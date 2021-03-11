Оборонка без WhatsApp, в ЕС четвертая вакцина. Главное за день

Zoom и оборонка, Путин посоветовал бизнесу инвестировать дома, в Евросоюзе появилась четвертая вакцина, МВД объяснило задержание бывших владельцев сети Spar, принц Уильям выступил с оправданиями; главные новости — в обзоре РБК

Работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер, рассказал РБК источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Решение было принято после того, как WhatsApp объявил об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook — свою головную компанию. «При этом сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения», — добавил собеседник РБК. Второй источник РБК в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий оборонного комплекса существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание.

Путин посоветовал бизнесу инвестировать «лучше в дом»

Президент провел совещание о мерах по повышению инвестиционной активности. «Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и такими планами. Но в условиях большой неопределенности лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», — сообщил Путин.