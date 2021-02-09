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Инвестиции маткапиталом, смарт-ружье «Калашникова». Главные новости РБК

Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги, наследники Дмитрия Босова продали «Сибантрацит», гендиректор «Калашникова» рассказал РБК о новом оружии и не только, рекорд ипотеки в январе — в обзоре РБК

Новое применение маткапитала

В правительстве обсуждают идею использовать материнский капитал для инвестиций в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками, выяснил РБК.

  • «Обналичить» тело материнского капитала — то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации. Возможность размещать маткапитал в консервативные биржевые инструменты рассматривается правительством как один из способов стимулировать инвестиции со стороны физических лиц.
  • Идея внесена в «дорожную карту» по развитию инвестиций. Ее также обсуждали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова: по его итогам Центробанку и ответственным министерствам поручили проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты или вовсе исключить ее из проекта «дорожной карты».
  • ЦБ предлагает разрешить только инвестиции в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. В Минэкономразвития подтвердили, что занимаются проработкой вопроса об инвестициях маткапитала с минимальным риском. «Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — сообщил РБК первый замминистра Андрей Иванов.

Наследники Босова продали «Сибантрацит»

Наследники бизнесмена Дмитрия Босова, который покончил собой в мае 2020 года, договорились продать его главный актив — угольную компанию «Сибантрацит». Об этом сообщила группа «Аллтек», через которую Босов контролировал «Сибантрацит».

  • Покупателем выступила «А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая уже подписала с «Аллтек» соглашение «об основных условиях» сделки. «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания, а с топ-менеджерами компании подпишут долгосрочные контракты, предусматривающие их участие в акционерном капитале компании.
  • Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», сообщили РБК, что «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд (с учетом долгов «Сибантрацита»). Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке по итогам 2019 года в 125,5 млрд руб.
  • В конце 2020 года на покупку «Сибантрацита» претендовала группа ОТЭКО Мишеля Литвака, однако источники РБК рассказывали, что изначальное предложение Литвака не устроило владельцев «Сибантрацита». Предложение «А-Проперти» оказалось выше, чем ОТЭКО, говорит теперь один один из источников РБК.
  • Сделке с Литваком мешал и конфликт между наследниками Босова. Через три месяца после смерти бизнесмена его вдова Катерина оформила на себя половину доли Босова в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%). Это оспорили мать и четверо сыновей Босова от двух первых браков, суд признал действия Катерины незаконными. Решение суда 8 февраля вступило в законную силу, сказал РБК представитель «Аллтек».

Интервью гендиректора «Калашникова»

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Генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов дал большое интервью РБК о работе концерна и оружейных новинках.

  • РБК расспросил Тарасова о том, какие перспективы у пистолета Лебедева, который сейчас использует МВД и Росгвардия, а также о новом оружии «для хипстеров» — синхронизирующемся с мобильными устройствами смарт-ружье МР-155 Ultima. По словам Тарасова, это «гаджет-оружие», которое способно обучать стреляющего.
  • Тарасов также рассказал, что «Калашников» сейчас плотно изучает возможности производственно-технического «шеринга»: чтобы другие производственные компании и конструкторы смогли воспользоваться оборудованием концерна. На этом пути компания неизбежно столкнется с различными трудностями, но пока, по словам гендиректора, «Калашников» рассчитывает занять одну из ведущих позиций на этом рынке.

О том, как оружейный концерн справляется с пандемией и санкциями, об отношении к конкурентам на рынке охотничьего оружия из Турции и Бразилии, а также о том, что будет продано в рамках оптимизации бизнеса, — читайте в полной версии интервью гендиректора «Калашникова» на РБК.

Гендиректор «Калашникова» — РБК: «Мы вообще очень дерзкие»
Бизнес
Дмитрий Тарасов

Выдача ипотеки поставила новый рекорд

Ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет, следует из предварительной оценки «Дом.РФ» и Frank RG, поступившей в РБК.

  • Всего в январе 2021 года было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 265 млрд руб. В 2020 году в январе было выдано 78 тыс. кредитов на 189 млрд руб., следует из данных ЦБ. Таким образом, выдачи кредитов выросли на 19% в количественном выражении и на 29% в денежном.
  • Результат первого месяца 2021 года значительно ниже итогов декабря (560 млрд руб. кредитов) — в январе объем выдачи кредитов всегда уступает декабрьским из-за долгих новогодних праздников. По данным ЦБ, в январе 2020 года средняя ставка по всем ипотечным кредитам составляла 8,79%, в декабре 2020 года (последние доступные данные) — 7,36%.
  • Благодаря снижению ставок ЦБ до 4,25% и запуску льготной ипотечной программы 2020 год был рекордным для рынка ипотеки, несмотря на пандемию коронавируса: банки за 12 месяцев выдали кредитов на 4,3 трлн руб. (+51% к 2019 году и +43% к 2018-му). Высокие объемы выдачи кредитов во многом объясняются спросом на льготную ипотеку под 6,5% или ниже: по ней в 2020 году выдано 345,6 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн руб.

Автор
Наталья Демченко
главные новости маткапитал инвестиции биржа Дмитрий Босов Сибантрацит продажа сделка «Калашников» оружие ипотека ...
Материалы по теме
Выдачи ипотеки поставили новый рекорд в январе
Финансы
Гендиректор «Калашникова» — РБК: «Мы вообще очень дерзкие»
Бизнес
Власти допустили использование маткапитала для инвестиций в ценные бумаги
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