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Путин о Карабахе, обвинения США из-за вакцины. Главные новости РБК

Путин выступил с заявлением по Карабаху, США обвинили Россию в попытках помешать разработке вакцины, топ-менеджера «Траста» задержали, новые модели развития эпидемии в России — главные новости в обзоре РБК

Путин выступил с обращением по Карабаху

После серии телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана президент Владимир Путин обратился к обеим сторонам с предложением прекратить боевые действия.

  • Перемирие между сторонами Путин предлагает «по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными».
  • 8 октября в зоне конфликта пострадали российские журналисты, военкоры Юрий Котенок и Левон Арзанов. Они получили ранения при обстреле азербайджанскими военными церкви в городе Шуше. Раненых вывезли в Ереван.

США обвинили Россию, Иран и Китай в попытках помешать разработке вакцины

Об этом заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Впрочем, доказательств своим словам он не привел, однако выдвинул еще несколько обвинений.

  • По словам Эванины, Россия начала использовать новую тактику по сравнению с той, что якобы была в 2016 году. «Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и «фабриками троллей», потому что их поймали. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее», — заявил глава контрразведки США.
  • Целью России, по его мнению, служат «хаос и раздор» в Соединенных Штатах.
  • Российские достижения в сфере разработки собственной вакцины скептически оценивались представителями властей США. В частности, в ее эффективности и безопасности усомнился главный инфекционист страны Энтони Фаучи, который отметил, что в Соединенных Штатах работают «над полдюжиной или больше вакцин». В результате США отказались использовать российскую вакцину. Собственной же зарегистрированной вакцины у них пока нет.

Топ-менеджера «Траста» задержали по подозрению в мошенничестве

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Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

  • Адвокат утверждает, что основанием для допроса послужил корпоративный конфликт с партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло».
  • Уголовное дело в отношении топ-менеджера банка, по утверждению его адвоката, завели по заявлению бывшего партнера Хабарова по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. По версии защиты, так Хабарова пытаются заставить отказаться от взыскания с Богатикова долга в размере $58 млн, подтвержденного решением Лондонского суда.
  • 21 января Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал Богатикова выплатить Хабарову $58 млн. В конце июля Кипрский окружной суд в качестве обеспечительной меры по этому решению запретил Богатикову проводить операции с рядом принадлежащих тому активов.

Новые прогнозы по заболеваемости COVID-19 в России

Аналитики Сбербанка построили математическую модель, которая прогнозирует темпы заболеваемости коронавирусом в России. Ее испытали на нескольких сценариях развития ситуации.

  • Модель рассчитана для Москвы и России при четырех сценариях: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их или ведут себя как обычно.
  • В столице, если жители будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом 4895 заразившихся. При частых и полном нарушениях он отодвигается на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно).
  • В России независимо от того, будут ли жители соблюдать или изредка нарушать защитные меры либо вести себя как обычно, пик распространения COVID-19 придется на 8 ноября, разным будет только суточный прирост заразившихся — 16,8 тыс., 17,6 тыс. и 23,3 тыс. человек соответственно. Если же население будет часто нарушать защитные меры, страна пройдет пик пандемии 12 октября с показателем более чем 21 тыс. заразившихся в сутки.
  • По оценкам опрошенных РБК экспертов, коллективный иммунитет России в борьбе с эпидемией не поможет. До его формирования россиянам еще далеко (нужно 70% населения с иммунитетом), да и сам иммунитет действует ограниченное время.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Георгий Тадтаев
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