Допрос менеджера «Траста», президента Киргизии нашли. Главные новости РБК
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потерялся, хотя пресс-служба сообщает, что он работает; в мэрии объяснили законность требований к удаленщикам; МВД поделилось вопросами о Навальном; главные новости дня — в обзоре РБК
В Киргизии «потеряли» и нашли президента
Силовики и высшие чиновники страны утром в четверг, 8 октября, заявили, что местонахождение президента неизвестно, пограничникам на всякий случай приказали не выпускать президента из страны.
О «потере» президента отчитались заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев, а также и.о. главы МВД Киргизии и комендант Бишкека Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября.
Пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева позже заявила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и проводит переговоры с политическими силами, чтобы «вернуться в правовое русло».
В Кремле заявили, что пока еще нет оснований рассуждать на тему предоставления убежища в России для президента Киргизии. В Москве проживает первый президент Киргизии Аскар Акаев, который бежал в Россию после «тюльпановой революции» в 2005 году.
Основанием для допроса главного исполнительного директора банка Михаила Хабарова стал корпоративный конфликт с его партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло», рассказал его адвокат.
По словам Владимира Слащева, адвоката банкира, статус Хабарова в этом деле — подозреваемый, оно возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. У Хабарова прошли обыски.
«Дело является циничной, неприкрытой и сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с Богатикова долга $58 млн, подтвержденного решением Лондонского международного третейского суда, вынесенного в январе 2020 года», — пояснил Слащев.
В пресс-службе «Траста» заявили РБК, что руководство банка «считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье», и назвали Хабарова «одним из лучших менеджеров в стране в части работы с проблемными и непрофильными активами».
Требование о телефонах ушедших на удаленку объяснили
В оперативном штабе заявили, что сотрудники в соответствии с Трудовым кодексом не могут отказаться давать сведения о себе.
Сотрудники не могут отказаться от предоставления сведений о себе, поскольку обязаны это делать по статье 189 Трудового кодекса — «Дисциплина труда и трудовой распорядок».
По распоряжению мэра Сергея Собянина предприниматели должны еженедельно предоставлять информацию о сотрудниках, работающих в дистанционном формате. В число запрашиваемых данных входят номера мобильных телефонов, машин, карты «Тройка», социальных карт и другие данные.
Опрошенные РБК юристы не пришли к единому мнению о законности требований властей Москвы.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
У полиции в связи с отравлением Навального есть несколько вопросов. Об этом говорится в сообщении МВД по Сибирскому округу. Уголовное дело после отравления политика до сих пор не завели.
В ведомстве заявили, что им непонятно, откуда взялась бутылка, на которой позже немцы нашли следы «Новичка». У соратников Навального ее не было с собой, когда летели в Омск, заявили в МВД. Сотрудники ФБК говорили, что бутылки были «расфасованы в разных местах».
Сигнал о минировании аэропорта Омска пришел через сервер, расположенный в Германии, куда позже был эвакуирован Навальный. Следователи также задались вопросом, откуда Навальный узнал о «минировании», поскольку МВД об этом никому не сообщало.
Также следователей интересует, что сотрудники ФБК делали в номере Навального томской гостиницы, зачем они собрали вещи, которые могли служить вещественными доказательствами, и почему они отказываются сотрудничать со следствием.
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Производители печенья увеличили упаковки из-за COVID-19
Об изменении формата упаковки производителей заставила задуматься вынужденная изоляция людей по всему миру.
Как рассказал РБК Дирк Ван де Пут, гендиректор компании Mondelēz International, производителя шоколада Milka и печенья «Юбилейное», пандемия изменила модель потребления.
Вместо быстрого перекуса на ходу или на работе, работники сидят дома, в результате чего пошли в рост продажи больших семейных упаковок продуктов.
Увеличение размера упаковки — новое явление, до этого производители массово уменьшали объем порции, чтобы поддержать спрос на фоне снижения потребительской активности.