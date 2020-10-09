Путин о Карабахе, обвинения США из-за вакцины. Главные новости РБК

Путин выступил с заявлением по Карабаху, США обвинили Россию в попытках помешать разработке вакцины, топ-менеджера «Траста» задержали, новые модели развития эпидемии в России — главные новости в обзоре РБК

Путин выступил с обращением по Карабаху

После серии телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана президент Владимир Путин обратился к обеим сторонам с предложением прекратить боевые действия.

Перемирие между сторонами Путин предлагает «по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными».

8 октября в зоне конфликта пострадали российские журналисты, военкоры Юрий Котенок и Левон Арзанов. Они получили ранения при обстреле азербайджанскими военными церкви в городе Шуше. Раненых вывезли в Ереван.

США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках помешать разработке вакцины

Об этом заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Впрочем, доказательств своим словам он не привел, однако выдвинул еще несколько обвинений.