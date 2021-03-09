«Спутник V» в Европе, актив Rolls-Royce не отдают России. Главное за день

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«Спутник V» начнут производить в первой европейской стране

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии. Производство российской вакцины поможет решить проблему нехватки препаратов от коронавирусной инфекции в Италии.

Италия станет первой страной Евросоюза, где начнут выпускать российскую вакцину. Переговоры о производстве продолжались несколько месяцев, его запуск запланирован на июнь 2021 года на площадке Adienne. До конца года предполагается выпустить 10 млн доз препарата.