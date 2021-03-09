«Спутник V» в Европе, актив Rolls-Royce не отдают России. Главное за день

В Турции вынесли приговор по делу об убийстве посла России
Суд в Анкаре приговорил девять обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет, еще пятеро обвиняемых получили пожизненное заключение, пятеро были оправданы, девять человек находятся в розыске.
- Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Его застрелили, когда он произносил речь на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции тогда сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия. Российские власти квалифицировали случившееся как теракт.
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Норвегия приостановила продажу активов Rolls-Royce российской компании
Управление национальной безопасности Норвегии предупредило Rolls-Royce, что власти страны рассматривают возможность запрета на продажу норвежской «дочки» британской компании подразделению российского «Трансмашхолдинга». Речь идет о продаже за €150 млн завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines.
- «Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности. Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки», — пояснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд.
Посол России объяснил отказ от разговора с противниками Лукашенко
Белорусская оппозиция обращалась к послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече, но дипломат беседовать с представителями оппозиционных сил отказался. По словам Мезенцева, российские дипломаты не готовы вести разговор с теми силами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев».
- Мезенцев объяснил, что просьбу о встрече представители белорусской оппозиции направляли ему лично. «Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией», — рассказал он и добавил, что не понимает суть координационного совета белорусской оппозиции и в какой организационной форме он существует.