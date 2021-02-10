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Спор регионов из-за масок, дефицит мигрантов в поле. Главные новости РБК

Регионы России разошлись в оценке необходимости масочного режима, СК расследует гибель пациентов из-за перебоя с кислородом, Минсельхоз попросил пустить мигрантов, Путин поручил проверить зарплаты. Основные события — в обзоре РБК

Татарстан и Удмуртия поспорили из-за отмены масок

Власти Татарстана не поддержали решение Удмуртии об отмене обязательного ношения масок в публичных местах. О неготовности отменить масочный режим сообщили также власти Калининграда и ряда других регионов. Помимо Удмуртии против масок выступили власти Чечни.

  • Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике пока сохраняется масочный режим в закрытых помещениях и обязанность соблюдать социальную дистанцию. «Для нас важно людей оберегать», — подчеркнул он.
  • Удмуртия стала первым регионом, объявившим об отмене обязательного ношения защитных масок. С 12 февраля эта мера будет носить рекомендательный характер. Глава региона Александр Бречалов объяснил решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирусную инфекцию.
  • Вслед за Удмуртией об отмене обязательного ношения масок в общественных местах объявила Чечня. Помимо Татарстана о неготовности отменить меры личной безопасности также сообщили в Калининграде, Башкирии, Нижнем Новгороде и Ростовской области.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование носить маски пока не отменяется и их нужно использовать. Она подчеркнула, что стабилизация ситуации с коронавирусом возможна только при соблюдении обязательных мер безопасности.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Дело после смерти подключенных к ИВЛ пациентов в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после публикаций в СМИ, сообщили в Следственном комитете. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

  • В пресс-службе ГСУ СК по Московской области РБК сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух пациентов больницы в Одинцово.
  • Ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в Следственном комитете.
  • По первоначальным сообщениям, из-за отключения кислорода в Никольской больнице в Одинцово умерли три человека. Глава больницы Владимир Гордеев заявил, что временный сбой в подаче кислорода произошел «по неизвестным причинам». Он уточнил, что умерли два человека, однако заверил, что сбой в подаче кислорода не мог быть причиной летального исхода.
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Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле

Местные жители не хотят собирать урожай даже за повышенную плату, уточнили в министерстве.

  • Аграрии обеспокоены нехваткой мигрантов для сезонных работ в 2021 году. У местных жителей, в отличие от рабочих из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний, и они не хотят работать даже за повышенную плату.
  • Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тему упрощения въезда мигрантов в Россию активно обсуждают в правительстве, поскольку она актуальна не только в сфере агропромышленного комплекса.

Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию
Общество
Фото:Peter Steffen / dpa / Global Look Press

Путин предостерег от «игр в статистику» из-за зарплат бюджетников

Президент пояснил, что в некоторых случаях службы занимаются «определенной подгонкой формальных показателей» по зарплатам и в результате по отчетам «все вроде бы сходится». Он напомнил о недопустимости снижения уровня зарплат.

  • Достигнутый уровень зарплат сотрудников ряда сфер не должен снижаться, заявил Владимир Путин и подчеркнул, «что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство».
  • По его словам, смысл — в обеспечении достойного уровня оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, «важнейших для общества и страны сфер», в то время как отчетные показатели зачастую получаются за счет различных «ухищрений».
  • Путин поручил правительству и субъектам изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников во всех сферах и регионах страны.
Автор
Владислав Гордеев
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