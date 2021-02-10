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Первый регион без масок, IPO для фирм без активов. Главные новости РБК

В Удмуртии отменят обязательные маски; в России обсуждают допуск на биржу компании без активов; российский H&M отреагировал сообщения о претензиях таможни; два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист «Оскара» — в обзоре РБК

В Удмуртии отменили масочный режим

Удмуртия стала первым российским регионом, где вскоре перестанет действовать обязательный масочный режим. Об этом объявил глава региона Александр Бречалов.

  • Масочный режим для жителей региона станет не обязательным, а рекомендательным начиная с пятницы, 12 февраля. С 10 февраля в регионе снимают ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров, а также разрешат посещение спортивных мероприятий. Сохраняется требование к половинной заполняемости залов.
  • По словам Бречалова, многие жители республики уже переболели коронавирусом. В то же время он попросил тех, кто еще не болел, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и носить маску в общественных местах. Носить маску должны также продавцы магазинов.
  • Пока первый российский регион отменил обязательный масочный режим, в Бристоле выявили «вызывающую опасения» мутацию коронавируса. Она получила название Kent COVID (E484K). Эксперты считают, что этот штамм потенциально может по-особому взаимодействовать с вакциной и мешать выработке антител. Исследование вируса будет продолжено, пока это только предположения и догадки.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Власти изучат допуск к IPO в России компаний без активов

Правительство и Центробанк обсуждают создание новых механизмов капиталовложений для россиян, а среди них — вложения с помощью компаний, привлекающих инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), популярных в США, узнал РБК.

  • Концепция описана в проекте «дорожной карты» по развитию инвестиций в России, которую обсуждали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. После совещания он поручил министерствам и ЦБ проанализировать целесообразность метода.
  • Схема инвестирования прописана в документе без деталей, но в целом выглядит следующим образом: на бирже заполняется книга заявок, а затем инвесторы покупают токены разных проектов через краудинвестинговые платформы.
  • Собранные таким образом средства вкладываются в акции «перспективных компаний», их перспективность будет определять «опытный инвестор». Правила, которые будут регулировать квалификацию инвесторов, максимальную стоимость одной акции SPAC-компании и срок ее деятельности, еще предстоит проработать.
  • В США SPAC — фактически компании-пустышки без активов и истории деятельности: инвесторы покупают их акции вслепую, но их вложения могут окупиться, если руководители SPAC договорятся о сделке с перспективной частной компанией. В США для таких компаний есть определенные ограничения: например, акции SPAC должны размещаться по фиксированной цене $10, она должна потратить не менее 80% собранных средств на один актив.
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Подробнее об особенностях инвестиций через SPAC-компании, а также о том, какие еще предложения по развитию инвестиций есть в «дорожной карте», читайте в материале РБК.

H&M ответил на обвинение в неуплате пошлин

Российское подразделение сети магазинов H&M отреагировало на сообщение о том, что Федеральная таможенная служба (ФТС) завела против компании уголовное дело, заподозрив ее в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб.

  • Объясняя ситуацию, представитель H&M сообщил РБК, что компания «не получила необходимую информацию от российских органов власти». Представитель компании также добавил, что H&M платит налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права» и в соответствии с нормами местного законодательства.
  • О том, что таможенная служба заподозрила российское подразделение H&M в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб., накануне сообщил Bloomberg. По данным агентства, ФТС завела уголовное дело из-за того, что компания не включила в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые уплачиваются материнской компании.
  • Пресс-служба H&M в Стокгольме ранее подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» было начато расследование, однако подробности сообщать не стала.

Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист «Оскара»

Сразу два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей «Оскар». Это фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и документальный фильм Виктора Косаковского «Гунда».

  • Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскара» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Это черно-белый фильм, повествующий о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Картина ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а главную роль в нем сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.
  • Черно-белый документальный фильм «Гунда», который снял Виктор Косаковский, рассказывает о жизни свиноматки Гунды, ее поросят, а также о других обитателях норвежской фермы. Фильм повествует о красоте животного мира. Один из исполнительных продюсеров фильма — голливудский актер Хоакин Феникс, известный по фильму «Джокер». Он экоактивист и защитник прав животных, а сам Косаковский — веган. Фильм впервые был представлен на Берлинском кинофестивале и получил восторженные отзывы зрителей.

Автор
Наталья Демченко
H&M Биржа инвестиции IPO новый штамм коронавируса Великобритания эпидемия маски Удмуртия «Оскар» Андрей Кончаловский главные новости ...
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Власти изучат допуск к IPO в России компаний без активов
Финансы
Российский H&M ответил на сообщения о неуплате пошлин на ₽3 млрд
Бизнес
Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок
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