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Оборонка без WhatsApp, в ЕС четвертая вакцина. Главное за день

Zoom и оборонка, Путин посоветовал бизнесу инвестировать дома, в Евросоюзе появилась четвертая вакцина, МВД объяснило задержание бывших владельцев сети Spar, принц Уильям выступил с оправданиями; главные новости — в обзоре РБК

Работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер, рассказал РБК источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

  • Решение было принято после того, как WhatsApp объявил об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook — свою головную компанию. «При этом сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения», — добавил собеседник РБК. Второй источник РБК в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий оборонного комплекса существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание.

Путин посоветовал бизнесу инвестировать «лучше в дом»

Президент провел совещание о мерах по повышению инвестиционной активности. «Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и такими планами. Но в условиях большой неопределенности лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», — сообщил Путин.

  • Путин также поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) в течение года вести мониторинг прибыли крупнейших российских компаний и следить, куда эти средства инвестируются. Он заявил, что прибыль крупнейших компаний выросла из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках. С результатами мониторинга президент намерен знакомиться ежеквартально. Правительство должно в течение месяца представить новые предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в том числе в инфраструктурные проекты.

Путин заявил об убыточности стратегии «сиюминутного результата» в бизнесе
Бизнес
Владимир Путин

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Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса

Препарат Janssen производства компании Johnson & Johnson получил одобрение европейского регулятора. Условное разрешение, выданное EMA, позволяет применять вакцину для граждан старше 18 лет. До этого препарат одобрили в США, Канаде и Бахрейне.

  • Препарат от Johnson & Johnson стал первой однокомпонентной вакциной, разрешенной в Европе. Регулятор сообщил, что после клинических испытаний в США, Латинской Америке и ЮАР он показал эффективность 67%. Среди побочных эффектов указываются небольшая боль в месте инъекции, головные и мышечные боли, усталость и тошнота.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В МВД объяснили претензии к бывшим совладельцам сети Spar в России

Бывших руководителей торговой сети Spar в России, которых задержали 10 марта, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД. 

  • Следователи установили, что в январе 2018 года преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в стране) предоставила в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» заведомо ложные сведения, на основании которых компании выдали кредит. «ТД Интерторг» при этом выполнять свои обязательства изначально не собирался, сейчас компания является банкротом. Речь идет о сумме 8 млрд руб.

Принц Уильям назвал королевскую семью «вообще не расистской»

Так он отреагировал на слова младшего брата и невестки. Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили, что члены семьи обсуждали цвет кожи их будущего ребенка.

  • «Мы вообще не расистская семья», — сказал Уильям. Он отметил, что еще не разговаривал с братом после интервью на американском телевидении, но планирует провести беседу в ближайшее время.

Главные заявления из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Общество
Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

Автор
Владислав Гордеев
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