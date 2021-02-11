Конституция Белоруссии, уход главы Пенсионного фонда. Главные новости РБК

Топилин уйдет из ПФР, белорусам объявили о подготовке новой конституции, силовики пригрозили наказаниями за «фонарики», Hyundai и Kia пожаловались на суды, Алекперов вступился за будущее нефти. Основные события — в обзоре РБК

Топилин уйдет с поста главы Пенсионного фонда

На посту главы ПФР бывший министр труда проработал чуть больше года.

Руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин объявил сотрудникам о своем уходе с поста, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в правительстве. Источник РБК, близкий к правительству, и собеседник в правительстве подтвердили уход Топилина из ПФР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голиков озвучивала идею объединения всех социальных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС) в единую структуру. «Объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — предлагала она.

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О планах конституционной реформы президент Белоруссии заявил, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.