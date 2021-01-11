Новый импичмент Трампа, Пашинян и Алиев в Москве. Главные новости РБК
Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли новый план по развитию Карабаха, в Берлине и Париже не одобрили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях, в Москве расширили списки для прививок; основные события — в обзоре РБК
Встреча Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
Переговоры в Москве 11 января были организованы по инициативе Путина. Стороны обсудили выполнение договоренностей в рамках соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, а также дальнейшие шаги по решению проблем.
Во время встречи в Кремле Никол Пашинян и Ильхам Алиев не пожали друг другу руки. «Здравствуйте», — сказал Пашинян. «Здравствуйте», — ответил ему Алиев. После этого азербайджанский и армянский лидеры сели за стол с Владимиром Путиным.
По итогам встречи стороны приняли заявление о совместном развитии Нагорного Карабаха. Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры.
Комментируя итоги переговоров, Ильхам Алиев заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций, которую обсуждали главы трех стран, отвечает интересам и Еревана, и Баку. Никол Пашинян заявил, что реализация положений подписанного заявления может изменить экономический облик всего региона. По словам Путина, подписанные планы пойдут на пользу и армянскому, и азербайджанскому народу, а значит, и России. Речь идет о железнодорожном сообщении Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении и Армении с Россией через территорию Азербайджана.
После трехсторонних переговоров Владимир Путин провел двусторонние переговоры с каждым из лидеров.
Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа после беспорядков в столице страны.
Трампа предлагают обвинить только по одному пункту: подстрекательство к восстанию. В проекте говорится, что президент препятствовал мирной передаче власти и «тем самым предал доверие к себе как к президенту, что нанесло очевидный вред народу Соединенных Штатов».
Срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января. В этот день пройдет инаугурация Джо Байдена.
Представители канцлера Германии и французского правительства не одобрили блокировку аккаунтов президента США в социальных сетях.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает решение заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа в социальных сетях сомнительным. Как пояснил ее представитель, свобода выражения мнения является фундаментальным правом и может быть ограничена только законодательными органами, а не руководителями частных компаний.
Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в Париже считают необходимой борьбу с пропагандой ненависти в соцсетях, но без одобрения относятся к блокировке аккаунтов Трампа. «Мне не по себе из-за этого решения», — сказал он.
Акции соцсети Twitter, которая объявила о пожизненной блокировке аккаунта Трампа, рухнули 11 января на 11%.
В Москве разрешили вакцинироваться от COVID-19 новым категориям жителей
Всего в Москве уже разрешили делать прививки более чем 20 категориям граждан.
С 13 января открыта запись на прививку для работников науки, ИТ, телекоммуникации и связи, сфер туризма, недвижимости, а также для сотрудников частных компаний по социальному обслуживанию населения.
Кроме того, с 14 января в столице заработает 30 дополнительных прививочных пунктов, сейчас в Москве открыто 70 таких центров вакцинации.
Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи. Завершение испытаний намечено на декабрь 2021 года. В них примут участие 150 добровольцев. Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения, одна доза составляет 0,5 мл. Ранее президент Владимир Путин объявил, что в России разрабатывается «лайт-вакцина» от коронавируса.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
В Подмосковье грузовик врезался в колонну военных автобусов
В результате ДТП погибли четыре военнослужащих, количество пострадавших превысило 40 человек.
По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну автобусов с солдатами-срочниками на Новорижском шоссе в Московской области. На месте аварии погибли два человека, еще двое пострадавших скончались по пути в больницу.
Раненых и пострадавших доставляли в больницы не только машины скорой помощи, но и проезжавшие мимо автомобилисты, госпитализированы более 20 человек.
Водитель грузовика задержан, он пройдет экспертизу на состояние опьянения. Вопрос о возбуждении уголовного дела на момент выхода этого материала еще не решен.
Тиньков увидел сложности в поиске покупателя на «Тинькофф»
По мнению бизнесмена, если даже «Яндекс» не смог сделать достойное предложение по приобретению банка, то вряд ли получится вообще найти того, кто сможет себе позволить купить «такую махину», как «Тинькофф».
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в интервью Forbes рассказал о срыве сделки TCS Group с «Яндексом». Причинами, по которой она не случилась, бизнесмен назвал отказ технологического гиганта от объединения и желание «Яндекса» полностью купить банк.
Как рассказал Тиньков, он предложил Аркадию Воложу доплатить, на что тот заявил о необходимости согласовать это предложение с советом директоров. «Но так как я все-таки серьезно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса» и т.д., и я принял решение выйти из сделки. У меня нет необходимости продать», — сказал Тиньков.
Бизнесмен считает, что после «Яндекса» вообще вряд ли получится найти того, кто сможет себе позволить купить «такую махину», как «Тинькофф». «Мы стоим свыше $6 млрд, не уверен, что кто-то имеет возможность заплатить столько. Так что мы будем дальше расти сами, строить капитализацию в $10–15 млрд и платить большие дивиденды нашим акционерам», — заключил Тиньков.