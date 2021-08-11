Рост доходности вкладов, опасность «йота»-штамма. Главное за ночь

Ставки по депозитам в крупных банках в августе резко выросли, ученые сообщили о росте летальности штамма «йота», из-за увеличения себестоимости производства кондитеры упрощают рецепт конфет. Главные новости — в обзоре РБК

Крупные банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

Индекс FRG100, рассчитываемый компанией Frank RG, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Это соответствует допандемийным показателям конца 2019 года. В августе показатель продемонстрировал самый заметный за декаду рост с ноября 2018 года — на 0,16 п.п.

В конце июля ЦБ поднял ключевую ставку до 6,5%. 11 крупных банков подняли доходность своих сберегательных продуктов до этого уровня, еще пять банков улучшили условия по вкладам примерно в то же время, а еще 11 — в августе. Доходность по вкладам в некоторых банках может составлять 7,5–8%, однако не по стандартным вкладам, а с выполнением определенных условий.

Ученые в США оценили опасность «йота»-штамма COVID-19

Штамм «йота», который выявили в США и десятках других стран, может повысить уровень смертности среди пожилых людей на 82% (по сравнению с показателями для других штаммов, касается возрастной группы от 65 до 74 лет), выяснили американские ученые. Как показали исследования, среди лиц в возрасте от 45 до 64 лет летальность выросла на 46%, среди граждан старше 75 лет — на 62%. Помимо этого ученые пришли к выводу, что вариант «йота» передается на 15–25% быстрее, чем другие известные мутации.