Спор регионов из-за масок, дефицит мигрантов в поле. Главные новости РБК

Дело после смерти подключенных к ИВЛ пациентов в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после публикаций в СМИ, сообщили в Следственном комитете. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области РБК сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух пациентов больницы в Одинцово.

Ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Следственном комитете.

По первоначальным сообщениям, из-за отключения кислорода в Никольской больнице в Одинцово умерли три человека. Глава больницы Владимир Гордеев заявил, что временный сбой в подаче кислорода произошел «по неизвестным причинам». Он уточнил, что умерли два человека, однако заверил, что сбой в подаче кислорода не мог быть причиной летального исхода.

Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле

Местные жители не хотят собирать урожай даже за повышенную плату, уточнили в министерстве.

Аграрии обеспокоены нехваткой мигрантов для сезонных работ в 2021 году. У местных жителей, в отличие от рабочих из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний, и они не хотят работать даже за повышенную плату.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тему упрощения въезда мигрантов в Россию активно обсуждают в правительстве, поскольку она актуальна не только в сфере агропромышленного комплекса.

Путин предостерег от «игр в статистику» из-за зарплат бюджетников

Президент пояснил, что в некоторых случаях службы занимаются «определенной подгонкой формальных показателей» по зарплатам и в результате по отчетам «все вроде бы сходится». Он напомнил о недопустимости снижения уровня зарплат.