Конституция Белоруссии, уход главы Пенсионного фонда. Главные новости РБК
Топилин уйдет с поста главы Пенсионного фонда
На посту главы ПФР бывший министр труда проработал чуть больше года.
- Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин объявил сотрудникам о своем уходе с поста, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в правительстве. Источник РБК, близкий к правительству, и собеседник в правительстве подтвердили уход Топилина из ПФР.
- Ранее вице-премьер Татьяна Голиков озвучивала идею объединения всех социальных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС) в единую структуру. «Объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — предлагала она.
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О планах конституционной реформы президент Белоруссии заявил, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.