Первый регион без масок, IPO для фирм без активов. Главные новости РБК

В Удмуртии отменят обязательные маски; в России обсуждают допуск на биржу компании без активов; российский H&M отреагировал сообщения о претензиях таможни; два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист «Оскара» — в обзоре РБК

В Удмуртии отменили масочный режим

Удмуртия стала первым российским регионом, где вскоре перестанет действовать обязательный масочный режим. Об этом объявил глава региона Александр Бречалов.

Масочный режим для жителей региона станет не обязательным, а рекомендательным начиная с пятницы, 12 февраля. С 10 февраля в регионе снимают ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров, а также разрешат посещение спортивных мероприятий. Сохраняется требование к половинной заполняемости залов.

По словам Бречалова, многие жители республики уже переболели коронавирусом. В то же время он попросил тех, кто еще не болел, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и носить маску в общественных местах. Носить маску должны также продавцы магазинов.

Пока первый российский регион отменил обязательный масочный режим, в Бристоле выявили «вызывающую опасения» мутацию коронавируса. Она получила название Kent COVID (E484K). Эксперты считают, что этот штамм потенциально может по-особому взаимодействовать с вакциной и мешать выработке антител. Исследование вируса будет продолжено, пока это только предположения и догадки.