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Общество ,  
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Конституция Белоруссии, уход главы Пенсионного фонда. Главные новости РБК

Топилин уйдет из ПФР, белорусам объявили о подготовке новой конституции, силовики пригрозили наказаниями за «фонарики», Hyundai и Kia пожаловались на суды, Алекперов вступился за будущее нефти. Основные события — в обзоре РБК

Топилин уйдет с поста главы Пенсионного фонда

На посту главы ПФР бывший министр труда проработал чуть больше года.

  • Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин объявил сотрудникам о своем уходе с поста, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в правительстве. Источник РБК, близкий к правительству, и собеседник в правительстве подтвердили уход Топилина из ПФР.
  • Ранее вице-премьер Татьяна Голиков озвучивала идею объединения всех социальных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС) в единую структуру. «Объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — предлагала она.

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Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции

О планах конституционной реформы президент Белоруссии заявил, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции страны, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.
  • «Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять. Конституцию, третью уже, мы подготовим. Отвечаю на ваш вопрос прямо: в течение этого года проект Конституции будет готов», — заявил Лукашенко, уточнив, что документ будут обсуждать всенародно.
  • Новую конституцию «как минимум в начале следующего года» вынесут «на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум».

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram

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Организаторам «фонариков» за Навального пригрозили уголовными делами

Генпрокуратура, СК и МВД выступили с предупреждениями о недопустимости несогласованных акций и ответственности за участие в них.

  • «В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в предупреждении Генпрокуратуры.
  • С аналогичным предупреждением выступил и Следственный комитет. Там напомнили, что участие в несогласованных митингах имеет серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности. В МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать карантинные меры в связи с COVID-19, в связи с чем массовые акции запрещены.
  • Ранее координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков рассказал о планах проведения новой акции: «Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко <...>. Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram».

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Hyundai и Kia пожаловались в СК на судей в Тольятти

Автопроизводители заподозрили судей Тольятти в мошенническом сговоре с перекупщиками автомобилей.

  • Южнокорейские производители Kia и Hyundai попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу некоторых районных судов Тольятти. Они считают, что сотрудники суда могут участвовать в мошеннической схеме при рассмотрении исков о защите прав потребителей.
  • Представитель «Хендэ Мотор СНГ» сообщил, что ущерб от действий судей в Тольятти для компании оценивается в 30 млн руб. по уже завершенным делам и еще в 40 млн руб. по текущим.
  • Компании подозревают, что за решениями по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей, возможно, скрываются злоупотребления правом и попытки получения выгоды. По их словам, дефекты, из-за которых им по суду возвращали машины на излете гарантийного срока, могли быть причинены умышленно самими владельцами.

Алекперов назвал бессмысленными призывы отказаться от нефти

Глава ЛУКОЙЛа заверил, что время отказа от нефти наступит еще очень не скоро, поскольку углеводороды — это не только топливо, а их роль в современной экономике не ограничивается использованием в двигателях.

  • Продукция ЛУКОЙЛа, как и другой нефтяной компании, не только топливо, а «основа современного мира», заявил совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в социальных сетях.
  • «Нефть используется для производства одежды, мебели, лекарств, любой электронной техники, многого другого. В конце концов, мобильный телефон есть у каждого из нас. И все призывы отказаться от нефти бессмысленны. Поверьте, не наступило еще это время», — сказал он.
  • Бизнесмен сообщил, что весной 2021 года ЛУКОЙЛ, который был основан 30 лет назад, представит новую долгосрочную стратегию развития, которая «будет соответствовать современным вызовам».

Выручка от экспорта российской нефти в 2020-м упала на 40%
Экономика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Автор
Владислав Гордеев
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