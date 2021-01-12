Популярность Telegram из-за Трампа, COVID по кашлю. Главные новости РБК

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«Сбер» предложил диагностировать COVID-19 по кашлю

«Сбер» сообщил, что его специалисты по искусственному интеллекту разработали алгоритм, который способен определить вероятность того, что человек болен COVID-19, всего за минуту. Для анализа алгоритм использует звуки кашля и дыхания: их превращают в спектрограмму, после чего анализируют энергию звука на разных частотах.

В перспективе «Сбер» планирует выпустить специальное приложение, которое можно будет использовать для самоконтроля состояния здоровья. Оно будет доступно в App Store и Google Play.

Для «тренировки» нейросети, которая анализирует спектрограммы звуков, использовались собранные в российских клиниках записи дыхания и кашля пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Благодаря запуску приложения «Сбер» планирует повысить точность модели.

В начале декабря 2020 года «Сбер» уже запустил онлайн-сервис по определению вероятного диагноза с помощью искусственного интеллекта. Для получения консультации пользователь должен в свободной форме перечислить в сервисе симптомы, после чего система выделит три наиболее вероятных причины недомогания. Эксперты предупреждали, что такой механизм может усугубить проблему самолечения, которое может быть опасно из-за отсутствия диагноза квалифицированного специалиста.