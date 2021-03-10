Twitter замедлили, ФСБ пришла за экс-совладельцем Spar. Главное за день

В России решили замедлить Twitter, в Армении обострилось противостояние военных и властей, задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar, цену акций разгоняли через Telegram, основные события — в обзоре РБК

Роскомнадзор взялся за Twitter

Роскомнадзор обвинил Twitter в многочисленных нарушениях, отказе удалить запрещенную информацию и заявил, что работа сети на всех мобильных устройствах и 50% стационарных компьютеров будет искусственно замедлена: для этого можно использовать оборудование, установленное по закону о «суверенном Рунете».

С утра 10 марта поступили сообщения о сбоях в работе сайтов госслужб, в том числе сайте президента России. В Министерстве цифрового развития заявили, что проблемы с доступом к сайтам государственных структур были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома» и не связаны с работами по замедлению Twitter. К середине дня «Ростелеком» отчитался, что сбои устранены и сайты работают нормально.

Новое противостояние военных и властей в Армении

Начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян уволен с должности после того, как президент дважды отклонил проект указа о его отставке, предложенный премьер-министром Николом Пашиняном. Президент Армен Саркисян после этого обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть законность увольнения военачальника.