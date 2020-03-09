Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Конец ОПЕК+ и обвал на рынках, Путин решил изменить систему предоставления гражданства, Европа закрывается из-за коронавируса, в Гааге начался суд по MH17; главные новости — в обзоре РБК

Нефтяные котировки обрушились после развала сделки ОПЕК

Впервые с 2016 года участники заседания ОПЕК и страны, не входящие в организацию, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Она в итоге перестанет действовать с 1 апреля. На фоне этих сообщений начали падать нефтяные котировки, а следом — мировые рынки и российский рубль.

Утром 9 марта цена североморской нефти Brent упала более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, цена на WTI — ниже $30 за баррель. В ходе торгов цена на Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель. В течение дня нефть отыграла часть падения.

Рубль упал по отношению к основным валютам. На Forex курс доллара достигал 75 руб., евро — 85 руб.

Бумаги «Газпрома», «Роснефти», НОВАТЭКа и «Газпром нефти» резко обвалились на открытии торгов в Лондоне. Снижение коснулось и российского финансового сектора: бумаги Сбербанка упали на 27,38%, до $9,4, ВТБ — на 23,19%, до $0,91.

Банк России объявил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила как минимум 30 дней.

В «Роснефти» заявили, что для России сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла», так как страна уступала собственные рынки, «расчищая место» для американской сланцевой нефти.

Путин предложил реформировать миграционные режимы и институт гражданства

В рамках реформы президент России Владимир Путин выступил с инициативой отменить разрешения на временное проживание в России. По его мнению, такие документы нередко покупаются.