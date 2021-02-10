Первый регион без масок, IPO для фирм без активов. Главные новости РБК

Власти изучат допуск к IPO в России компаний без активов
Правительство и Центробанк обсуждают создание новых механизмов капиталовложений для россиян, а среди них — вложения с помощью компаний, привлекающих инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), популярных в США, узнал РБК.
- Концепция описана в проекте «дорожной карты» по развитию инвестиций в России, которую обсуждали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. После совещания он поручил министерствам и ЦБ проанализировать целесообразность метода.
- Схема инвестирования прописана в документе без деталей, но в целом выглядит следующим образом: на бирже заполняется книга заявок, а затем инвесторы покупают токены разных проектов через краудинвестинговые платформы.
- Собранные таким образом средства вкладываются в акции «перспективных компаний», их перспективность будет определять «опытный инвестор». Правила, которые будут регулировать квалификацию инвесторов, максимальную стоимость одной акции SPAC-компании и срок ее деятельности, еще предстоит проработать.
- В США SPAC — фактически компании-пустышки без активов и истории деятельности: инвесторы покупают их акции вслепую, но их вложения могут окупиться, если руководители SPAC договорятся о сделке с перспективной частной компанией. В США для таких компаний есть определенные ограничения: например, акции SPAC должны размещаться по фиксированной цене $10, она должна потратить не менее 80% собранных средств на один актив.
Подробнее об особенностях инвестиций через SPAC-компании, а также о том, какие еще предложения по развитию инвестиций есть в «дорожной карте», читайте в материале РБК.
H&M ответил на обвинение в неуплате пошлин
Российское подразделение сети магазинов H&M отреагировало на сообщение о том, что Федеральная таможенная служба (ФТС) завела против компании уголовное дело, заподозрив ее в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб.
- Объясняя ситуацию, представитель H&M сообщил РБК, что компания «не получила необходимую информацию от российских органов власти». Представитель компании также добавил, что H&M платит налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права» и в соответствии с нормами местного законодательства.
- О том, что таможенная служба заподозрила российское подразделение H&M в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб., накануне сообщил Bloomberg. По данным агентства, ФТС завела уголовное дело из-за того, что компания не включила в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые уплачиваются материнской компании.
- Пресс-служба H&M в Стокгольме ранее подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» было начато расследование, однако подробности сообщать не стала.
Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист «Оскара»
Сразу два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей «Оскар». Это фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и документальный фильм Виктора Косаковского «Гунда».
- Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскара» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Это черно-белый фильм, повествующий о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Картина ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а главную роль в нем сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.
- Черно-белый документальный фильм «Гунда», который снял Виктор Косаковский, рассказывает о жизни свиноматки Гунды, ее поросят, а также о других обитателях норвежской фермы. Фильм повествует о красоте животного мира. Один из исполнительных продюсеров фильма — голливудский актер Хоакин Феникс, известный по фильму «Джокер». Он экоактивист и защитник прав животных, а сам Косаковский — веган. Фильм впервые был представлен на Берлинском кинофестивале и получил восторженные отзывы зрителей.