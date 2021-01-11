Новый импичмент Трампа, Пашинян и Алиев в Москве. Главные новости РБК

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли новый план по развитию Карабаха, в Берлине и Париже не одобрили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях, в Москве расширили списки для прививок; основные события — в обзоре РБК

Встреча Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

Переговоры в Москве 11 января были организованы по инициативе Путина. Стороны обсудили выполнение договоренностей в рамках соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, а также дальнейшие шаги по решению проблем.

Во время встречи в Кремле Никол Пашинян и Ильхам Алиев не пожали друг другу руки. «Здравствуйте», — сказал Пашинян. «Здравствуйте», — ответил ему Алиев. После этого азербайджанский и армянский лидеры сели за стол с Владимиром Путиным.

По итогам встречи стороны приняли заявление о совместном развитии Нагорного Карабаха. Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры.

Комментируя итоги переговоров, Ильхам Алиев заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций, которую обсуждали главы трех стран, отвечает интересам и Еревана, и Баку. Никол Пашинян заявил, что реализация положений подписанного заявления может изменить экономический облик всего региона. По словам Путина, подписанные планы пойдут на пользу и армянскому, и азербайджанскому народу, а значит, и России. Речь идет о железнодорожном сообщении Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении и Армении с Россией через территорию Азербайджана.

После трехсторонних переговоров Владимир Путин провел двусторонние переговоры с каждым из лидеров.

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