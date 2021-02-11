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Мусор разделят у 42%, траты иностранцев в России. Главные новости РБК

У 42% россиян будет доступ к раздельному сбору мусора, у союза Москвы и Минска сменится госсекретарь; Юлия Навальная улетела из Москвы во Франкфурт-на-Майне; траты иностранцев в России растут — в обзоре РБК

Почти половине россиян обеспечат доступ к раздельному сбору мусора

В этом году правительство поручит куратору мусорной реформы — Российскому экологическому оператору (РЭО) — обеспечить доступ к раздельному сбору мусора для 42% россиян, узнал РБК. Это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее.

  • Цель в 42% указана в проекте перечня ключевых показателей эффективности деятельности РЭО на этот год, который в первом квартале должен утвердить наблюдательный совет компании во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко. У РБК есть копия документа, его содержание подтвердила представитель Абрамченко.
  • Представитель РЭО сообщил РБК, что ключевые показатели эффективности оператора пока еще не утверждены. По его словам, эти цели в РЭО оценивают как выполнимые. Сейчас в России, по его словам, установлено более 92 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Для полного обеспечения страны возможностью разделять мусор (на смешанный и содержащий вторсырье) необходимо около 420 тыс. контейнеров стоимостью 5,2 млрд руб.
  • По данным Greenpeace на март 2020 года, раздельный сбор отходов был доступен только 27,2 млн человек, или 18,5% населения России. Представитель Минприроды подтвердил эти данные. Однако по итогам года услугой по оборудованию контейнерных площадок для раздельного сбора отходов было уже охвачено 26% населения страны, указывает РЭО.

Госсекретарь Союзного государства уйдет в отставку

Россия и Белоруссия обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, рассказали источники РБК. Сейчас этот пост занимает Григорий Рапота, ему 77 лет.

  • На место Рапоты рассматривают кандидатуру нынешнего посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, рассказали собеседники РБК с обеих сторон переговоров. Однако обсуждение кандидатуры нового госсекретаря еще продолжается. В посольстве России в Белоруссии, белорусском и российском министерствах иностранных дел, постоянном комитете союза от комментариев отказались.
  • Госсекретарь Союзного государства руководит постоянным комитетом Союзного государства, который занимается реализацией Договора о союзе. Он разрабатывает предложения по стратегии развития союза, координирует работу его органов, занимается рассмотрением программ, проектов и мероприятий объединения, представляет заключения по ним в Совет министров и информирует его о ходе их выполнения.
  • Назначает и освобождает от должности госсекретаря Союзного государства Высший государственный совет по представлению председателя Совета министров (пост занимает российский премьер Михаил Мишустин). В состав Высшего госсовета, который возглавляет Александр Лукашенко, входят главы государств и правительств, руководители палат парламентов обеих стран.

СМИ сообщили об отъезде Юлии Навальной из России

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Юлия Навальная, жена оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО, вечером 10 февраля прилетела во Франкфурт-на-Майне. Об этом со ссылкой на источники сообщил Der Spiegel.

  • Об отъезде Юлии Навальной из России вечером 10 февраля со ссылкой на источник сообщал «Интерфакс». По данным агентства, она улетела из аэропорта Домодедово.
  • Однако адвокат Навальной Светлана Давыдова заявила, что у нее нет данных об отъезде Юлии. Не подтвердил ее отъезд из России и защитник Алексея Навального Вадим Кобзев. По данным Der Spiegel, Навальная прилетела в Германию с «частным визитом».
  • В Германию, в берлинскую клинику «Шарите», доставили оппозиционера Алексея Навального после того, как он впал в кому в августе 2020 года. После возвращения Навальных в Россию Алексея Навального арестовали по обвинению ФСИН в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд требование ФСИН поддержал, теперь политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев.
  • После ареста Алексея Навального в городах России прошли несогласованные с властями митинги в его поддержку, в которых жена оппозиционера принимала участие. За участие в акции 23 января ее задержала полиция. Из участка ее отпустили, но позднее в ее квартире также провели обыск по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, открытому из-за митингов. За участие в митинге 31 января ее также задерживала полиция, позднее ее оштрафовали на 20 тыс. руб.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Иностранцы стали больше тратить в России

Крупнейшие банки оценили для РБК, как меняются расходы иностранцев в России в начале 2021 года. Сейчас их объем постепенно восстанавливается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Однако банки разошлись в оценках: ВТБ фиксирует рост трат по сравнению с периодом до локдауна; в то же время Сбербанк отмечает, что они по-прежнему падают, но уже не так сильно.
  • Так, по данным Сбербанка, общее падение трат иностранцев в январе составило 15% в годовом выражении, при том что на пике обвала (в апреле прошлого года) оно достигало 74%, а в марте, последнем месяце перед введением локдауна, — 19%.
  • ВТБ, по словам его представителя, и вовсе видит рост расходов иностранцев в России на 11% в сравнении с прошлым январем, до 2,4 млрд руб. В то же время в эквайринговой сети «Русского стандарта» (пятый по величине банк-эквайер в стране) общая сумма операций по иностранным картам снизилась на 54% относительно января 2020 года.

За чем следить сегодня:

Сегодня, 11 февраля, в Московском городском суде состоится пересмотр дела врача-гематолога Елены Мисюриной, ранее осужденной на два года колонии за гибель пациента.

Сама Мисюрина свою вину отрицала и говорила, что больной умер по другой причине, в ее поддержку активно выступило врачебное сообщество.

Приговор в два года колонии для Мисюриной отменил Мосгорсуд, однако затем Второй кассационный суд отменил уже это решение Мосгорсуда и вернул дело в прокуратуру.

Автор
Наталья Демченко
Юлия Навальная Виктория Абрамченко раздельный сбор мусора ВТБ Сбербанк финансы траты Белоруссия Союзное государство
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