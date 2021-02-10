Спор регионов из-за масок, дефицит мигрантов в поле. Главные новости РБК
Татарстан и Удмуртия поспорили из-за отмены масок
Власти Татарстана не поддержали решение Удмуртии об отмене обязательного ношения масок в публичных местах. О неготовности отменить масочный режим сообщили также власти Калининграда и ряда других регионов. Помимо Удмуртии против масок выступили власти Чечни.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике пока сохраняется масочный режим в закрытых помещениях и обязанность соблюдать социальную дистанцию. «Для нас важно людей оберегать», — подчеркнул он.
- Удмуртия стала первым регионом, объявившим об отмене обязательного ношения защитных масок. С 12 февраля эта мера будет носить рекомендательный характер. Глава региона Александр Бречалов объяснил решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирусную инфекцию.
- Вслед за Удмуртией об отмене обязательного ношения масок в общественных местах объявила Чечня. Помимо Татарстана о неготовности отменить меры личной безопасности также сообщили в Калининграде, Башкирии, Нижнем Новгороде и Ростовской области.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование носить маски пока не отменяется и их нужно использовать. Она подчеркнула, что стабилизация ситуации с коронавирусом возможна только при соблюдении обязательных мер безопасности.