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«Спутник V» в Европе, актив Rolls-Royce не отдают России. Главное за день

Производство вакцины «Спутник V» в Италии, в Турции вынесли приговор по убийству посла России, Норвегия против продажи «дочки» Rolls-Royce россиянам, посол России в Минске и белорусская оппозиция: основные события — в обзоре РБК

«Спутник V» начнут производить в первой европейской стране

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии. Производство российской вакцины поможет решить проблему нехватки препаратов от коронавирусной инфекции в Италии.

  • Италия станет первой страной Евросоюза, где начнут выпускать российскую вакцину. Переговоры о производстве продолжались несколько месяцев, его запуск запланирован на июнь 2021 года на площадке Adienne. До конца года предполагается выпустить 10 млн доз препарата.

«Спутник V» начнут производить в первой европейской стране
Общество
Фото:Carlos Becerra / Bloomberg

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Источник: JHU
Данные по миру i

В Турции вынесли приговор по делу об убийстве посла России

Суд в Анкаре приговорил девять обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет, еще пятеро обвиняемых получили пожизненное заключение, пятеро были оправданы, девять человек находятся в розыске.

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  • Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Его застрелили, когда он произносил речь на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции тогда сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия. Российские власти квалифицировали случившееся как теракт.

Видео: РБК
Видео: РБК
Video

В Турции вынесли приговор по делу об убийстве посла России
Политика
Бюст Андрея Карлова, который установлен на территории российского посольства в Анкаре

Норвегия приостановила продажу активов Rolls-Royce российской компании

Управление национальной безопасности Норвегии предупредило Rolls-Royce, что власти страны рассматривают возможность запрета на продажу норвежской «дочки» британской компании подразделению российского «Трансмашхолдинга». Речь идет о продаже за €150 млн завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines.

  • «Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности. Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки», — пояснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд.

Норвегия приостановила продажу активов Rolls-Royce российской компании
Политика
Фото:Darren Staples / Reuters

Посол России объяснил отказ от разговора с противниками Лукашенко

Белорусская оппозиция обращалась к послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече, но дипломат беседовать с представителями оппозиционных сил отказался. По словам Мезенцева, российские дипломаты не готовы вести разговор с теми силами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев».

  • Мезенцев объяснил, что просьбу о встрече представители белорусской оппозиции направляли ему лично. «Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией», — рассказал он и добавил, что не понимает суть координационного совета белорусской оппозиции и в какой организационной форме он существует.

Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта
Общество
Фото:minzdrav.gov.by

Автор
Владислав Гордеев
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