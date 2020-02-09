Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ, число жертв коронавируса превысило количество погибших от атипичной пневмонии, массовая драка в Казахстане, интервью нового посла США в России — в обзоре РБК

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Россия и Белоруссия договорились о поставках газа

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что поставки газа в Белоруссию весь год будут осуществляться на условиях прошлого года.

По условиям 2019 года стоимость 1 тыс. куб. м газа для Белоруссии составляла $127.

Предыдущее соглашение было рассчитано лишь до марта. Новые договоренности распространятся на весь 2020 год.

Поставки нефти будут производиться по рыночной цене. Козак заявил, что российские власти в процесс формирования ее стоимости вмешиваться не будут.

В Минске в свою очередь заявили, что Белоруссия будет покупать нефть по мировым ценам. Министр энергетики Александр Новак пообещал поговорить на эту тему с представителями крупнейших добывающих компаний, добавил белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой.

Число погибших от коронавируса превысило число жертв атипичной пневмонии

Число погибших от нового коронавируса достигло 813 человек. Этот показатель превысил данные по смертности, зафиксированные во время вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Тогда жертвами неизвестной ранее болезни стали 774 человека.