Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
Президент Владимир Путин высказался о возможности участия в следующих президентских выборах. Это произошло после того, как депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы у Путина появилась возможность снова переизбраться.
- Выступая в Госдуме, Путин сказал, что обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию возможно, но только если «граждане поддержат такое предложение», а Конституционный суд «даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».
- При этом Путин призвал ограничить количество сроков избрания президента, «чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно)».
- Он добавил, что если 22 апреля россияне проголосуют за поправки к Конституции, то они должны вступить в силу немедленно.
- После выступления Путина Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции, в которые уже вошла инициатива Терешковой, по которой действующий президент может получить право избираться на новый срок.
Торги на российском рынке после обвала цен на нефть
После провала переговоров ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в понедельник, 9 марта, цена нефти Brent упала на 30% за день. Курс доллара на рынке Forex вырос до 75 ру., а евро — до 85 руб. В России понедельник был нерабочим днем.