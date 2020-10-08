Допрос менеджера «Траста», президента Киргизии нашли. Главные новости РБК

Топ-менеджера «Траста» вызвали на допрос

Основанием для допроса главного исполнительного директора банка Михаила Хабарова стал корпоративный конфликт с его партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло», рассказал его адвокат.

По словам Владимира Слащева, адвоката банкира, статус Хабарова в этом деле — подозреваемый, оно возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. У Хабарова прошли обыски.

«Дело является циничной, неприкрытой и сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с Богатикова долга $58 млн, подтвержденного решением Лондонского международного третейского суда, вынесенного в январе 2020 года», — пояснил Слащев.

В пресс-службе «Траста» заявили РБК, что руководство банка «считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье», и назвали Хабарова «одним из лучших менеджеров в стране в части работы с проблемными и непрофильными активами».

Требование о телефонах ушедших на удаленку объяснили

В оперативном штабе заявили, что сотрудники в соответствии с Трудовым кодексом не могут отказаться давать сведения о себе.

Сотрудники не могут отказаться от предоставления сведений о себе, поскольку обязаны это делать по статье 189 Трудового кодекса — «Дисциплина труда и трудовой распорядок».

По распоряжению мэра Сергея Собянина предприниматели должны еженедельно предоставлять информацию о сотрудниках, работающих в дистанционном формате. В число запрашиваемых данных входят номера мобильных телефонов, машин, карты «Тройка», социальных карт и другие данные.

Опрошенные РБК юристы не пришли к единому мнению о законности требований властей Москвы.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В МВД задали вопросы о деле Навального

У полиции в связи с отравлением Навального есть несколько вопросов. Об этом говорится в сообщении МВД по Сибирскому округу. Уголовное дело после отравления политика до сих пор не завели.

В ведомстве заявили, что им непонятно, откуда взялась бутылка, на которой позже немцы нашли следы «Новичка». У соратников Навального ее не было с собой, когда летели в Омск, заявили в МВД. Сотрудники ФБК говорили, что бутылки были «расфасованы в разных местах».

Сигнал о минировании аэропорта Омска пришел через сервер, расположенный в Германии, куда позже был эвакуирован Навальный. Следователи также задались вопросом, откуда Навальный узнал о «минировании», поскольку МВД об этом никому не сообщало.

Также следователей интересует, что сотрудники ФБК делали в номере Навального томской гостиницы, зачем они собрали вещи, которые могли служить вещественными доказательствами, и почему они отказываются сотрудничать со следствием.

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Производители печенья увеличили упаковки из-за COVID-19

Об изменении формата упаковки производителей заставила задуматься вынужденная изоляция людей по всему миру.