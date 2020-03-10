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Что случилось за день. Главные новости РБК

Каким образом Путин сможет переизбраться, что происходило на фондовом рынке, как ЦБ спасает туроператоров и производителей лекарств, что изменилось в сделке по продаже Сбербанка; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах

Президент Владимир Путин высказался о возможности участия в следующих президентских выборах. Это произошло после того, как депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию так, чтобы у Путина появилась возможность снова переизбраться.

  • Выступая в Госдуме, Путин сказал, что обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию возможно, но только если «граждане поддержат такое предложение», а Конституционный суд «даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».
  • При этом Путин призвал ограничить количество сроков избрания президента, «чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно)».
  • Он добавил, что если 22 апреля россияне проголосуют за поправки к Конституции, то они должны вступить в силу немедленно.
  • После выступления Путина Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции, в которые уже вошла инициатива Терешковой, по которой действующий президент может получить право избираться на новый срок.

Торги на российском рынке после обвала цен на нефть

После провала переговоров ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в понедельник, 9 марта, цена нефти Brent упала на 30% за день. Курс доллара на рынке Forex вырос до 75 ру., а евро — до 85 руб. В России понедельник был нерабочим днем.

  • Во вторник, 10 марта, российский рынок начал торги с сильного падения: акции российских компаний из энергетического сектора подешевели на 10–15%. За полтора часа российские нефтяники потеряли 1,6 трлн руб.
  • Индекс Мосбиржи обвалился на 16%. К 10:40 курс доллара составил 72,02 руб. (прирост почти 4 руб.), а евро вырос до 81,83 руб. (прирост более 4 руб.). По состоянию на 18:35 доллар достигал отметки 72,16 руб., евро — 82,11 руб.
  • На фоне обвала ЦБ объявил о начале упреждающей продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств

Банки, выдающие кредиты туристическим и транспортным компаниям, а также производителям лекарств и медтехники, до 30 сентября получили послабления от ЦБ.

  • В частности, они получили возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового состояния заемщиков из сферы туризма и транспорта.
  • Что касается кредитных требований (в рублях) к производителям лекарств и медтехники, то теперь банки смогут вводить для них пониженный коэффициент риска в размере 70%. Надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам для таких организаций будут снижены до нуля.
  • Банк России связал эти послабления с сокращением доходов заемщиков на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка

В результате сделки по продаже Сбербанка прибыль ЦБ сократится до 300 млрд руб. вместо изначально планируемой — 700 млрд руб. Об этом говорится в поправках в законопроект по продаже пакета акций Сбербанка правительству (сейчас ЦБ принадлежат 50% плюс одна акция банка).

  • Окончательная сумма сделки будет определяться исходя из котировок акций госбанка за месяц, а не за полгода до первого транша, как предполагалось ранее.
  • При этом миноритарные акционеры вместо предложения о выкупе их доли (право оферты) получат акционерное соглашение. Хотя по закону продажа более 30% акций публичной компании обязывает покупателя направить миноритарным акционерам предложение о выкупе их долей.
  • Официально о продаже доли ЦБ было объявлено 11 февраля. На выкуп акций правительство направит средства ФНБ. Большинство этих денег вернется в бюджет.
Автор: Сергей Витько
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