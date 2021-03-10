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Twitter замедлили, ФСБ пришла за экс-совладельцем Spar. Главное за день

В России решили замедлить Twitter, в Армении обострилось противостояние военных и властей, задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar, цену акций разгоняли через Telegram, основные события — в обзоре РБК

Роскомнадзор взялся за Twitter

Роскомнадзор обвинил Twitter в многочисленных нарушениях, отказе удалить запрещенную информацию и заявил, что работа сети на всех мобильных устройствах и 50% стационарных компьютеров будет искусственно замедлена: для этого можно использовать оборудование, установленное по закону о «суверенном Рунете».

  • С утра 10 марта поступили сообщения о сбоях в работе сайтов госслужб, в том числе сайте президента России. В Министерстве цифрового развития заявили, что проблемы с доступом к сайтам государственных структур были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома» и не связаны с работами по замедлению Twitter. К середине дня «Ростелеком» отчитался, что сбои устранены и сайты работают нормально.

Новое противостояние военных и властей в Армении

Начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян уволен с должности после того, как президент дважды отклонил проект указа о его отставке, предложенный премьер-министром Николом Пашиняном. Президент Армен Саркисян после этого обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть законность увольнения военачальника.

  • Уволенный Гаспарян назвал свою отставку антиконституционной и пообещал продолжить службу в другом статусе. Руководство Вооруженных сил Армении поддержало главу Генштаба в его требовании отставки Пашиняна. Ранее Генштаб потребовал немедленной отставки премьера в связи с тем, что тот «не в состоянии принимать адекватные решения».

Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна
Политика
Никол Пашинян

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ФСБ задержала бывшего совладельца сети магазинов Spar

Предпринимателя Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг», которое контролировало торговые сети Spar и «Народная семья», задержали по подозрению в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка.

  • Как рассказали источники РБК, это была масштабная операция: следственные действия проходили по 36 адресам, в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге. «Было задействовано около 60 силовиков», — сообщил источник. Также задержан Игорь Защеринский, который, по версии следствия, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета в других банках, рассказали собеседники РБК.

В России попытались разогнать цену акций через Telegram

Центробанк впервые выявил попытку разогнать цену акций с помощью Telegram-каналов. Организаторы планировали закрыть позиции, когда «новички» на рынке начнут покупать бумаги, считают в ЦБ.

  • В пятницу, 5 марта, на торгах на Московской бирже в течение часа объемы торгов акциями «Россети Юг» выросли с нескольких сотен тысяч рублей до 10 млн руб., а стоимость акций поднималась почти на 5%, с 0,0476 до 0,0499 руб. за штуку. Анализ показал, что «искусственная волатильность» была создана через Telegram-каналы в которых публиковались призывы покупать эту ценную бумагу, «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе».

Мосбиржа заработала рекордные комиссионные на фоне притока инвесторов
Финансы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Показания чиновников по «шпионскому» делу Цуркан

Глава «Интер РАО» запрещал Карине Цуркан ездить в Приднестровье из-за возможного ареста, а замглавы Минэнерго якобы диктовал «секретные» сведения по телефону ее подчиненному. РБК изучил материалы суда над Цуркан по делу о шпионаже.

  • В конце прошлого года Цуркан приговорили к 15 годам колонии по делу о шпионаже и обратили в доход государства принадлежавшие ей 656 млн руб. ФСБ полагает, что «неустановленные должностные лица Минэнерго» в нарушение процедур передали Цуркан секретные сведения о поставках электричества на Украину. Чиновники и менеджеры «Интер РАО» и НП «Совет рынка» свободно обсуждали эти сведения между собой и не считали их секретными, заявили свидетели на процессе.
Автор
Владислав Гордеев
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