Мусор разделят у 42%, траты иностранцев в России. Главные новости РБК

У 42% россиян будет доступ к раздельному сбору мусора, у союза Москвы и Минска сменится госсекретарь; Юлия Навальная улетела из Москвы во Франкфурт-на-Майне; траты иностранцев в России растут — в обзоре РБК

Почти половине россиян обеспечат доступ к раздельному сбору мусора

В этом году правительство поручит куратору мусорной реформы — Российскому экологическому оператору (РЭО) — обеспечить доступ к раздельному сбору мусора для 42% россиян, узнал РБК. Это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее.

Цель в 42% указана в проекте перечня ключевых показателей эффективности деятельности РЭО на этот год, который в первом квартале должен утвердить наблюдательный совет компании во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко. У РБК есть копия документа, его содержание подтвердила представитель Абрамченко.

Представитель РЭО сообщил РБК, что ключевые показатели эффективности оператора пока еще не утверждены. По его словам, эти цели в РЭО оценивают как выполнимые. Сейчас в России, по его словам, установлено более 92 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Для полного обеспечения страны возможностью разделять мусор (на смешанный и содержащий вторсырье) необходимо около 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд руб.

По данным Greenpeace на март 2020 года, раздельный сбор отходов был доступен только 27,2 млн человек, или 18,5% населения России. Представитель Минприроды подтвердил эти данные. Однако по итогам года услугой по оборудованию контейнерных площадок для раздельного сбора отходов было уже охвачено 26% населения страны, указывает РЭО.

Госсекретарь Союзного государства уйдет в отставку

Россия и Белоруссия обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, рассказали источники РБК. Сейчас этот пост занимает Григорий Рапота, ему 77 лет.