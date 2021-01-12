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Популярность Telegram из-за Трампа, COVID по кашлю. Главные новости РБК

Как диагностировать коронавирус с помощью искусственного интеллекта, события в США подстегнули рост популярности Telegram, как будут сокращать чиновников в России, новое решение по делу «Нового величия» — главные новости РБК

«Сбер» предложил диагностировать COVID-19 по кашлю

«Сбер» сообщил, что его специалисты по искусственному интеллекту разработали алгоритм, который способен определить вероятность того, что человек болен COVID-19, всего за минуту. Для анализа алгоритм использует звуки кашля и дыхания: их превращают в спектрограмму, после чего анализируют энергию звука на разных частотах.

  • В перспективе «Сбер» планирует выпустить специальное приложение, которое можно будет использовать для самоконтроля состояния здоровья. Оно будет доступно в App Store и Google Play.
  • Для «тренировки» нейросети, которая анализирует спектрограммы звуков, использовались собранные в российских клиниках записи дыхания и кашля пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Благодаря запуску приложения «Сбер» планирует повысить точность модели.
  • В начале декабря 2020 года «Сбер» уже запустил онлайн-сервис по определению вероятного диагноза с помощью искусственного интеллекта. Для получения консультации пользователь должен в свободной форме перечислить в сервисе симптомы, после чего система выделит три наиболее вероятных причины недомогания. Эксперты предупреждали, что такой механизм может усугубить проблему самолечения, которое может быть опасно из-за отсутствия диагноза квалифицированного специалиста.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Telegram вышел в топ популярных приложений в США на фоне новостей о Трампе

После того, как популярные соцсети начали блокировать аккаунты Дональда Трампа и его сторонников, мессенджер Telegram внезапно вырвался на второе место по популярности в магазинах приложений в США. С 6 января, когда сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия, по 10 января его скачали свыше 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем неделей ранее.

  • The Daily Telegraph напрямую связывает скачок популярности Telegram с политикой американских соцмедиа. Одним из факторов популярности мессенджера могло стать решение Apple и Google удалить из магазинов приложений соцсеть Parler, которая была популярна у сторонников Трампа и любителей конспирологических теорий. Apple и Google обвинили ее в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности». После этого пользователи Parler начали призывать к переходу в Telegram.
  • На рост популярности Telegram также могло повлиять изменение политики конфиденциальности другого популярного мессенджера — WhatsApp. 8 января администрация последнего объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.
  • Основатель Telegram Павел Дуров также заявил о «бегстве» пользователей американских соцсетей в мессенджер и назвал ИТ-гигантов США «большой проблемой для свободы». 12 января он сообщил, что за последние трое суток в мессенджере зарегистрировались 25 млн человек.
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Объявят ли Трампу импичмент. Что важно знать
Политика
Фото:Jae C. Hong / AP

Мишустин утвердил параметры массовых сокращений чиновников

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает параметры реформы госаппарата и сокращения числа госслужащих. В соответствии с ним, сокращение затронет 32 тыс. должностей.

  • Численность центрального аппарата исполнительной власти будет сокращена на 5%, а территориальных органов на 10%. В центральных аппаратах ведомств исполнительной власти будет сокращена 741 должность, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения. В обеспечивающих подразделениях (кадры, бухгалтерия и тому подобное) смогут работать не более 30% от общей численности сотрудников.
  • Кроме того, по новым требованиям, в структурных подразделениях министерств теперь не может быть менее 40 должностей. Отделов в составе департамента или управления может быть не менее пяти единиц, а в составе самостоятельного отдела — не менее десяти.
  • С учетом общего количества чиновников в России, в реальности сокращение не затронет и 10% госслужащих. На 2019 год в России в в государственных и муниципальных органах власти работали 2,4 млн человек. Работников госструктур, у которых есть официальный статус государственных или муниципальных служащих, примерно вдвое меньше: 603 тыс. федеральных государственных гражданских служащих, 252 тыс. региональных гражданских служащих и 395 тыс. муниципальных служащих в органах местного самоуправления.

Двум фигурантам дела «Нового величия» смягчили приговор

В результате апелляции Мосгорсуд смягчил наказание для Петра Карамзина и Руслана Костыленкова, но не намного — из срока им вычли всего по три месяца.

  • Они получили шесть лет и три месяца и шесть лет и девять месяцев лишения свободы соответственно. Остальные фигуранты дела получили те же сроки, что и раньше.
  • Следствие и прокуратура утверждали, что молодые люди были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков» и объединились для «подготовки конституционного переворота с последующим захватом власти».
  • Защита, однако, полагает, что дело стало результатом провокации. В Telegram-чат, где будущие обвиняемые общались на политические темы, были внедрены трое оперативников центра «Э» МВД и один агент силовиков под псевдонимом Руслан Д., который, по сути, и оказался инициатором создания экстремистского движения, настаивала защита.

Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела «Нового величия»
Общество
Петр Карамзин

Автор
Георгий Тадтаев
главные новости «Сбербанк» коронавирус COVID-19 Telegram массовые сокращения "Новое величие"
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