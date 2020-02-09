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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ, число жертв коронавируса превысило количество погибших от атипичной пневмонии, массовая драка в Казахстане, интервью нового посла США в России — в обзоре РБК
Фото: Roman Pilipey / EPA / ТАСС

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что поставки газа в Белоруссию весь год будут осуществляться на условиях прошлого года.

  • По условиям 2019 года стоимость 1 тыс. куб. м газа для Белоруссии составляла $127.
  • Предыдущее соглашение было рассчитано лишь до марта. Новые договоренности распространятся на весь 2020 год.
  • Поставки нефти будут производиться по рыночной цене. Козак заявил, что российские власти в процесс формирования ее стоимости вмешиваться не будут.
  • В Минске в свою очередь заявили, что Белоруссия будет покупать нефть по мировым ценам. Министр энергетики Александр Новак пообещал поговорить на эту тему с представителями крупнейших добывающих компаний, добавил белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой.

Число погибших от коронавируса превысило число жертв атипичной пневмонии

Число погибших от нового коронавируса достигло 813 человек. Этот показатель превысил данные по смертности, зафиксированные во время вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Тогда жертвами неизвестной ранее болезни стали 774 человека.

  • По состоянию на 9 февраля общее число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV составило более 37 тыс. человек по всему миру. Большинство заболевших проживают в китайской провинции Хубэй и ее столице — городе Ухань.
  • За пределами континентального Китая умерли два человека: в Гонконге и на Филиппинах. В самом Ухане впервые от новой болезни скончались иностранцы — граждане США и Японии.
  • В связи со вспышкой коронавируса китайские перевозчики начали увольнять иностранных пилотов, в том числе россиян. China Southern Airlines из-за отмены большого числа рейсов предложила иностранным летчикам уйти в неоплачиваемый отпуск.
  • Ученые считают, что официальные цифры по заболевшим сильно занижены. Пик болезни, после которого может начаться ее спад, ожидается во второй половине февраля.

В Казахстане в массовой драке погибли десять человек

В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в которой погибли десять человек. 123 обратились в медицинские учреждения.

  • По данным МВД, изначально в драке в одном из сел участвовали 70 человек, но после распространения видео о драке в Сети столкновения перекинулись на соседние населенные пункты. Общее число участников беспорядков превысило тысячу человек.
  • Участники столкновений применяли огнестрельное оружие и стреляли в том числе в полицейских. Двое сотрудников правоохранительных органов были ранены.
  • Власти пообещали привлечь к ответственности и провокаторов, и допустивших случившееся чиновников.
  • В МВД утверждают, что первопричиной драки стал дорожный конфликт, в ходе которого местные жители не уступили друг другу дорогу.
  • В социальных сетях также распространяется версия, что конфликт начался после того, как проживающие в этой части Казахстана дунгане избили нескольких мужчин казахской национальности. Официального подтверждения эта информация не получала. 

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Новый американский посол в Москве Джон Салливан дал интервью телеканалу РБК, в котором рассказал о своих взглядах на нынешнее состояние двусторонних отношений.

  • Салливан признал, что у двух стран есть принципиальные разногласия, однако это не должно мешать поддерживать двухсторонние отношения.
  • По словам посла, начинать работу по улучшению отношений, которые достигли низшей точки с момента окончания холодной войны, нужно уже сейчас, не дожидаясь новых президентских выборов в Соединенных Штатах.
  • Салливан особо отметил, что президент Дональд Трамп поручил ему сделать все для улучшения отношений двух стран.
Автор: Артем Филипенок
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