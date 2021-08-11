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Общество ,  

Рост доходности вкладов, опасность «йота»-штамма. Главное за ночь

Ставки по депозитам в крупных банках в августе резко выросли, ученые сообщили о росте летальности штамма «йота», из-за увеличения себестоимости производства кондитеры упрощают рецепт конфет. Главные новости — в обзоре РБК

Крупные банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

Индекс FRG100, рассчитываемый компанией Frank RG, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Это соответствует допандемийным показателям конца 2019 года. В августе показатель продемонстрировал самый заметный за декаду рост с ноября 2018 года — на 0,16 п.п.

  • В конце июля ЦБ поднял ключевую ставку до 6,5%. 11 крупных банков подняли доходность своих сберегательных продуктов до этого уровня, еще пять банков улучшили условия по вкладам примерно в то же время, а еще 11 — в августе. Доходность по вкладам в некоторых банках может составлять 7,5–8%, однако не по стандартным вкладам, а с выполнением определенных условий.

Ученые в США оценили опасность «йота»-штамма COVID-19

Штамм «йота», который выявили в США и десятках других стран, может повысить уровень смертности среди пожилых людей на 82% (по сравнению с показателями для других штаммов, касается возрастной группы от 65 до 74 лет), выяснили американские ученые. Как показали исследования, среди лиц в возрасте от 45 до 64 лет летальность выросла на 46%, среди граждан старше 75 лет — на 62%. Помимо этого ученые пришли к выводу, что вариант «йота» передается на 15–25% быстрее, чем другие известные мутации.

  • Этот вариант вируса был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Сейчас он выявлен во всех штатах США, а также в 27 странах мира. ВОЗ включила эту мутацию в список представляющих интерес. Туда попадают штаммы, выявляемость и область распространения которых растет.
  • Пока в мире циркулирует штамм «дельта» (включен ВОЗ в список вариантов коронавируса, которые вызывают опасения), достижение коллективного иммунитета невозможно, заявил руководитель группы разработчиков Оксфордской вакцины Эндрю Поллард. Он пояснил, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни COVID-19 и смерти, но не от заражения и передачи вируса другим лицам.

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Кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен

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Себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию выросла примерно на 30%, в том числе за счет подорожания растительных жиров, включая пальмовое масло, а также какао, сахара, муки и упаковки. Из-за этого компания «Эссен Продакшн АГ» (выпускает конфеты под марками «35», «ДаЁжъ», Cho Ko-Te и Q) намерена использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров при запуске новых конфет.

  • Сейчас цены на некоторые конфеты со сложными начинками в среднем превысили 350 руб. за 1 кг, тогда как для большинства покупателей приемлемая цена находится в диапазоне от 200 до 300 руб. По словам гендиректора «Эссен Продакшн АГ» Леонида Барышева, ретейлеры сами предлагают производителям сделать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле». В итоге компания решила упростить часть рецептуры. Например, жиросодержащая начинка может быть заменена влагосодержащей (желейной, молочной, помадной), в конфете может измениться содержание жира и в целом жиры могут заменяться более дешевыми.

Что еще произошло:

  • Египет с 1 ноября введет минимальные цены на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях. Так, минимум за ночь в «четырех звездах» будет составлять $28, в «пяти звездах» — $40.
  • По состоянию на 1 июля россияне были должны банкам 23,9 трлн руб. С 1 июля 2020 года этот показатель вырос на 4 трлн руб.
  • Депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина, который ранее сознался в том, что случайно застрелил человека, отправили под домашний арест на два месяца. Его также исключили из «Единой России».
Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
коронавирус главные новости депозиты ставки по вкладам рост цен
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