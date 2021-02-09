Инвестиции маткапиталом, смарт-ружье «Калашникова». Главные новости РБК

Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги, наследники Дмитрия Босова продали «Сибантрацит», гендиректор «Калашникова» рассказал РБК о новом оружии и не только, рекорд ипотеки в январе — в обзоре РБК

Новое применение маткапитала

В правительстве обсуждают идею использовать материнский капитал для инвестиций в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками, выяснил РБК.

«Обналичить» тело материнского капитала — то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации. Возможность размещать маткапитал в консервативные биржевые инструменты рассматривается правительством как один из способов стимулировать инвестиции со стороны физических лиц.

Идея внесена в «дорожную карту» по развитию инвестиций. Ее также обсуждали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова: по его итогам Центробанку и ответственным министерствам поручили проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты или вовсе исключить ее из проекта «дорожной карты».

ЦБ предлагает разрешить только инвестиции в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. В Минэкономразвития подтвердили, что занимаются проработкой вопроса об инвестициях маткапитала с минимальным риском. «Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — сообщил РБК первый замминистра Андрей Иванов.

Наследники Босова продали «Сибантрацит»

Наследники бизнесмена Дмитрия Босова, который покончил собой в мае 2020 года, договорились продать его главный актив — угольную компанию «Сибантрацит». Об этом сообщила группа «Аллтек», через которую Босов контролировал «Сибантрацит».