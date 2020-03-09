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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Конец ОПЕК+ и обвал на рынках, Путин решил изменить систему предоставления гражданства, Европа закрывается из-за коронавируса, в Гааге начался суд по MH17; главные новости — в обзоре РБК

Нефтяные котировки обрушились после развала сделки ОПЕК

Впервые с 2016 года участники заседания ОПЕК и страны, не входящие в организацию, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Она в итоге перестанет действовать с 1 апреля. На фоне этих сообщений начали падать нефтяные котировки, а следом — мировые рынки и российский рубль.

  • Утром 9 марта цена североморской нефти Brent упала более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, цена на WTI — ниже $30 за баррель. В ходе торгов цена на Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель. В течение дня нефть отыграла часть падения.
  • Рубль упал по отношению к основным валютам. На Forex курс доллара достигал 75 руб., евро — 85 руб.
  • Бумаги «Газпрома», «Роснефти», НОВАТЭКа и «Газпром нефти» резко обвалились на открытии торгов в Лондоне. Снижение коснулось и российского финансового сектора: бумаги Сбербанка упали на 27,38%, до $9,4, ВТБ — на 23,19%, до $0,91.
  • Банк России объявил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила как минимум 30 дней.
  • В «Роснефти» заявили, что для России сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла», так как страна уступала собственные рынки, «расчищая место» для американской сланцевой нефти.

Путин предложил реформировать миграционные режимы и институт гражданства

В рамках реформы президент России Владимир Путин выступил с инициативой отменить разрешения на временное проживание в России. По его мнению, такие документы нередко покупаются.

  • Глава государства предложил сделать вид на жительство в России основным статусом, после которого иностранец может претендовать на гражданство.
  • Планируется установить три порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Общий по умолчанию применяется ко всем иностранцам, упрощенный — к людям из стран, близких к России «в социокультурном отношении». Особый порядок предусмотрен, если решение о приеме в гражданство «требует оценки неочевидных фактов» и принимается на высоком уровне.
  • Работодателей, желающих нанять иностранных граждан, могут обязать размещать информацию об этом в государственной информационной системе, а подбирать работников будут органы занятости.

Италия закрыла Ломбардию и 14 провинций на карантин

В стране зафиксировано свыше 7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, в связи с чем власти приняли решение закрыть ряд регионов на въезд и выезд.

  • С 8 марта по 3 апреля будут закрыты вся Ломбардия и еще 14 провинций. Там остановят работу школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Въезд и выезд в эти регионы будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.
  • Во Франции количество заболевших превысило 1 тыс. человек. Власти страны в связи с распространением вируса запретили мероприятия более чем с 1 тыс. участников. Германия находится на третьем месте среди европейских стран по количеству заразившихся: там зафиксировали свыше 900 случаев.
  • На территории России сейчас зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, в том числе у двоих граждан Китая и одного гражданина Италии. Три пациента уже выздоровели и были выписаны из больницы.

В суде началось рассмотрение дела MH17 без подозреваемых

Ответчики на заседание суда не явились, только один направил в суд адвоката. 9 марта стало первым днем судебных слушаний по делу.

  • Дело рассматривается в окружном суде Гааги. Следствие считает причастными к крушению экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и еще одного подчиненного Дубинского — Леонида Харченко. Последний — гражданин Украины, остальные — россияне.
  • Расследованием занималась международная Совместная следственная группа (JIT), которую возглавили прокуратура и полиция Нидерландов. Она заключила, что в 2014 году малазийский Boeing был сбит ракетой из ЗРК «Бук», принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде российских вооруженных сил. Москва обвинения в причастности к крушению отвергает.
  • Как говорил нидерландский прокурор, четырем фигурантам уже предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов — 168-й (причастность к крушению самолета, до 15 лет тюремного заключения) и 289-й (убийство, до 30 лет тюрьмы).
Автор: Анастасия Курносова
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