Путин о Карабахе, обвинения США из-за вакцины. Главные новости РБК
Путин выступил с обращением по Карабаху
После серии телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана президент Владимир Путин обратился к обеим сторонам с предложением прекратить боевые действия.
- Перемирие между сторонами Путин предлагает «по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными».
- 8 октября в зоне конфликта пострадали российские журналисты, военкоры Юрий Котенок и Левон Арзанов. Они получили ранения при обстреле азербайджанскими военными церкви в городе Шуше. Раненых вывезли в Ереван.
США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках помешать разработке вакцины
Об этом заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Впрочем, доказательств своим словам он не привел, однако выдвинул еще несколько обвинений.