оппозиционера Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Что было на прошлом заседании — в материале РБК.