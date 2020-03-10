Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах

Президент Владимир Путин высказался о возможности участия в следующих президентских выборах. Это произошло после того, как депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы у Путина появилась возможность снова переизбраться.

Выступая в Госдуме, Путин сказал, что обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию возможно, но только если «граждане поддержат такое предложение», а Конституционный суд «даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».

При этом Путин призвал ограничить количество сроков избрания президента, «чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно)».

Он добавил, что если 22 апреля россияне проголосуют за поправки к Конституции, то они должны вступить в силу немедленно.

После выступления Путина Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции, в которые уже вошла инициатива Терешковой, по которой действующий президент может получить право избираться на новый срок.

Торги на российском рынке после обвала цен на нефть

После провала переговоров ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в понедельник, 9 марта, цена нефти Brent упала на 30% за день. Курс доллара на рынке Forex вырос до 75 ру., а евро — до 85 руб. В России понедельник был нерабочим днем.